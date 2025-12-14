L!VE: Legia 0-0 Piast (1. połowa)

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Adi - 1 godzinę temu, *.play.pl Można poprosić o link? odpowiedz

Kibic Rembertów - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Trener oszalał…. Burch i Kun w obronie… obym mylił się ale Boże miej nas w opiece odpowiedz

. - 1 godzinę temu, *.plus.pl 4:0 dla przyjezdnych odpowiedz

ach - 1 godzinę temu, *.sky.com nie jestem zwolennikiem talentu Kuna ale to jest cholernie slabe ze sie go wystawia po wczesniejszym jawnym zrezygnowaniu z niego. Jaka on ma miec motywacje? jaka reszta ma miec motywacje jak polowa z nich nie ma kontraktow i ich zaraz tu nie bedzie?! ten zespol nie istnieje!!! odpowiedz

1996 Pilkarzyny Przeszły do Historii ❗❗❗ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pytanie Czy Mecz dotrwa do Końca ❓ odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W ataku będzie moc i chaos. Zadbają o to Rajovic i ten gracz z Kosowa. Nikt nie będzie wiedział o co chodzi. O bałagan w obronie też jestem spokojny. Tobiasz jest tak elektryczny,że każdy jego kontakt z piłką powoduje palpitację serca. odpowiedz

Weteran - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję,że nie będzie tak jak z uczniem,który nie otrzymał promocji do następnej klasy i w drodze do domu myśli " jeszcze tylko wp...dol i już wkacje" 😜 odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Boże dla czego on znów stawia na te drewno Rajovica , ja bym postawił na Kacpra Urbańskiego odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.21 Szkoda, że tylko Kauadiego powołali na PNA. Gdyby takie wyróżnienie dostali również Rajović, Krasniki, Wszołek i Tobiasz to mielibyśmy dziś jakieś szanse. odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl .................................. Kobylak .............................

Piątkowski ... Burch ... Augustyniak ... Jędrzejczyk

.................... Goncalves ... Arreiol ........................

Biczachczjan .......................................... Krasniqi

..................... Rajović ... Čolak ............................

❤️🤍💚

💪👍

😁 odpowiedz

Tomasz - 1 godzinę temu, *.play.pl Ręcznik w bramce , kołek w ataku. odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.30 Noty przedmeczowe. Wiemy co gramy:



Kacper Tobiasz 1

Paweł Wszołek 1

Marco Burch 3

Kamil Piątkowski 2

Patryk Kun 1

Henrique Arreiol 2

Rafał Augustyniak 2

Wojciech Urbański 2

Wahan Biczachczjan 1

Mileta Rajović 1

Ermal Krasniqi 1 odpowiedz

Orson - 1 godzinę temu, *.plus.pl O kuwa... odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.play.pl Trener jest, skład jest a oto wynik 1:4 dla przyjezdnych . Nierozumny Inaś niestety nie będzie wiedział co się będzie działo. W sumie mógłby Borek lub inny komentator ustawić skład pewnie gorzej by nie było . Także teraz kurs na stadion trza obrać aby świadkiem naocznym być tego arcy pełnego zwrotów akcji spotkania na szczycie eklapy odpowiedz

szok! - 1 godzinę temu, *.32.69 Burch, Kun... Boże,widzisz i nie grzmisz, naprawdę sięgnęliśmy dna :( odpowiedz

Huwdu - 1 godzinę temu, *.88.227 @szok!: lepszy kun niz vinagre na ta chwile...ten portugalczyk to sabotazysta...co mecz to zawinil przy straconej bramce...kun napewno gorszy nie bedzie odpowiedz

Tak będzie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia vs Piast 0:2 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.