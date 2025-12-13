Pod Lupą LL! - Mileta Rajović

Mileta Rajović przełamał strzelecką niemoc - fot. Woytek / Legionisci.com
Filip Lewandowski
Legionisci.com Legionisci.com

Legia Warszawa wyrównała niechlubny rekord dziesięciu meczy bez zwycięstwa z rzędu. Porażką w Erywaniu z miejscowym Noah pozbawiliśmy się już nawet matematycznych szans na awans do fazy play-off Ligi Konferencji UEFA. Ta degrengolada w wykonaniu piłkarzy Legii trwa w najlepsze.  W tym spotkaniu wydarzyło się jednak coś, co wymaga odnotowania. Po 938 minutach bez gola do siatki trafił Mileta Rajović. To właśnie duńskiemu napastnikowi przyjrzeliśmy się w trakcie tego występu bliżej, czyniąc go głównym bohaterem tego tekstu.

REKLAMA

Coś, na co nie można narzekać w ostatnich występach Duńczyka to jego dochodzenie do klarownych sytuacji bramkowych. Jednak co z tego, jeżeli on raz za razem je marnuje i nie zamienia na bramki. W spotkaniu z armeńskim zespołem już w 2. minucie dopadł do bezpańskiej piłki w dogodnej sytuacji i spudłował. Po strzale Goncalvesa piłka sparowana przez golkipera gospodarzy znalazła się w zasięgu Milety Rajovicia, który nie miał prawa w takiej sytuacji się pomylić - a może nie miałby, gdyby był napastnikiem na skalę Legii Warszawa, a niestety z każdym kolejnym spotkaniem udowadnia, że jest transferową pomyłką.


Zaledwie minutę później Rajović czujnie zachował się wykorzystując błąd w rozegraniu piłki od tyłu przez zawodników Noah. Defensor drużyny gospodarzy niechlujnie zagrał w stronę swojego bramkarza, a do piłki dopadł Rajović, który mijając bramkarza skierował futbolówkę do pustej bramki.


 


Mileta Rajović jest napastnikiem, który gdy tylko poczuje krew oddaje strzał z każdej możliwej pozycji, również tej nieprzygotowanej. W 6. minucie po krótkim rozegraniu piłki z Ermalem Krasniqim zdecydował się na uderzenie zza pola karnego, które zostało jednak zablokowane przez rywala i piłka wyszła za linię końcową.


Mimo krążących, obiegowych opinii na temat sposobu poruszania się Rajovicia potrafi on jednak wywrzeć presję na rozgrywających piłkę obrońcach rywala. W 25. minucie byliśmy bliscy zobaczenia sytuacji kopiuj-wklej z początku spotkania, ponieważ po raz kolejny Duńczyk chciał uprzedzić Timothy’ego Fayulu, lecz tym razem reprezentant Demokratycznej Republiki Konga wyszedł z opresji cało.


W 39. minucie meczu legioniści stworzyli sobie okazję bramkową, po której piłka zatrzepotała w siatce. Po trafieniu Kapuadiego wydawało się, że ten mecz może pójść po myśli drużyny gości. Sędzia zagwizdał jednak faul, który miał mieć miejsca chwilę wcześniej, gdy Rajović w walce o piłkę rzekomo faulował Fayulu. W mojej ocenie tego zdarzenia Duńczyk nie złamał przepisów gry, a jedynie wywarł presję na rywalu, który popełnił błąd i źle piąstkował piłkę. Rajovicia można jedynie pochwalić, a nie ganić, ponieważ skutecznie wymusił na bramkarzu takie, a nie inne zachowanie. Decyzja arbitra jednak nie była nawet rozpatrywana przez VAR, więc nie skłamię, jeśli powiem, że Legia została skrzywdzona przez zespół sędziowski.



Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu najdroższego w historii ruchów przychodzących do klubu Milety Rajovicia musi być negatywna. Zaledwie 6 bramek w 26 spotkaniach to duży zawód w przypadku gracza, wobec którego były duże oczekiwania. Największym problemem tego zawodnika jest skuteczność, ponieważ praktycznie co mecz dochodzi on do sytuacji strzeleckich określanych mianem wielkich szans w terminologii statystycznej. Oznacza to, że expected goals w takich momentach to powyżej 0.38-0.40. Przy kilku  takich szansach na mecz musimy wymagać zdobycia przynajmniej jednej bramki. Jeżeli ten gracz nie poprawi swojej skuteczności w rundzie wiosennej to będziemy mogli mówić o największej wpadce transferowej na Łazienkowskiej od lat. 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Tym - 33 minuty temu, *.net.pl

Takiego drewna to ja dawno nie widziałem 75 minucie co on zrobił za strzał z kiwką gratis to aż się popłakałam ze śmiechu 🤣🤣😂 masakra

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.