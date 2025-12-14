Legia 0-1 Piast

Zimowanie w strefie spadkowej...

fot. Mishka / Legionisci.com
Wiśnia
Legionisci.com Legionisci.com
Porażka z ostatnim w tabeli przed tym meczem Piastem Gliwice to idealne dotychczasowe podsumowanie sezonu 2025/26. "Wojskowi" po raz kolejny zaprezentowali się z bardzo słabej strony, a decydującego gola stracili na sześć minut przed końcem regulaminowego czasu gry za sprawą Michała Chrapka. Po tej porażce Legia kończy ligowy rok w strefie spadkowej...
Do tego starcia "Wojskowi" przystąpili z wieloma zmianami w wyjściowym składzie, porównując ustawienie chociażby z ostatniej potyczki przeciwko FC Noah. Od pierwszej minuty pojawili się m.in. Patryk Kun, Wahan Biczachczjan i Marco Burch. Spotkanie dobrze zaczęli gracze Piasta. Już w 3. minucie gry do interwencji Kacpra Tobiasza zmusił Hugo Vallejo. Zawodnik gości spróbował uderzenia lewą nogą z półwoleja i dobrze na linii zachował się po raz pierwszy golkiper Legii. Strzał Hiszpana nie był mocny, ale jednak leciał w górne rejony bramki. Przez kolejne kilkanaście minut na murawie obserwowaliśmy przede wszystkim sporo walki. Legia nie potrafiła zepchnąć Piasta do defensywy, który odważnie poczynał sobie w ataku.


 


Wkrótce zobaczyliśmy wreszcie pierwsze celne uderzenie legionistów. Z dystansu zaskakująco z woleja huknął Biczachczjan, a piłkę zmierzającą pod poprzeczkę, końcówkami palców na rzut rożny sparował Frantisek Plach. Za moment ponownie bramkarz Piasta był w centrum uwagi. Tym razem Słowak wygrał pojedynek z Miletą Rajoviciem, który stanął z nim oko w oko po prostopadłym podaniu od Ermala Krasniqiego. Duńczyk chciał płaskim strzałem wpakować futbolówkę do siatki, lecz trafić w nogi golkipera z Gliwic. To była zdecydowanie najlepsza okazja dla gospodarzy na to, aby wyszli tego dnia na prowadzenie. To był bardzo intensywny okres gry, bowiem już za chwilę to Piasta poważnie zagroził warszawskiemu klubowi. Zablokowany strzał jednego z rywali przez Marco Burcha odbił się od poprzeczki. Do pierwszej odsłony arbiter nie doliczył ani minuty i drużyny zeszły na przerwę przy bezbramkowym remisie.


Legia Warszawa - Piast Gliwice Rafał Augustyniak Patryk Dziczek,mecz-1590
fot. Mishka / Legionisci.com


Na drugą połowę Legia wyszła bez zmian w składzie. W 55. minucie po raz pierwszy po zmianie stron zagroziła Piastowi. Wojciech Urbański, będąc w polu karnym rywala, dostał dobre podanie ze skrzydła, ale niestety nie zdecydował się od razu na oddanie strzału. Pomocnik postanowił wejść w drybling, co zakończyło się stratą. Chwilę później świetne dogranie na wolne pole od Biczachczjana do Rajovicia. Ten drugi biegł sam na bramkarza Piasta, dał się niemal dogonić obrońcy, jednak zdołał jeszcze uderzyć... O jakości tego uderzenia nie ma co mówić. Piłka zamiast do bramki poleciała w trybuny, Widać było, że podskoczyła ona Rajoviciowi na nierówności, lecz marne to wytłumaczenie.


Trener Astiz starał się dać impuls swoich piłkarzom. Wymienił m.in. Rajovicia na Antonio Čolak, licząc że ten w końcu się przełamie. Brakowało jednak odpowiedniej intensywności w jednej i drugiej drużynie, dlatego sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. W 83. minucie Piast strzelił gola na 1-0. Podobnie jak przed tygodniem wynik otworzył Michał Chrapek, który popisał się świetnym strzałem z rzutu wolnego... Kacper Tobiasz był chyba nieco źle ustawiony, przez co nie podjął nawet próby interwencji. Niebawem szybka kontra graczy Daniela Myśliwca, którą kończył wprowadzony Adrian Dalmau. Tym razem Tobiasz spisał się dobrze, chociaż trzeba przyznać, że piłka leciała wprost w niego.


Ekstraklasa 2025/2026
1. kolejka
#LEGPIA
17516
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
14.12.2025
20:15
Legia Warszawa
Piast Gliwice
Legia Warszawa
0-1
Piast Gliwice
(0-0)
Chrapek 83'
1 Kacper Tobiasz
7 Paweł Wszołek
4 Marco Burch
91 Kamil Piątkowski
23 Patryk Kun
6 Henrique Arreiol 84'
8 Rafał Augustyniak
53 W. Wojciech Urbański 74'
21 Wahan Biczachczjan 67'
29 Mileta Rajović 74'
77 Ermal Krasniqi 84'
27 Gabriel Kobylak
30 Petar Stojanović 84'
55 Artur Jędrzejczyk
13 Arkadiusz Reca
44 D. Damian Szymański 84'
5 Claude Goncalves
20 Jakub Żewłakow
11 Kacper Chodyna
67 Bartosz Kapustka 74'
82 K. Kacper Urbański 67'
14 Antonio Čolak 74'
Frantisek Plach 26
90' Filip Borowski 28
Juande Rivas 5
Igor Drapiński 29
Jakub Lewicki 36
Erik Jirka 77
Patryk Dziczek 10
67' Grzegorz Tomasiewicz 20
76' Gierman Barkowskij 63
77' Leandro Sanca 11
67' Hugo Vallejo 80
K. Karol Szymański 33
Dawid Rychta 79
90' Jakub Czerwiński 4
Levis Pitan 15
Tomasz Mokwa 22
67' Michał Chrapek 6
67' Quentin Boisgard 17
Kamil Lubowiecki 19
Szczepan Mucha 23
77' Jorge Felix 7
76' Adrian Dalmau 9
Jason Lokilo 98
Trener: Inaki Astiz
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Daniel Myśliwiec
Asystent trenera: Karol Zniszczoł
Kierownik drużyny: Adam Fudali
Lekarz: Karol Pałka
Fizjoterapeuta: Arkadiusz Michalak
Sędziowie
Główny: Mohammad Al-Emara (Finlandia)
Asystent: Turkka Valjakka (Finlandia)
Asystent: Mika Lamppu (Finlandia)
Techniczny: Mateusz Jenda (Polska)
VAR: Paweł Malec (Polska)
AVAR: Szymon Łężny (Polska)
Pogoda:
Temperatura: 5°C
Wilgotność: 81%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.09 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.75 lat
Cała kadra meczowa: 27.05 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.3 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.1 cm
Cała kadra meczowa: 183 cm

tagi:
