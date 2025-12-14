Ce(L)ownik: 2-0 dla Piasta

REKLAMA
FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH
Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-2 (19,3% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-1 - 14,7%
0-3 - 13,2%
1-0 - 8,6%
2-0 - 6,1%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 0,79 a Piast Gliwice 1,84.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.