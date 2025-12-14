Tenis

Wygrane Wróbel i Karpińskiego na Łotwie

Maja Wróbel i Szymon Karpiński
Bodziach
Świetnie spisali się tenisiści Legii w turnieju ITF J100 w łotewskim Aizkraukle. Maja Wróbel oraz Szymon Karpiński triumfowali w grze pojedynczej. Maja pokonała w sobotnim finale Sofie Maresovą z Czech (6-4, 6-4), a Szymon zwyciężył w finale z Edwinem Averjanovem z Estonii (6-1, 6-1).

Wyniki legionistów:
I runda: Maja Wróbel - Daniela Safira (Łotwa) 6-1, 6-1
II runda: Maja Wróbel - Lydia Brennan (Irlandia) 2-6, 6-0, 6-3
1/4 finału: Maja Wróbel - Kateryna Chuieshova (Ukraina) 6-3, 6-2
1/2 finału: Maja Wróbel - Veritsa Yaneva (Słowenia) 6-4, 6-4
Finał: Maja Wróbel - Sofia Maresova (Czechy) 6-4, 6-4

I runda: Szymon Karpiński - Matyas Marsik (Czechy) 6-7(3), 6-3, 6-1
II runda: Szymon Karpiński - Philip Niederle (Austria) 5-7, 7-6(2), 6-4
1/4 finału: Szymon Karpiński - Raul Clarijs (Holandia) 6-1, 6-3
1/2 finału: Szymon Karpiński - Ken Inki (Estonia) 4-6, 7-6(2), 7-5
Finał: Szymon Karpiński - Edwin Averjanov (Estonia) 6-1, 6-1


Maja Wróbel,Szymon Karpiński

Maja Wróbel

Szymon Karpiński



