Oceny legionistów za mecz z Piastem

Najwyższą notę za mecz z Piastem przyznaliście Wahanowi Biczachczjanowi. Występ Ormianina oceniliście na 2,1 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali jeszcze niższe noty, a najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 1,2. W sumie oceniało 1282 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,5.
Biczachczjan - 2,1
Henrique Arreiol - 1,8
Kun - 1,7
Wszołek - 1,6
Piątkowski - 1,6
Augustyniak - 1,6
Burch - 1,6
W. Urbański - 1,6
Krasniqi - 1,5
K. Urbański - 1,4
Szymański - 1,4
Tobiasz - 1,3
Kapustka - 1,3
Stojanović - 1,3
Čolak - 1,3
Rajović - 1,2