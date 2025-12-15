Pod Lupą LL! – Wahan Biczachczjan

Legia Warszawa w ubiegłą niedzielę rozegrała zaległy mecz 1. kolejki Ekstraklasy. Rywalem, podobnie jak tydzień temu, był Piast Gliwice, który w ciągu zaledwie tygodnia pokonał Legię dwukrotnie. Jednym z zawodników, którzy wybiegli na boisko, był Wahan Biczachczjan. Po odejściu Edwarda Iordănescu jego częstotliwość pojawiania się na placu gry spadła, a ostatni raz w pierwszym składzie zagrał 26 października, w domowym starciu przeciwko Lechowi Poznań. Sprawdźmy zatem, jak Ormianin zaprezentował się po dość długim rozbracie z wyjściową jedenastką.

REKLAMA

W 4. minucie Wahan Biczachczjan zademonstrował kibicom akcję indywidualną. Rozpoczął ją rajdem spod własnego pola karnego, po drodze zakładając „siatkę” rywalowi i tym samym napędzając szybki atak legionistów. Gdy w okolicach środka boiska został wzięty w kleszcze przez dwóch przeciwników, umiejętnie wyszedł z opresji, zagrywając pomiędzy nich zewnętrzną częścią stopy i obsługując Pawła Wszołka. Ta dobrze zapowiadająca się akcja została jednak zaprzepaszczona przez niedokładne dośrodkowanie prawego obrońcy Legii Warszawa.





Dużym problemem Legii jest rozgrywanie piłki w ataku pozycyjnym. W tej fazie gry kluczowe jest poruszanie się bez futbolówki. Tylko w ten sposób można odnajdywać wolne przestrzenie i napędzać akcje podaniami. W jednej z takich sytuacji Biczachczjan pokazał, jak należy to robić — wbiegł za linię obrony Piasta, co dostrzegł Krasniqi i posłał mu podanie prostopadłe. Zamysł rozegrania tej akcji rozwikłał jednak František Plach, który ubiegł Ormianina i przechwycił piłkę.













W 31. minucie Wahan Biczachczjan był bliski umieszczenia piłki w siatce. Ustawiony przed polem karnym nie wahał się, widząc lecącą w jego kierunku futbolówkę, i w pierwszym kontakcie uderzył z całej siły, zmuszając Placha do sporego wysiłku. Bramkarz Piasta końcówkami palców przeniósł piłkę nad poprzeczką. Uderzenie z dystansu to z pewnością atut Ormianina i chcielibyśmy czerpać z niego korzyści częściej.





Biczachczjan mógł zakończyć to spotkanie nie tylko z golem, ale również z asystą. Po zejściu z piłką do środka, w szybkim ataku, podaniem prostopadłym wypuścił Miletę Rajovicia na wolne pole. Duńczyk fatalnie spudłował, mimo że znalazł się w doskonałej sytuacji sam na sam z bramkarzem gości. Po całym zdarzeniu z 58. minuty Biczachczjan podbiegł do kolegi, pocieszając go — co w tym meczu zdarzyło się już po raz drugi. Rajović jest wyraźnie zablokowany mentalnie i drużyna zdaje sobie z tego sprawę.





Reprezentant Armenii zakończył swój występ w 67. minucie, gdy zastąpił go wchodzący z ławki rezerwowych Kacper Urbański.





Wahan Biczachczjan miewa przebłyski, lecz brakuje mu regularnej, dobrej gry. Do dziś nie wiemy, czy jest to zawodnik o umiejętnościach wystarczających na miarę Legii Warszawa. Nie ulega jednak wątpliwości, że po przyjściu Marka Papszuna każdy z piłkarzy rozpocznie kolejny rozdział w Legii z czystą kartą. Wydaje się jednak, że w formacji stosowanej dotychczas przez Papszuna trudno będzie znaleźć miejsce dla Biczachczjana. Być może będzie on rozpatrywany jako zawodnik środka pola, biorąc pod uwagę fakt, że system gry aktualnego jeszcze szkoleniowca Rakowa uwzględnia czterech piłkarzy w centralnej strefie — dwóch w roli „ósemek” oraz dwóch ustawionych wyżej jako „dziesiątki”. W takim ustawieniu Biczachczjan może jeszcze okazać się przydatny dla drużyny.





Statystyki Wahana Biczachczjana z meczu przeciwko Piastowi Gliwice:

Minuty: 67

Bramki: -

Asysty: -

Strzały/celne: 3/1

Liczba podań / celne: 24/19

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 5/2

Dryblingi / udane: 3/2

Odbiory: 0

Dystans: 8.27 km

Sprinty: 11

Żółte kartki: 1

Czerwone kartki: -



