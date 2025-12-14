Na żywo

L!VE: Legia 0-1 Piast (koniec)

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Początek spotkania o godz. 20:15.


REKLAMA

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (74)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Kraków 1234 - 21 minut temu, *.plus.pl

Pierwsza liga czeka . 😂😂😂

odpowiedz
wtf - 21 minut temu, *.play.pl

Widząc ustawienie ręcznika od razu wiedziałem,że będzie z tego gol!

odpowiedz
Bolo - 22 minuty temu, *.net.pl

Jak ten nieudacznik bramkarz ustawił mur i gdzie on stał przy strzale to ja od razu wiedziałem że będzie bramka idiota i tyle w temacie

odpowiedz
Jot - 22 minuty temu, *.orange.pl

I jeszcze im podobno płacą... Mioduski co sezon robi coraz większe gówno z tego klubu. Jest z Legią na dnie.

odpowiedz
Simon - 22 minuty temu, *.play-internet.pl

Mamy to, nowy rekord, brawo

odpowiedz
Oj kacper - 24 minuty temu, *.jmdi.pl

Daj se spokój z graniem

odpowiedz
Rumcajs - 25 minut temu, *.246.10

Tak jak przepowiadałem, zmiany podcięły skrzydła naszej drużynie, a dodały rywalom. Brawo KAPItan!

odpowiedz
LLmax - 30 minut temu, *.fastarswiatlowod.pl

Piast jest słaby a oni jeszcze słabsi, remis to max.

odpowiedz
Rumcajs - 33 minuty temu, *.246.10

Jest i superrezerowy Ole Gunnar Colak. Ależ siła ognia teraz.

odpowiedz
Rumcajs - 36 minut temu, *.246.10

Wchodzi ON - KAPItan. Bójcie się, Legioniści. I broń Boże, nie gwizdajcie...

odpowiedz
Tym - 38 minut temu, *.net.pl

Jak można zdjąć z boiska najlepszego piłkarza z tych nieudaczników a zostawić drewno Astiz większe okulary załóż 🤣

odpowiedz
artic - 47 minut temu, *.189.224

Rajo.do trzech razy sztuka???😁😁😁

odpowiedz
Rumcajs - 49 minut temu, *.246.10

Zbliża się okres zmian, który położy nam ten mecz. To co najlepsze dla Legii w tym spotkaniu już było, czyli pudła Piasta, który zaraz zacznie trafiać po totalnej dominacji po oddaniu środka pola przez Legię.

odpowiedz
Wwa - 50 minut temu, *.orange.pl

Rajogol😜

odpowiedz
Rumcajs - 50 minut temu, *.246.10

No i się doigraliście. Gwizdaliście? To Rajović zamiast do bramki celował w was piłką i tylko dlatego nie trafił!

odpowiedz
Jot - 51 minut temu, *.orange.pl

Co za drewno z Danii...

odpowiedz
Kulos - 52 minuty temu, *.vectranet.pl

Urbański ciężki frajer

odpowiedz
Jurek - 53 minuty temu, *.inetia.pl

Wieczny talent czyli Urbański. Jeden z tych który musi opuścić Legię. Jest po prostu słaby.

odpowiedz
Legia - 1 godzinę temu, *.31.17

Komuchy wyciszyli doping kibiców Legii w canal+

odpowiedz
Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Co za piłkarskie beztalencia biegają w naszej Legii. Dwa celne strzały. Jeden w sam środek bramki a drugi prosto w bramkarza. Po przerwie się zesrają jak zawsze.

odpowiedz
❗❗❗ 1966 ❗❗❗ Piłkarzyki zapisaliscie Historię ❗❗❗ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Mioduski mioduskim ale Piłkarzom za przejście do Historii też powinno się podziękować ❗❗❗

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.plus.pl

zniekształcony doping , jakaś cenzura ze strony canal +

odpowiedz
Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Pozytywnie Tobiasz. Pewność siebie, łapanie piłki, gra na przedpolu... Nie prezentował tego do tej pory, Czyżby wypiął się na obecny sztab trenerski i chce się przedstawić nowej ekipie z jak najlepszej strony?
Biczachczian w gazie. Rajović niestety nie zaskakuje.

45 min. dzieli Legię od rekordu. Niestety.

odpowiedz
Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

Poziom gry katastrofa! Brak środka pola,skrzydeł i prawdziwego napastnika.Najstabilniejszym lewym obrońcą w klubie okazuje się Kun.Problemy z rozegraniem piłki.Augustyniak nie nadaje sie do środka pola.Arreiol na 6 lepiej by te pilki rozdzielał.Słaby Urbański,nie ma żadnej konkretnej 8-ki na boisku.Z tej kadry naprawdę więcej jak 15 ludzi nie powinno zostać na wiosnę.Oni nie pasują do poziomu Legii.Rajović to mem w ataku.Piast lepiej wygląda piłkarsko.Słabizna okrutna.

