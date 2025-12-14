L!VE: Legia 0-1 Piast (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Początek spotkania o godz. 20:15.

Komentarze (74)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Kraków 1234 - 21 minut temu, *.plus.pl Pierwsza liga czeka . 😂😂😂 odpowiedz

wtf - 21 minut temu, *.play.pl Widząc ustawienie ręcznika od razu wiedziałem,że będzie z tego gol! odpowiedz

Bolo - 22 minuty temu, *.net.pl Jak ten nieudacznik bramkarz ustawił mur i gdzie on stał przy strzale to ja od razu wiedziałem że będzie bramka idiota i tyle w temacie odpowiedz

Jot - 22 minuty temu, *.orange.pl I jeszcze im podobno płacą... Mioduski co sezon robi coraz większe gówno z tego klubu. Jest z Legią na dnie. odpowiedz

Simon - 22 minuty temu, *.play-internet.pl Mamy to, nowy rekord, brawo odpowiedz

Oj kacper - 24 minuty temu, *.jmdi.pl Daj se spokój z graniem odpowiedz

Rumcajs - 25 minut temu, *.246.10 Tak jak przepowiadałem, zmiany podcięły skrzydła naszej drużynie, a dodały rywalom. Brawo KAPItan! odpowiedz

LLmax - 30 minut temu, *.fastarswiatlowod.pl Piast jest słaby a oni jeszcze słabsi, remis to max. odpowiedz

Rumcajs - 33 minuty temu, *.246.10 Jest i superrezerowy Ole Gunnar Colak. Ależ siła ognia teraz. odpowiedz

Rumcajs - 36 minut temu, *.246.10 Wchodzi ON - KAPItan. Bójcie się, Legioniści. I broń Boże, nie gwizdajcie... odpowiedz

Tym - 38 minut temu, *.net.pl Jak można zdjąć z boiska najlepszego piłkarza z tych nieudaczników a zostawić drewno Astiz większe okulary załóż 🤣 odpowiedz

artic - 47 minut temu, *.189.224 Rajo.do trzech razy sztuka???😁😁😁 odpowiedz

Rumcajs - 49 minut temu, *.246.10 Zbliża się okres zmian, który położy nam ten mecz. To co najlepsze dla Legii w tym spotkaniu już było, czyli pudła Piasta, który zaraz zacznie trafiać po totalnej dominacji po oddaniu środka pola przez Legię. odpowiedz

Wwa - 50 minut temu, *.orange.pl Rajogol😜 odpowiedz

Rumcajs - 50 minut temu, *.246.10 No i się doigraliście. Gwizdaliście? To Rajović zamiast do bramki celował w was piłką i tylko dlatego nie trafił! odpowiedz

Jot - 51 minut temu, *.orange.pl Co za drewno z Danii... odpowiedz

Kulos - 52 minuty temu, *.vectranet.pl Urbański ciężki frajer odpowiedz

Jurek - 53 minuty temu, *.inetia.pl Wieczny talent czyli Urbański. Jeden z tych który musi opuścić Legię. Jest po prostu słaby. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.31.17 Komuchy wyciszyli doping kibiców Legii w canal+ odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co za piłkarskie beztalencia biegają w naszej Legii. Dwa celne strzały. Jeden w sam środek bramki a drugi prosto w bramkarza. Po przerwie się zesrają jak zawsze. odpowiedz

❗❗❗ 1966 ❗❗❗ Piłkarzyki zapisaliscie Historię ❗❗❗ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski mioduskim ale Piłkarzom za przejście do Historii też powinno się podziękować ❗❗❗ odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl zniekształcony doping , jakaś cenzura ze strony canal + odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pozytywnie Tobiasz. Pewność siebie, łapanie piłki, gra na przedpolu... Nie prezentował tego do tej pory, Czyżby wypiął się na obecny sztab trenerski i chce się przedstawić nowej ekipie z jak najlepszej strony?

Biczachczian w gazie. Rajović niestety nie zaskakuje.



