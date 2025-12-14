L!VE: Legia 0-1 Piast (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Początek spotkania o godz. 20:15.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Pierwsza liga czeka . 😂😂😂
Widząc ustawienie ręcznika od razu wiedziałem,że będzie z tego gol!
Jak ten nieudacznik bramkarz ustawił mur i gdzie on stał przy strzale to ja od razu wiedziałem że będzie bramka idiota i tyle w temacie
I jeszcze im podobno płacą... Mioduski co sezon robi coraz większe gówno z tego klubu. Jest z Legią na dnie.
Mamy to, nowy rekord, brawo
Daj se spokój z graniem
Tak jak przepowiadałem, zmiany podcięły skrzydła naszej drużynie, a dodały rywalom. Brawo KAPItan!
Piast jest słaby a oni jeszcze słabsi, remis to max.
Jest i superrezerowy Ole Gunnar Colak. Ależ siła ognia teraz.
Wchodzi ON - KAPItan. Bójcie się, Legioniści. I broń Boże, nie gwizdajcie...
Jak można zdjąć z boiska najlepszego piłkarza z tych nieudaczników a zostawić drewno Astiz większe okulary załóż 🤣
Rajo.do trzech razy sztuka???😁😁😁
Zbliża się okres zmian, który położy nam ten mecz. To co najlepsze dla Legii w tym spotkaniu już było, czyli pudła Piasta, który zaraz zacznie trafiać po totalnej dominacji po oddaniu środka pola przez Legię.
Rajogol😜
No i się doigraliście. Gwizdaliście? To Rajović zamiast do bramki celował w was piłką i tylko dlatego nie trafił!
Co za drewno z Danii...
Urbański ciężki frajer
Wieczny talent czyli Urbański. Jeden z tych który musi opuścić Legię. Jest po prostu słaby.
Komuchy wyciszyli doping kibiców Legii w canal+
Co za piłkarskie beztalencia biegają w naszej Legii. Dwa celne strzały. Jeden w sam środek bramki a drugi prosto w bramkarza. Po przerwie się zesrają jak zawsze.
Mioduski mioduskim ale Piłkarzom za przejście do Historii też powinno się podziękować ❗❗❗
zniekształcony doping , jakaś cenzura ze strony canal +
Pozytywnie Tobiasz. Pewność siebie, łapanie piłki, gra na przedpolu... Nie prezentował tego do tej pory, Czyżby wypiął się na obecny sztab trenerski i chce się przedstawić nowej ekipie z jak najlepszej strony?
Biczachczian w gazie. Rajović niestety nie zaskakuje.
45 min. dzieli Legię od rekordu. Niestety.
Poziom gry katastrofa! Brak środka pola,skrzydeł i prawdziwego napastnika.Najstabilniejszym lewym obrońcą w klubie okazuje się Kun.Problemy z rozegraniem piłki.Augustyniak nie nadaje sie do środka pola.Arreiol na 6 lepiej by te pilki rozdzielał.Słaby Urbański,nie ma żadnej konkretnej 8-ki na boisku.Z tej kadry naprawdę więcej jak 15 ludzi nie powinno zostać na wiosnę.Oni nie pasują do poziomu Legii.Rajović to mem w ataku.Piast lepiej wygląda piłkarsko.Słabizna okrutna.
trzeba skargę złożyć na canal plus że słabo słychać doping jak nigdy !!!!
Halo stadion, musicie głośniej gwizdać, bo Mileta nie dosłyszał. Chociaż może Kapi mu wyjaśni w szatni.
Piast na sporym pechu. 0-3 do przerwy byłoby uczciwszym wynikiem. Ale po meczu i tak będziemy usprawiedliwiać porażkę dwoma jedynymi udanymi akcjami rywala, kiedy my cały mecz graliśmy swoje.
Ktoś kto dał za Rajowvicia 3 mln euro powinien z własnych pieniedzy to zwrócić i iść się leczyć u psychiatry!!!💩💩💩💩💩💩💩💩
Augustyniak top haha
A ja się pytam czemu tylko jest jechane z Loczkiem ,a Żewłakow i ten Niemiec to co ??To oni przecież za to wszystko odpowiadają ,transfery nie udane ,trener Rumun nieudacznik ,za Zielińskiego może kokosów nie było ,można powiedzieć ,że było ch...,ale stabilnie ,puchar Polski ,1/8 ligi konferencji .PS.I pisałem też ,że zatęsknimy jeszcze za Fejo 🤨😜
Ale jadą z mioduskim :D haha można rzec "ale to już było". Dejavu.🤣 i tak co kilka lat Mioduski zaprowadza Legie za rączkę nad przepaść. A nie zapomnijmy o długach których jest około 190 mln.
za runjanica i feio to chociaż utrzymywali się przy piłce, konstruowali jakieś sytuację.... a teraz ich gra to dno dna i reszta mułu
Powiem wam że polskiej ekstraklapy to nie oglądam ale że dziś taki mecz na szczycie to aż się zmusiłem wniosek jest jeden jak kilka lat temu tej padliny nie da się oglądać to wygląda jakby 22 upośledzonych gości biegało za piłka poziom tej ligi to jest zatrważający jak można płacić takie pensje takim amatorom… oczy bolą
Można poprosić jakiegoś dobrodzieja o link do transmisji?
