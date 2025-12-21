Bilety na mecz z Miastem Szkła Krosno

Koszykówka

Ostatnie domowe spotkanie koszykarzy Legii w roku 2025 zostanie rozegrane we wtorek, 23 grudnia o godzinie 19:00. Naszym rywalem będzie beniaminek Orlen Basket Ligi - Miasto Szkła Krosno.

Zapraszamy serdecznie do hali na Bemowie, do wspierania naszej drużyny w walce o ligowe punkty. Na kibiców czekać będą, oprócz sportowych emocji, także występy Cheer Angels w wersji świątecznej, a także ostatnia w tym roku Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 7 tysięcy złotych.

Cennik biletów na mecz z Miastem Szkła:
Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)
Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)
Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)
Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)
Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)
Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)
Kat. VIP II: 189 zł

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

