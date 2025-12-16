Zapowiedź meczu BCL z Heidelbergiem

Przed nami ostatnie spotkanie fazy grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów, które zdecyduje o awansie do kolejnego etapu rozgrywek. Legioniści by zapewnić sobie awans do play-in muszą pokonać niemiecki Heidelberg w hali Torwar. Niemcy w tym sezonie jeszcze nie wygrali wyjazdowego spotkania i mamy nadzieję, że podobnie będzie w środę. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w TVP Sport.

Heidelberg zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli niemieckiej Bundesligi z bilansem 2-8. W ostatnich tygodniach wygrali ważne spotkanie w walce o utrzymanie z Löwenem Brunszwik. W BCL mają na swoim koncie dwa zwycięstwa w pięciu meczach. Podobnie jak Legia. Niemcy niespodziewanie pokonali Rytas Wilno w domowym meczu (+9), a także pewnie pokonali na własnym parkiecie Greków z Patras (+20). Oba zwycięstwa wywalczyli na własnym parkiecie. Przypomnijmy, że pod koniec października, legioniści w wyjazdowym spotkaniu pokonali Heidelberg 74:67, przeważając przez większość spotkania. Wówczas najwięcej punktów zdobyli Jayvon Graves (19), Ojars Silins (18), a świetną drugą połowę rozegrał Carl Ponsar (13 pkt. i 6 zb.).



Legia zapewni sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek, bez względu na wynik równolegle rozgrywanego spotkania Promitheas Patras - Rytas Wilno, jeśli pokona Heidelberg. Wówczas podopieczni Heiko Rannuli zajmą drugie miejsce w grupie A i w play-in czekać ich będzie rywalizacja (z przewagą parkietu, do dwóch wygranych) z czeską Erą Nymburk. W przypadku porażki legionistów, przy jednoczesnej wygranej Rytasu w Patras, nasz zespół awansuje do kolejnego etapu z miejsca trzeciego (wówczas w styczniowym play-in zagra prawdopodobnie z francuskim Elan Chalon). Tylko porażka Legii, przy jednoczesnym zwycięstwie Promitheasu Patras sprawi, że Legia zakończy fazę grupową na miejscu czwartym. Legioniści awans do kolejnego etapu rozgrywek mogli zapewnić sobie już wcześniej, pokonując przy Łazienkowskiej Litwinów. Niestety w ostatnich kilkudziesięciu sekundach tamtego spotkania nasi gracze wypuścili prowadzenie i ekipa z Wilna tym samym zapewniła sobie wówczas 1. miejsce w grupie, premiowane bezpośrednim awansem do Round of 16.



Heidelberg miał bardzo udany poprzedni sezon, w którym dotarli do półfinału play-off, przegrywając dopiero 1:3 z Bayernem Monachium. To zapewniło tej ekipie możliwość debiutu w Basketball Champions League. Obecne rozgrywki nie są jednak tak samo udane i wydaje się, że tak jak w poprzednich latach, ich celem będzie utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.







W trakcie sezonu niemiecki klub dokonał paru roszad. Zakontraktowanie Noaha Kocha nastąpiło jeszcze przed pierwszym meczem z Legią. Później pożegnano się z Michaelem Flowersem. Następnie Niemcy zakontraktowali Erica Reeda Jr'a. Ten ostatni - grający na pozycjach rzucającego i rozgrywającego, obecny sezon rozpoczął w Hamburg Towers, gdzie notował średnio 10.6 pkt. na mecz. Wcześniej występował w Belgii, Grecji i na Cyprze. Od 2024 roku rolę pierwszego trenera pełni Fin, Danny Jansson. Najważniejszą postacią zespołu jest rzucający obrońca, DJ Horne, który w pięciu meczach BCL zdobywa średnio 21 pkt., trafiając 42.1% rzurów za 3. Bardzo ważną rolę odgrywa były zawodnik Trefla Sopot, skrzydłowy Marcus Weathers (śr. 11.6 pkt. i 6.0 zb.). Drugim strzelcem drużyny jest Michael Weathers, który zdobywa 14 pkt. i notuje 5.8 as., przy 54-procentowej skuteczności za 3 punkty. Marcus i Michael są bliźniakami - obaj urodzili się 5 sierpnia 1997 roku i już wcześniej (w szkole średniej o college'u) grali w tym samym zespole.



