Dobrzy Ludzie obdarowali Legiomisiami dzieci z trzech szpitali

Dobrzy Ludzie w ostatnim tygodniu intensywnie odwiedzali szpitale dziecięce, by rozdać prezenty najmłodszym pacjentom w postaci pluszaków - Legiomisiów.

"Po raz pierwszy (i nie ostatni!) odwiedziliśmy Oddziały Pediatrii w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie i SPZOZ w Sokołowie Podlaskim oraz Oddział Pediatrii i Oddział Chirurgii Dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. Na każdym z oddziałów wręczyliśmy małym pacjentom Legiomisie. Bardzo dziękujemy wszystkim, których dziś spotkaliśmy za ciepłe przyjęcie i miłe słowa. Uķłony dla ekip Wyszkowscy Fanatycy, Legia FC Sokołów Podlaski i Siedleccy Legioniści za pomoc" - relacjonują Dobrzy Ludzie.



Przed dzisiejszym meczem będzie można wesprzeć działalność Dobrych Ludzi. Ich stoiska z gadżetami (m.in. nowe wzory poduszek, koszulki dziecięce i dla dorosłych, kubki, vlepki) będą od 16:30 w Źródełku, gdzie odbędzie się Świąteczny Kiermasz gadżetów, a także od 17:30 przed sklepem Żyleta, gdzie dostępne będą Legiomisie. Tam też odbywać się będą odbiory zamówionych wcześniej szalików "Zwyciężaj dla nas, my zwyciężamy" oraz zbiórka nowych pluszaków w ramach akcji "Daj pluszaka dla dzieciaka".