Rozalinho 1975 - 1 godzinę temu, *.98.56 Serce mi pęka..WSZYSCY od "prezesa", "managerów" po każdego kopaczynę z tej rundy WON natychmiast!!! Za takie zapisanie się w historii wieczna hańba. Ręcznik w bramce, elektryki w obronie, pseudo rozgrywający bez techniki, sztywne nóżki bez balansu ,fszołki kołki, karykatury napastników.Won mi ale już!!! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.28.181 Mioduch.Do widzenia👎 odpowiedz

J - 1 godzinę temu, *.play.pl NS oszuści z żylety odpowiedz

Legia to my mioduski won - 2 godziny temu, *.orange.pl Protest jest wprost proporcjonalny do gry naszych wirtuozów. Paru chłopaków przyszło w bluzach, wywiesili jakąś płachtę z niewyraźnym napisem i pomamrotali pod nosem....

Dramat odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.play.pl nacie pozbywanie sie pilkarzy po miesiacu bo trener tak chce lub kto inny.... Gual, Morishita, Luquinhas wcale nie sa nam potrzebni....o Rajoviciu za tyle milionów nawet nie wspomne a wystarczyloby żeby tamtych zatrzymac odpowiedz

kabanos - 3 godziny temu, *.orange.pl 💪👏 odpowiedz

Franco - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zapisalisście się w historii klubu chłopaki. odpowiedz

