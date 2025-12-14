BCL: Francuzi lub Czesi rywalami w play-in

Przed nami ostatnie spotkanie fazy grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Legia zapewni sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek (z drugiego miejsca) - tj. play-in, w przypadku wygranej w środowym meczu z Heidelbergiem. W przypadku porażki legionistów, przy jednoczesnej wygranej Rytasu w Patras (spotkanie będzie rozgrywanej o tej samej godzinie), nasz zespół awansuje do kolejnego etapu z miejsca trzeciego. Tylko porażka Legii, przy jednoczesnym zwycięstwie Promitheasu Patras sprawi, że Legia zakończy fazę grupową na miejscu czwartym.

Właściwie znany jest już układ tabeli grupy B, gdzie rywalizują potencjalni rywale Legii w play-in. Miejsce drugie zajmie w niej francuski Elan Chalon, który - wszystko na to wskazuje - zostanie wyprzedzony przez Albę Berlin (ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań, Niemcy muszą wygrać z najsłabszym w grupie BC Sabah). Z kolei na trzecim miejscu rywalizację zakończy czeski zespół ERA Nymburk, rozgrywający swoje mecze BCL w Pradze.



Tak więc, jeśli Legia zajmie drugie miejsce w grupie (czyli wygra z Heidelbergiem), w play-in zagra z Erą Nymburg - pierwszy mecz 6 stycznia na Torwarze, rewanż 8 stycznia w Pradze i ew. trzeci mecz 13 lub 14 stycznia w Warszawie. Rywalizacja na tym etapie rozgrywek prowadzona jest do dwóch zwycięstw.



Jeśli legioniści zajmą miejsce trzecie, zmierzą się z Elanem Chalon. W tym przypadku pierwszy (6 stycznia) i ew. trzeci mecz (13-14 stycznia) odbędą się we Francji.



Zwycięzcy fazy play-in, jeszcze w styczniu, rozegrają dwa pierwsze mecze (z sześciu) kolejnego etapu rozgrywek, tj. Round of 16.



