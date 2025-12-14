REKLAMA
Oceń legionistów za mecz Legia - Piast


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Burch
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Henrique Arreiol
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
D. Szymański
1
2
3
4
5
6

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
Rozalinho 1975 - 1 godzinę temu, *.98.56

Serce mi pęka..WSZYSCY od "prezesa", "managerów" po każdego kopaczynę z tej rundy WON natychmiast!!! Za takie zapisanie się w historii wieczna hańba. Ręcznik w bramce, elektryki w obronie, pseudo rozgrywający bez techniki, sztywne nóżki bez balansu ,fszołki kołki, karykatury napastników.Won mi ale już!!!

(L) - 1 godzinę temu, *.28.181

Mioduch.Do widzenia👎

J - 1 godzinę temu, *.play.pl

NS oszuści z żylety

Legia to my mioduski won - 2 godziny temu, *.orange.pl

Protest jest wprost proporcjonalny do gry naszych wirtuozów. Paru chłopaków przyszło w bluzach, wywiesili jakąś płachtę z niewyraźnym napisem i pomamrotali pod nosem....
Dramat

Kuba - 2 godziny temu, *.play.pl

nacie pozbywanie sie pilkarzy po miesiacu bo trener tak chce lub kto inny.... Gual, Morishita, Luquinhas wcale nie sa nam potrzebni....o Rajoviciu za tyle milionów nawet nie wspomne a wystarczyloby żeby tamtych zatrzymac

kabanos - 3 godziny temu, *.orange.pl

💪👏

Franco - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl

Zapisalisście się w historii klubu chłopaki.

