17 516 osób obejrzało mecz Legia - Piast. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z Łazienkowskiej:
Legia Warszawa 0-1 Piast Gliwice - Mishka / 57 zdjęć
Legia Warszawa 0-1 Piast Gliwice - Piotr Galas / 71 zdjęć
Serce mi pęka..WSZYSCY od "prezesa", "managerów" po każdego kopaczynę z tej rundy WON natychmiast!!! Za takie zapisanie się w historii wieczna hańba. Ręcznik w bramce, elektryki w obronie, pseudo rozgrywający bez techniki, sztywne nóżki bez balansu ,fszołki kołki, karykatury napastników.Won mi ale już!!!
Mioduch.Do widzenia👎
NS oszuści z żylety
Protest jest wprost proporcjonalny do gry naszych wirtuozów. Paru chłopaków przyszło w bluzach, wywiesili jakąś płachtę z niewyraźnym napisem i pomamrotali pod nosem....
Dramat
nacie pozbywanie sie pilkarzy po miesiacu bo trener tak chce lub kto inny.... Gual, Morishita, Luquinhas wcale nie sa nam potrzebni....o Rajoviciu za tyle milionów nawet nie wspomne a wystarczyloby żeby tamtych zatrzymac
💪👏
Zapisalisście się w historii klubu chłopaki.