Serb sędzią meczu z Lincoln Red Imps FC

Danilo Nikolić z Serbii został wyznaczony na arbitra głównego meczu 6. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i Lincoln Red Imps FC.

REKLAMA

Na liniach pomagać mu będą Miloš Simović i Svetozar Živin, a sędzią technicznym będzie Nikola Radaković. Na sędziego VAR wyznaczony został Aleksandar Živković, a jego asystentem będzie Pavle Tomić.





Mecz 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC odbędzie się w czwartek, 18 grudnia o godz. 21:00.









Obsada sędziowska meczu Legia - Lincoln:

sędzia główny: Danilo Nikolić (Serbia)

asystenci: Miloš Simović i Svetozar Živin (Serbia)

sędzia techniczny: Nikola Radaković (Serbia)

VAR: Aleksandar Živković i Pavle Tomić (Serbia)