Miodka nie ma na meczu? Wystraszył sie?
Cenzura dopingu w Canal +😂
@Rio: no to chociaz mnie upewniles, ze to nie problem z glosnikami z moim TV 😉
@Rio: Rzeczywiście. Niesamowite...
@Rio: a właśnie się tak zastanawiałem co te canal plus odwala ale jednak dmuchali na zimne 😆
Każda akcja Piasta ma szanse powodzenia przy odrobinie szczęścia, a po meczu usłyszymy, że Piast miał dwie sytuacje i zdobył dwa gole.
10 min i kazdy z zawodników Legii nie potrafi dograć celnie pilki do swojego kolegi z druzyny
No to kolejna porażka
Pierwsza minuta i już sytuacja dla Piasta...nasze wyjście spod pressingu to kryminał...
Piast sobie klepie na luzie, Legia biega za piłką.
Jak przystało na połowę grudnia - gramy choinką 1-4-3-2-1.
Nieważny dziś wynik - najważniejsze jest to, ile kasy zgarnął Kudlaty za eplywy z biletów.
Kapustka na ławie bo podobno obsranko było przed meczem
Astiz ty debilu....... co ty k........... wyprawiasz:( wyp.......... a tak cię lubiłem:(
@księciunio: Astiz robi co potrafi a że nic nie potrafi to nie jego wina - wina tego kto go tam wstawił i dał mu kredyt zaufania - żewłakow wyp...alaj! bardziej - mioduski i bobić to samo - won.
Kuna odkurzyli... 😜
W koncu liczy sie tylko mistrzostwo 😂🤣
Trener oszalał…. Burch i Kun w obronie… obym mylił się ale Boże miej nas w opiece
4:0 dla przyjezdnych
@.: tak samo obstawiłem 😆
nie jestem zwolennikiem talentu Kuna ale to jest cholernie slabe ze sie go wystawia po wczesniejszym jawnym zrezygnowaniu z niego. Jaka on ma miec motywacje? jaka reszta ma miec motywacje jak polowa z nich nie ma kontraktow i ich zaraz tu nie bedzie?! ten zespol nie istnieje!!!
@ach: przy formie Vinegreta i Recy, to Kun bez motywacji będzie pewniejszym punktem obrony od wymienionej dwójki.
@ach:
I tak i nie... Pamięta jeszcze ktoś, że kiedyś Legia z Jędzy zrezygnowała?
A potem skład był ustalany od jego nazwiska...
Pytanie Czy Mecz dotrwa do Końca ❓
W ataku będzie moc i chaos. Zadbają o to Rajovic i ten gracz z Kosowa. Nikt nie będzie wiedział o co chodzi. O bałagan w obronie też jestem spokojny. Tobiasz jest tak elektryczny,że każdy jego kontakt z piłką powoduje palpitację serca.
Mam nadzieję,że nie będzie tak jak z uczniem,który nie otrzymał promocji do następnej klasy i w drodze do domu myśli " jeszcze tylko wp...dol i już wkacje" 😜
Boże dla czego on znów stawia na te drewno Rajovica , ja bym postawił na Kacpra Urbańskiego
Szkoda, że tylko Kauadiego powołali na PNA. Gdyby takie wyróżnienie dostali również Rajović, Krasniki, Wszołek i Tobiasz to mielibyśmy dziś jakieś szanse.
.................................. Kobylak .............................
Piątkowski ... Burch ... Augustyniak ... Jędrzejczyk
.................... Goncalves ... Arreiol ........................
Biczachczjan .......................................... Krasniqi
..................... Rajović ... Čolak ............................
❤️🤍💚
💪👍
😁
Ręcznik w bramce , kołek w ataku.
Noty przedmeczowe. Wiemy co gramy:
Kacper Tobiasz 1
Paweł Wszołek 1
Marco Burch 3
Kamil Piątkowski 2
Patryk Kun 1
Henrique Arreiol 2
Rafał Augustyniak 2
Wojciech Urbański 2
Wahan Biczachczjan 1
Mileta Rajović 1
Ermal Krasniqi 1
O kuwa...
Trener jest, skład jest a oto wynik 1:4 dla przyjezdnych . Nierozumny Inaś niestety nie będzie wiedział co się będzie działo. W sumie mógłby Borek lub inny komentator ustawić skład pewnie gorzej by nie było . Także teraz kurs na stadion trza obrać aby świadkiem naocznym być tego arcy pełnego zwrotów akcji spotkania na szczycie eklapy
Burch, Kun... Boże,widzisz i nie grzmisz, naprawdę sięgnęliśmy dna :(
@szok!: lepszy kun niz vinagre na ta chwile...ten portugalczyk to sabotazysta...co mecz to zawinil przy straconej bramce...kun napewno gorszy nie bedzie
Legia vs Piast 0:2