Sytuacja kadrowa Legii jest nie do pozazdroszczenia. Matthias Tass przeszedł w tym tygodniu operację i czeka go jeszcze dłuższa przerwa, kilka tygodni musi odpoczywać kapitan drużyny, Michał Kolenda. Występ Ojarsa Silinsa w czwartkowym spotkaniu wydaje się wykluczony, z kolei gra Andrzeja Pluty stoi pod dużym znakiem zapytania. Braków jest sporo, rotacja mocno ograniczona, ale w Wałbrzychu legioniści pokazali, że nawet w takich okolicznościach, są w stanie walczyć na całego na bardzo dobrym poziomie.



W meczu z Górnikiem niestety nie przełożyło się to na wygraną... a była to już piąta kolejna porażka naszego zespołu. Jeśli przerywać złą passę, to najlepiej właśnie w spotkaniu o takim ciężarze gatunkowym. W ostatnich latach żaden polski klub nie był w stanie awansować do kolejnego etapu Basketball Champions League i Legia chce tego właśnie dokonać. Wiele zależeć będzie od dyspozycji Gravesa, Bena Shungu, czy będącego w wysokiej dyspozycji Race'a Thompsona. Wojciech Tomaszewski, tak jak w ostatnich spotkaniach, grać będzie w specjalnej masce na twarzy, ze względu na złamany nos. Ostatnio w roli obrońcy bardzo dobrze radził sobie Maks Wilczek i prawdopodobnie w środowy wieczór, trener Rannula znów w dłuższym wymiarze czasowym postawi na 21-letniego zawodnika.



Legia będzie chciała przerwać złą passę nie tylko z tego sezonu, ale i przełamać serię meczów na Torwarze. Legioniści przegrali bowiem nie tylko oba mecze BCL w obecnym sezonie (z Promitheas Patras i Rytasem Wilno), ale także wszystkie trzy mecze Ligi Mistrzów rozgrywane w tej hali przed trzema laty (z Hapoelem Holon, Ostendą i Galatasaray).



W trakcie środowego meczu, będą miały miejsce występy niesamowitych Cheer Angels. Wraz z nimi wystąpi kilkadziesiąt młodych cheerleaderek. Na kibiców czekać będą także inne atrakcje - m.in. ogniste pokazy. W sprzedaży w trakcie meczu będą także nasze klubowe pamiątki. Początek czwartkowego meczu o godzinie 18:00, a bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w TVP Sport - również w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej sport.tvp.pl. Bilety na mecz kupować można TUTAJ.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,0 / 75,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,0%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Andrzej Pluta 16.4, Jayvon Graves 16.2, Race Thompson 15.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Ben Shungu, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Race Thompson, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.10.2025 MLP Academics Heidelberg 67:74 Legia Warszawa



MLP ACADEMICS HEIDELBERG

Liczba wygranych/porażek: 2-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 84,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,8%



Skład: DJ Horne, Micheal Weathers, Noah Koch (rozgrywający), Kevin McClain, Niklas Würzner, Erol Ersek, Josia Gentischer, Dominic Vengert (rzucający), Marcus Weathers, Dusan Neskovic, Paul Zipser, Samuell Williamson, Mateo Seric (skrzydłowi), Osun Osunniyi, Marcel Kessen (środkowi)

trener: Danny Jansson, as. Carlo Finetti, Serena Benavente



Najwięcej punktów: DJ Horne śr. 21.0 pkt., Michael Weathers 14.0, Marcus Weathers 11.6.



Przewidywana wyjściowa piątka: DJ Horne, Micheal Weathers, Marcus Weathers, Dusan Neskovic, Osun Osunniyi.



Wyniki: Rasta Vechta (w, 86:76), Science City Jena (d, 83:87), BV Chemnitz 99 (d, 83:90), Promitheas Patras (w, 89:83), Rostock Seawolves (w, 90:79), Rytas Wilno (d, 92:83), MHP Riesen Ludwigsburg (d, 82:73), Legia (d, 67:74), Wurzburg (d, 85:51), Bayern Monachium (w, 93:81), Rytas Wilno (w, 116:90), Trier (d, 76:80), Bamberg (w, 72:66), Promitheas Patras (d, 82:62), Syntainics MBC (w, 85:67), Löwen Brunszwik (d, 95:75), Bamberg (w, 80:69).



Termin meczu: środa, 17 grudnia 2025 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Łazienkowska 6a (Torwar)

Ceny biletów: 10, 30, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 15, 40, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 5000 miejsc

Transmisja: TVP Sport



Autor: Marcin Bodziachowski



