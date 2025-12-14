Ce(L)ownik: 2-0 dla Piasta

REKLAMA

Przed meczem Legia Warszawa - Piast Gliwice, który odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia o godz. 20:15 w Warszawie, oddaliście 775 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra Piast Gliwice.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo Legii.

‌‌ FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH





Najczęściej typowanym wynikiem jest(19,3% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 14,7%- 13,2%- 8,6%- 6,1%Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa toa Piast GliwiceDziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!











‌‌ SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY





Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



