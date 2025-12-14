Na żywo

L!VE: Legia 0-0 Piast (1. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Początek spotkania o godz. 20:15.


Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Komentarze (17)

Adi - 1 godzinę temu, *.play.pl

Można poprosić o link?

odpowiedz
Kibic Rembertów - 1 godzinę temu, *.lukman.pl

Trener oszalał…. Burch i Kun w obronie… obym mylił się ale Boże miej nas w opiece

odpowiedz
. - 1 godzinę temu, *.plus.pl

4:0 dla przyjezdnych

odpowiedz
ach - 1 godzinę temu, *.sky.com

nie jestem zwolennikiem talentu Kuna ale to jest cholernie slabe ze sie go wystawia po wczesniejszym jawnym zrezygnowaniu z niego. Jaka on ma miec motywacje? jaka reszta ma miec motywacje jak polowa z nich nie ma kontraktow i ich zaraz tu nie bedzie?! ten zespol nie istnieje!!!

odpowiedz
1996 Pilkarzyny Przeszły do Historii ❗❗❗ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Pytanie Czy Mecz dotrwa do Końca ❓

odpowiedz
Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

W ataku będzie moc i chaos. Zadbają o to Rajovic i ten gracz z Kosowa. Nikt nie będzie wiedział o co chodzi. O bałagan w obronie też jestem spokojny. Tobiasz jest tak elektryczny,że każdy jego kontakt z piłką powoduje palpitację serca.

odpowiedz
Weteran - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Mam nadzieję,że nie będzie tak jak z uczniem,który nie otrzymał promocji do następnej klasy i w drodze do domu myśli " jeszcze tylko wp...dol i już wkacje" 😜

odpowiedz
Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl

Boże dla czego on znów stawia na te drewno Rajovica , ja bym postawił na Kacpra Urbańskiego

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.21

Szkoda, że tylko Kauadiego powołali na PNA. Gdyby takie wyróżnienie dostali również Rajović, Krasniki, Wszołek i Tobiasz to mielibyśmy dziś jakieś szanse.

odpowiedz
MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

.................................. Kobylak .............................
Piątkowski ... Burch ... Augustyniak ... Jędrzejczyk
.................... Goncalves ... Arreiol ........................
Biczachczjan .......................................... Krasniqi
..................... Rajović ... Čolak ............................
❤️🤍💚
💪👍
😁

odpowiedz
Tomasz - 1 godzinę temu, *.play.pl

Ręcznik w bramce , kołek w ataku.

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.30

Noty przedmeczowe. Wiemy co gramy:

Kacper Tobiasz 1
Paweł Wszołek 1
Marco Burch 3
Kamil Piątkowski 2
Patryk Kun 1
Henrique Arreiol 2
Rafał Augustyniak 2
Wojciech Urbański 2
Wahan Biczachczjan 1
Mileta Rajović 1
Ermal Krasniqi 1

odpowiedz
Orson - 1 godzinę temu, *.plus.pl

O kuwa...

odpowiedz
Szymon - 1 godzinę temu, *.play.pl

Trener jest, skład jest a oto wynik 1:4 dla przyjezdnych . Nierozumny Inaś niestety nie będzie wiedział co się będzie działo. W sumie mógłby Borek lub inny komentator ustawić skład pewnie gorzej by nie było . Także teraz kurs na stadion trza obrać aby świadkiem naocznym być tego arcy pełnego zwrotów akcji spotkania na szczycie eklapy

odpowiedz
szok! - 1 godzinę temu, *.32.69

Burch, Kun... Boże,widzisz i nie grzmisz, naprawdę sięgnęliśmy dna :(

odpowiedz
Huwdu - 1 godzinę temu, *.88.227

@szok!: lepszy kun niz vinagre na ta chwile...ten portugalczyk to sabotazysta...co mecz to zawinil przy straconej bramce...kun napewno gorszy nie bedzie

odpowiedz
Tak będzie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Legia vs Piast 0:2

odpowiedz
