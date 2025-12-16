Liga Konferencji

Serb sędzią meczu z Lincoln Red Imps FC

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Danilo Nikolić z Serbii został wyznaczony na arbitra głównego meczu 6. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i Lincoln Red Imps FC. 

Na liniach pomagać mu będą Miloš Simović i Svetozar Živin, a sędzią technicznym będzie Nikola Radaković. Na sędziego VAR wyznaczony został Aleksandar Živković, a jego asystentem będzie Pavle Tomić.


Mecz 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC odbędzie się w czwartek, 18 grudnia o godz. 21:00. 


 

Obsada sędziowska meczu Legia - Lincoln:
sędzia główny: Danilo Nikolić (Serbia)
asystenci: Miloš Simović i Svetozar Živin (Serbia)
sędzia techniczny: Nikola Radaković  (Serbia)
VAR: Aleksandar Živković i Pavle Tomić (Serbia)