45 min. dzieli Legię od rekordu. Niestety. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Poziom gry katastrofa! Brak środka pola,skrzydeł i prawdziwego napastnika.Najstabilniejszym lewym obrońcą w klubie okazuje się Kun.Problemy z rozegraniem piłki.Augustyniak nie nadaje sie do środka pola.Arreiol na 6 lepiej by te pilki rozdzielał.Słaby Urbański,nie ma żadnej konkretnej 8-ki na boisku.Z tej kadry naprawdę więcej jak 15 ludzi nie powinno zostać na wiosnę.Oni nie pasują do poziomu Legii.Rajović to mem w ataku.Piast lepiej wygląda piłkarsko.Słabizna okrutna. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl trzeba skargę złożyć na canal plus że słabo słychać doping jak nigdy !!!! odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10 Halo stadion, musicie głośniej gwizdać, bo Mileta nie dosłyszał. Chociaż może Kapi mu wyjaśni w szatni. odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10 Piast na sporym pechu. 0-3 do przerwy byłoby uczciwszym wynikiem. Ale po meczu i tak będziemy usprawiedliwiać porażkę dwoma jedynymi udanymi akcjami rywala, kiedy my cały mecz graliśmy swoje. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ktoś kto dał za Rajowvicia 3 mln euro powinien z własnych pieniedzy to zwrócić i iść się leczyć u psychiatry!!!💩💩💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Augustyniak top haha odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl A ja się pytam czemu tylko jest jechane z Loczkiem ,a Żewłakow i ten Niemiec to co ??To oni przecież za to wszystko odpowiadają ,transfery nie udane ,trener Rumun nieudacznik ,za Zielińskiego może kokosów nie było ,można powiedzieć ,że było ch...,ale stabilnie ,puchar Polski ,1/8 ligi konferencji .PS.I pisałem też ,że zatęsknimy jeszcze za Fejo 🤨😜 odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale jadą z mioduskim :D haha można rzec "ale to już było". Dejavu.🤣 i tak co kilka lat Mioduski zaprowadza Legie za rączkę nad przepaść. A nie zapomnijmy o długach których jest około 190 mln. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl za runjanica i feio to chociaż utrzymywali się przy piłce, konstruowali jakieś sytuację.... a teraz ich gra to dno dna i reszta mułu odpowiedz

Jaś fasola - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Powiem wam że polskiej ekstraklapy to nie oglądam ale że dziś taki mecz na szczycie to aż się zmusiłem wniosek jest jeden jak kilka lat temu tej padliny nie da się oglądać to wygląda jakby 22 upośledzonych gości biegało za piłka poziom tej ligi to jest zatrważający jak można płacić takie pensje takim amatorom… oczy bolą odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.play.pl Można poprosić jakiegoś dobrodzieja o link do transmisji? odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Miodka nie ma na meczu? Wystraszył sie? odpowiedz

Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Cenzura dopingu w Canal +😂 odpowiedz

krzys27 - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Rio: no to chociaz mnie upewniles, ze to nie problem z glosnikami z moim TV 😉 odpowiedz

Schab Wegański - 57 minut temu, *.inetia.pl @Rio: Rzeczywiście. Niesamowite... odpowiedz

Typowy Kacperek - 46 minut temu, *.net.pl @Rio: a właśnie się tak zastanawiałem co te canal plus odwala ale jednak dmuchali na zimne 😆 odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10 Każda akcja Piasta ma szanse powodzenia przy odrobinie szczęścia, a po meczu usłyszymy, że Piast miał dwie sytuacje i zdobył dwa gole. odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl 10 min i kazdy z zawodników Legii nie potrafi dograć celnie pilki do swojego kolegi z druzyny odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl No to kolejna porażka odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pierwsza minuta i już sytuacja dla Piasta...nasze wyjście spod pressingu to kryminał... odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.10 Piast sobie klepie na luzie, Legia biega za piłką. odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.10 Jak przystało na połowę grudnia - gramy choinką 1-4-3-2-1. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nieważny dziś wynik - najważniejsze jest to, ile kasy zgarnął Kudlaty za eplywy z biletów. odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play.pl Można poprosić jakiegoś dobrodzieja o link do transmisji? odpowiedz

Kibol w piżamie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kapustka na ławie bo podobno obsranko było przed meczem odpowiedz

księciunio - 2 godziny temu, *.play.pl Astiz ty debilu....... co ty k........... wyprawiasz:( wyp.......... a tak cię lubiłem:( odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl @księciunio: Astiz robi co potrafi a że nic nie potrafi to nie jego wina - wina tego kto go tam wstawił i dał mu kredyt zaufania - żewłakow wyp...alaj! bardziej - mioduski i bobić to samo - won. odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Kuna odkurzyli... 😜 odpowiedz