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.plus.pl

trzeba skargę złożyć na canal plus że słabo słychać doping jak nigdy !!!!

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10

Halo stadion, musicie głośniej gwizdać, bo Mileta nie dosłyszał. Chociaż może Kapi mu wyjaśni w szatni.

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10

Piast na sporym pechu. 0-3 do przerwy byłoby uczciwszym wynikiem. Ale po meczu i tak będziemy usprawiedliwiać porażkę dwoma jedynymi udanymi akcjami rywala, kiedy my cały mecz graliśmy swoje.

odpowiedz
Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ktoś kto dał za Rajowvicia 3 mln euro powinien z własnych pieniedzy to zwrócić i iść się leczyć u psychiatry!!!💩💩💩💩💩💩💩💩

odpowiedz
M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Augustyniak top haha

odpowiedz
LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl

A ja się pytam czemu tylko jest jechane z Loczkiem ,a Żewłakow i ten Niemiec to co ??To oni przecież za to wszystko odpowiadają ,transfery nie udane ,trener Rumun nieudacznik ,za Zielińskiego może kokosów nie było ,można powiedzieć ,że było ch...,ale stabilnie ,puchar Polski ,1/8 ligi konferencji .PS.I pisałem też ,że zatęsknimy jeszcze za Fejo 🤨😜

odpowiedz
Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ale jadą z mioduskim :D haha można rzec "ale to już było". Dejavu.🤣 i tak co kilka lat Mioduski zaprowadza Legie za rączkę nad przepaść. A nie zapomnijmy o długach których jest około 190 mln.

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.plus.pl

za runjanica i feio to chociaż utrzymywali się przy piłce, konstruowali jakieś sytuację.... a teraz ich gra to dno dna i reszta mułu

odpowiedz
Jaś fasola - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Powiem wam że polskiej ekstraklapy to nie oglądam ale że dziś taki mecz na szczycie to aż się zmusiłem wniosek jest jeden jak kilka lat temu tej padliny nie da się oglądać to wygląda jakby 22 upośledzonych gości biegało za piłka poziom tej ligi to jest zatrważający jak można płacić takie pensje takim amatorom… oczy bolą

odpowiedz
Adi - 1 godzinę temu, *.play.pl

Można poprosić jakiegoś dobrodzieja o link do transmisji?

odpowiedz
MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr

Miodka nie ma na meczu? Wystraszył sie?

odpowiedz
Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Cenzura dopingu w Canal +😂

odpowiedz
krzys27 - 1 godzinę temu, *.virginm.net

@Rio: no to chociaz mnie upewniles, ze to nie problem z glosnikami z moim TV 😉

odpowiedz
Schab Wegański - 57 minut temu, *.inetia.pl

@Rio: Rzeczywiście. Niesamowite...

odpowiedz
Typowy Kacperek - 46 minut temu, *.net.pl

@Rio: a właśnie się tak zastanawiałem co te canal plus odwala ale jednak dmuchali na zimne 😆

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10

Każda akcja Piasta ma szanse powodzenia przy odrobinie szczęścia, a po meczu usłyszymy, że Piast miał dwie sytuacje i zdobył dwa gole.

odpowiedz
Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl

10 min i kazdy z zawodników Legii nie potrafi dograć celnie pilki do swojego kolegi z druzyny

odpowiedz
e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl

No to kolejna porażka

odpowiedz
Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Pierwsza minuta i już sytuacja dla Piasta...nasze wyjście spod pressingu to kryminał...

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10

Piast sobie klepie na luzie, Legia biega za piłką.

odpowiedz
Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.10

Jak przystało na połowę grudnia - gramy choinką 1-4-3-2-1.

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Nieważny dziś wynik - najważniejsze jest to, ile kasy zgarnął Kudlaty za eplywy z biletów.

odpowiedz
Adi - 2 godziny temu, *.play.pl

Można poprosić jakiegoś dobrodzieja o link do transmisji?

odpowiedz
Kibol w piżamie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Kapustka na ławie bo podobno obsranko było przed meczem

odpowiedz
księciunio - 2 godziny temu, *.play.pl

Astiz ty debilu....... co ty k........... wyprawiasz:( wyp.......... a tak cię lubiłem:(

odpowiedz
Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@księciunio: Astiz robi co potrafi a że nic nie potrafi to nie jego wina - wina tego kto go tam wstawił i dał mu kredyt zaufania - żewłakow wyp...alaj! bardziej - mioduski i bobić to samo - won.

