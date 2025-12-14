Bobić: Niektórzy zawodnicy nie mają jaj, by grać w tej koszulce

 – Mamy wszystko, ale nie mamy wyników. Gra nasza gra, zwłaszcza w ostatnich dwóch miesiącach….. to zaczęło się jeszcze, zanim odszedł Edward Iordanescu. Było naprawdę słabo. Listopad, grudzień – bardzo czarny okres. Robimy głupie rzeczy na boisku. Nie jesteśmy drużyną, nie jesteśmy zjednoczeni - powiedział po meczu z Piastem na antenie Canal+ Sport szef operacji piłkarskich Legii, Fredi Bobić.

– Teraz brakuje nam pewności siebie, jak to zwykle bywa w takich momentach. Możesz mieć jakościowych piłkarzy, możesz o tym rozmawiać, ale trzeba to udowodnić na boisku. My tego teraz nie robimy. To duży problem, to wstyd.

– Jesteśmy rozczarowani tą sytuacją, kibice są rozczarowani, a jeżdżą za nami wszędzie. Nawet w Erywaniu było ich 700 - mam do tego ogromny szacunek. Cały czas próbują nas wspierać, ale my nie dowozimy. Dlatego musimy walczyć i naprawdę ciężko pracować w okresie przygotowawczym, by to zmienić.


 

Chrzanić rekord

- Jedenaście meczów bez zwycięstwa... chrzanić ten rekord, ale to wstyd dla takiego klubu jak Legia. Piłkarze dobrze o tym wiedzą, ale w tej chwili nie potrafimy tego przełamać.


- Pewność siebie zniknęła. Niektórzy zawodnicy nie mają jaj, by grać w tej koszulce. Wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność. Nie uciekniemy od niej, ale od stycznia będziemy naprawdę ciężko pracować przed rundą wiosenną. Wiosną nie będzie wymówek. Zagramy tylko 16 meczów. Nie mamy Europy, nie mamy Pucharu Polski. Będzie czas na regenerację i przygotowanie się do poszczególnych spotkań.

- Jedyne, co mogę powiedzieć — choć nie jest to żadna wymówka — to fakt, że piłkarze zagrali dziś 33. mecz. To też coś znaczy. Nic nie jest proste. Ale wyniki i sposób, w jaki je osiągamy, są naprawdę słabe. Musimy nad tym mocno pracować i dokonać zmian. Najpierw trenera, a później w drużynie.


Zatrudnianie nowego trenera

- Zgadzam się, że proces trwał za długo. Szybko wytypowaliśmy swojego faworyta i w 5-6 dni sprawa była dogadana. Obie strony chciały tego samego, ale potem zaczęła się walka. Sześć - siedem tygodni, żeby wyciągnąć go z jego klubu. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ogłosić, że dołączy do Legii.


- Ile osób przyprowadzi ze sobą Marek Papszun? Na pewno nie piętnastu. śmiałem się jak to zobaczyłem. Przyjdzie z nim kilka osób, to normalna rzecz.






Komentarze (18)

Zie(L)ony - 16 minut temu, *.centertel.pl

Czuję ,że ten człowiek przyszedl po to żeby spuścić Legię do 1 ligi. Ktoś wyznaczył mu takie zadanie. Wszystko idzie w tym kierunku. Teraz rzucił populistyczne hasełko o braku jaj piłkarzy licząc na to ,że zrzuci z siebie odpowiedzialność za to co robi. On chyba uważa kibiców za kompletnych idiotów. Mam nadzieję ,że ludzie to widzą.

odpowiedz
Afro - 17 minut temu, *.plus.pl

Miej honor i odejdź. To Ty ich rekomendowałeś.

odpowiedz
borsuk - 19 minut temu, *.t-mobile.pl

"niektórzy"? Nazwiska mądralo. Przypominam, że jesteś jednym z tych którzy odpowiadają m.in za transfery.

odpowiedz
Wojtek86 - 27 minut temu, *.play.pl

Tylko ciekawe kto te miernoty do zespołu sprowadził. Przypadkiem nie ty z Zewłakowem?

odpowiedz
Ikis - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

Niektórzy nie mają jaj by sprawnie zarządzać, choćby przeprowadzić zmianę trenera. Dogadaliscie się z Papszunem w 5 dni? Co z tego, przecież on ma ważny kontrakt. To tak jakbyś chciał poślubić mężatkę Bobić. Tego się nie da załatwić od ręki.

odpowiedz
Typer - 30 minut temu, *.play-internet.pl

Wszyscy oczekują Papszuna jak jakiegoś mesjasza.

odpowiedz
Lupus - 31 minut temu, *.centertel.pl

Von ty kaleko umysłowa - a kto pokupował takie miernoty na boisko?

odpowiedz
Robert60 - 34 minuty temu, *.play.pl

Z kolei niektórzy dyrektorzy sportowi Legii nie tylko, że jaj nie mają, ale jeszcze i rozumu im brak. Kto ściągnął Rajovica i trzyma tak długo Astiza jako pierwszego trenera?

odpowiedz
Emeryt - 34 minuty temu, *.play-internet.pl

Kto powierzył drużynę Astizowi? Jak można 2 miesiące nie trenować? Kto sprowadził Rece, Szymański, Stojanovic Rejovic Colak, dzisiaj wychodzą od początku Kun, Wahan, Burch, kosowianin parodysci i co Żewłakow I Bobic niewinni jeszcze prowizje zgarną.antyfutball.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 35 minut temu, *.110.89

Zaczęło się koło d...y palić. WYPAD Z LEGII KASZTANIE. WON!

odpowiedz
(L)eve(L)64 - 35 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl

Nie mają jaj ale również umiejętności.
Z drugiej strony to przecież każdy przechodził testy medyczne i nikt nie zauważył braku jaj.

odpowiedz
e(L)o - 37 minut temu, *.ksiezyc.pl

jakoś mu zwyczajnie nie ufam - w końcu to niemiec

odpowiedz
Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 37 minut temu, *.t-mobile.pl

Wypad

odpowiedz
Rumcajs - 38 minut temu, *.246.40

A do stycznia zasłużony odpoczynek. Aż 33 mecze, to nawet dłuższe wolne by się dla was przydało.

odpowiedz
Wiśniak - 43 minuty temu, *.79.115

A za pół roku bedą gadki, że damy z siebie wszystko żeby jak najszybciej awansować do ekstraklasy bo Legia na to zasługuje

odpowiedz
Znawca - 43 minuty temu, *.interkam.pl

Głównie Ci nie mają jaj,których sprowadziłeś.Rajović,Colak i gdzie jest Weisshaupt? Zaginął w akcji?! To jest kompromitacja Bobicia.Powtorka z Herthy.Im szybciej odejdzie tym lepiej.

odpowiedz
Wolfik - 43 minuty temu, *.play.pl

Chłopie, gdybyś działał za Odrą tak, jak działasz tutaj, byłbyś skończony.

odpowiedz
Darek - 45 minut temu, *.tpnet.pl

Całe szczęście, że dyrektorzy sportowi mają jaja i potrafili sprowadzić tu piłkarskie kaleki.
Takie mają jaja, że 44 dni nie mamy trenera.

odpowiedz