Najwazniejsze ze mamy sukces - 2 godziny temu, *.centertel.pl W koncu liczy sie tylko mistrzostwo 😂🤣 odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play.pl Można poprosić jakiegoś dobrodzieja o link do transmisji? odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play.pl Można poprosić o link? odpowiedz

Strumień - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Adi: też czekam odpowiedz

Kibic Rembertów - 2 godziny temu, *.lukman.pl Trener oszalał…. Burch i Kun w obronie… obym mylił się ale Boże miej nas w opiece odpowiedz

. - 2 godziny temu, *.plus.pl 4:0 dla przyjezdnych odpowiedz

Typowy kacperek - 2 godziny temu, *.net.pl @.: tak samo obstawiłem 😆 odpowiedz

ach - 2 godziny temu, *.sky.com nie jestem zwolennikiem talentu Kuna ale to jest cholernie slabe ze sie go wystawia po wczesniejszym jawnym zrezygnowaniu z niego. Jaka on ma miec motywacje? jaka reszta ma miec motywacje jak polowa z nich nie ma kontraktow i ich zaraz tu nie bedzie?! ten zespol nie istnieje!!! odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl @ach: przy formie Vinegreta i Recy, to Kun bez motywacji będzie pewniejszym punktem obrony od wymienionej dwójki. odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @ach:

I tak i nie... Pamięta jeszcze ktoś, że kiedyś Legia z Jędzy zrezygnowała?

A potem skład był ustalany od jego nazwiska... odpowiedz

1996 Pilkarzyny Przeszły do Historii ❗❗❗ - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pytanie Czy Mecz dotrwa do Końca ❓ odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W ataku będzie moc i chaos. Zadbają o to Rajovic i ten gracz z Kosowa. Nikt nie będzie wiedział o co chodzi. O bałagan w obronie też jestem spokojny. Tobiasz jest tak elektryczny,że każdy jego kontakt z piłką powoduje palpitację serca. odpowiedz

Weteran - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję,że nie będzie tak jak z uczniem,który nie otrzymał promocji do następnej klasy i w drodze do domu myśli " jeszcze tylko wp...dol i już wkacje" 😜 odpowiedz

Bolo - 2 godziny temu, *.net.pl Boże dla czego on znów stawia na te drewno Rajovica , ja bym postawił na Kacpra Urbańskiego odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.21 Szkoda, że tylko Kauadiego powołali na PNA. Gdyby takie wyróżnienie dostali również Rajović, Krasniki, Wszołek i Tobiasz to mielibyśmy dziś jakieś szanse. odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl .................................. Kobylak .............................

Piątkowski ... Burch ... Augustyniak ... Jędrzejczyk

.................... Goncalves ... Arreiol ........................

Biczachczjan .......................................... Krasniqi

..................... Rajović ... Čolak ............................

❤️🤍💚

💪👍

😁 odpowiedz

Tomasz - 3 godziny temu, *.play.pl Ręcznik w bramce , kołek w ataku. odpowiedz

Rumcajs - 3 godziny temu, *.246.30 Noty przedmeczowe. Wiemy co gramy:



Kacper Tobiasz 1

Paweł Wszołek 1

Marco Burch 3

Kamil Piątkowski 2

Patryk Kun 1

Henrique Arreiol 2

Rafał Augustyniak 2

Wojciech Urbański 2

Wahan Biczachczjan 1

Mileta Rajović 1

Ermal Krasniqi 1 odpowiedz

Orson - 3 godziny temu, *.plus.pl O kuwa... odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.play.pl Trener jest, skład jest a oto wynik 1:4 dla przyjezdnych . Nierozumny Inaś niestety nie będzie wiedział co się będzie działo. W sumie mógłby Borek lub inny komentator ustawić skład pewnie gorzej by nie było . Także teraz kurs na stadion trza obrać aby świadkiem naocznym być tego arcy pełnego zwrotów akcji spotkania na szczycie eklapy odpowiedz

szok! - 3 godziny temu, *.32.69 Burch, Kun... Boże,widzisz i nie grzmisz, naprawdę sięgnęliśmy dna :( odpowiedz

Huwdu - 2 godziny temu, *.88.227 @szok!: lepszy kun niz vinagre na ta chwile...ten portugalczyk to sabotazysta...co mecz to zawinil przy straconej bramce...kun napewno gorszy nie bedzie odpowiedz

Tak będzie - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Legia vs Piast 0:2 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.