odpowiedz
Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl

Kuna odkurzyli... 😜

odpowiedz
Najwazniejsze ze mamy sukces - 2 godziny temu, *.centertel.pl

W koncu liczy sie tylko mistrzostwo 😂🤣

odpowiedz
Adi - 2 godziny temu, *.play.pl

Można poprosić jakiegoś dobrodzieja o link do transmisji?

odpowiedz
Adi - 2 godziny temu, *.play.pl

Można poprosić o link?

odpowiedz
Strumień - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

@Adi: też czekam

odpowiedz
Kibic Rembertów - 2 godziny temu, *.lukman.pl

Trener oszalał…. Burch i Kun w obronie… obym mylił się ale Boże miej nas w opiece

odpowiedz
. - 2 godziny temu, *.plus.pl

4:0 dla przyjezdnych

odpowiedz
Typowy kacperek - 2 godziny temu, *.net.pl

@.: tak samo obstawiłem 😆

odpowiedz
ach - 2 godziny temu, *.sky.com

nie jestem zwolennikiem talentu Kuna ale to jest cholernie slabe ze sie go wystawia po wczesniejszym jawnym zrezygnowaniu z niego. Jaka on ma miec motywacje? jaka reszta ma miec motywacje jak polowa z nich nie ma kontraktow i ich zaraz tu nie bedzie?! ten zespol nie istnieje!!!

odpowiedz
RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl

@ach: przy formie Vinegreta i Recy, to Kun bez motywacji będzie pewniejszym punktem obrony od wymienionej dwójki.

odpowiedz
Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@ach:
I tak i nie... Pamięta jeszcze ktoś, że kiedyś Legia z Jędzy zrezygnowała?
A potem skład był ustalany od jego nazwiska...

odpowiedz
1996 Pilkarzyny Przeszły do Historii ❗❗❗ - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Pytanie Czy Mecz dotrwa do Końca ❓

odpowiedz
Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

W ataku będzie moc i chaos. Zadbają o to Rajovic i ten gracz z Kosowa. Nikt nie będzie wiedział o co chodzi. O bałagan w obronie też jestem spokojny. Tobiasz jest tak elektryczny,że każdy jego kontakt z piłką powoduje palpitację serca.

odpowiedz
Weteran - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

Mam nadzieję,że nie będzie tak jak z uczniem,który nie otrzymał promocji do następnej klasy i w drodze do domu myśli " jeszcze tylko wp...dol i już wkacje" 😜

odpowiedz
Bolo - 2 godziny temu, *.net.pl

Boże dla czego on znów stawia na te drewno Rajovica , ja bym postawił na Kacpra Urbańskiego

odpowiedz
Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.21

Szkoda, że tylko Kauadiego powołali na PNA. Gdyby takie wyróżnienie dostali również Rajović, Krasniki, Wszołek i Tobiasz to mielibyśmy dziś jakieś szanse.

odpowiedz
MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl

.................................. Kobylak .............................
Piątkowski ... Burch ... Augustyniak ... Jędrzejczyk
.................... Goncalves ... Arreiol ........................
Biczachczjan .......................................... Krasniqi
..................... Rajović ... Čolak ............................
❤️🤍💚
💪👍
😁

odpowiedz
Tomasz - 3 godziny temu, *.play.pl

Ręcznik w bramce , kołek w ataku.

odpowiedz
Rumcajs - 3 godziny temu, *.246.30

Noty przedmeczowe. Wiemy co gramy:

Kacper Tobiasz 1
Paweł Wszołek 1
Marco Burch 3
Kamil Piątkowski 2
Patryk Kun 1
Henrique Arreiol 2
Rafał Augustyniak 2
Wojciech Urbański 2
Wahan Biczachczjan 1
Mileta Rajović 1
Ermal Krasniqi 1

odpowiedz
Orson - 3 godziny temu, *.plus.pl

O kuwa...

odpowiedz
Szymon - 3 godziny temu, *.play.pl

Trener jest, skład jest a oto wynik 1:4 dla przyjezdnych . Nierozumny Inaś niestety nie będzie wiedział co się będzie działo. W sumie mógłby Borek lub inny komentator ustawić skład pewnie gorzej by nie było . Także teraz kurs na stadion trza obrać aby świadkiem naocznym być tego arcy pełnego zwrotów akcji spotkania na szczycie eklapy

odpowiedz
szok! - 3 godziny temu, *.32.69

Burch, Kun... Boże,widzisz i nie grzmisz, naprawdę sięgnęliśmy dna :(

odpowiedz
Huwdu - 2 godziny temu, *.88.227

@szok!: lepszy kun niz vinagre na ta chwile...ten portugalczyk to sabotazysta...co mecz to zawinil przy straconej bramce...kun napewno gorszy nie bedzie

odpowiedz
Tak będzie - 3 godziny temu, *.vectranet.pl

Legia vs Piast 0:2

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.