Legia 4-1 Lincoln

Zwycięstwem zakończyli rok i fatalną passę

Wiśnia
Zdecydowanym zwycięstwem 4-1 zakończył się ostatni mecz Legii w tym roku. W spotkaniu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji "Wojskowi" nie dali żadnych szans Lincoln Red Imps, pokonując ich po golach  Čolaka, Kapustki, Rajovicia i Biczachczjana. Była to pierwsza wygrana Legii od 11 meczów.

Od początku meczu Legia ruszyła z odważnymi atakami. Widać było, że gospodarzom wyjątkowo zależy na tym, aby ostatnie spotkanie w tym roku zakończyło się po ich myśli. Jednak dopiero w 18. minucie groźnie było pod polem karnym Lincoln Red Imps. Wtedy to do dobrej pozycji doszedł Bartosz Kapustka, ale jego próba przeleciała obok słupka. Na całe szczęście za chwilę wysiłki "Wojskowych" zostały nagrodzone. Tym razem Kapustka wystąpił w roli asystenta, a mocne uderzenie zza pola karnego Antonio Čolaka dało mu pierwsze trafienie w barwach stołecznego klubu. Chorwat zakończył tym samym wstydliwą passę 13 meczów bez gola.


 


Od tego momentu legionistom grało się łatwiej. Dalej mieli oni ogromną przewagę nad gośćmi z Gibraltaru, którzy długimi fragmentami mieli spore kłopoty z wyjściem z własnej połowy. W 27. minucie powinno być 2-0. Niestety, Ermal Krasniqi, będąc w polu karnym Lincoln Red Imps, nieznacznie chybił nad poprzeczką. W tej sytuacji pomocnik zdecydowanie powinien posłać futbolówkę do celu. Następne minuty to kolejne dobre akcje, z których przyjezdni wyszli obronną ręką głównie za sprawą bramkarza Jaylana Hankinsa. Golkiper najpierw sparował do boku strzał głową Kamila Piątkowskiego, a za chwilę odbił mocne uderzenie po ziemi Marco Burcha.


Do końca pierwszej połowy zobaczyliśmy jeszcze kilka ładnych oskrzydlających akcji. Najczęściej kończyły się one jednak niedokładnymi ostatnimi podaniami lub stratami w ostatnich fazach ataku. Pięć minut przed przerwą zupełnie niespodziewanie mogło być 1-1. Do dalekiego podania doszedł Tjay De Barr, lecz w sytuacji sam na sam przestrzelił nad poprzeczką. To był jednak jednorazowy przypadek, kiedy defensywa Legii zaspała. Niebawem arbiter zakończył pierwszą połowę, która odbyła się całkowicie pod dyktando gospodarzy. Tylko ich nieskuteczność sprawiła, że tego wieczoru prowadzili 1-0.


Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC Antonio Colak,mecz-1591
fot. Mishka / Legionisci.com


Zaraz po zmianie Legia przeprowadziła kolejną akcję, która powinna zakończyć się golem. Niestety, najpierw Krasniqi, a potem Čolak zostali zablokowani, oddając strzały z pola karnego. Za moment przed okazję stanął jeszcze Jakub Żewłakow. Z jego próbą poradził sobie Hankins, instynktownie broniąc nogami. Po niespełna godzinie gry trener Inaki Astiz zdecydował się pierwszą roszadę w składzie. Za bezproduktywnego Krasniqiego pojawił się Wahan Biczachczjan.


W 62. minucie Legia wyszła na dwubramkowe prowadzenia. Wówczas Kapustka dobrze wyszedł do prostopadłego podania, a następnie bez ceregieli strzelił w kierunku bramki Lincoln Red Imps. Bramkarz nie był najlepiej ustawiony, wobec czego zmuszony był po raz drugi wyciągać piłkę z siatki. W tym momencie można było być niemal pewnym, że tego wieczoru Legia zwycięstwa z rąk już nie wypuści.


Cztery minuty po drugim goli mogło być już 3-0. Petar Stojanović znalazł się w doskonałej sytuacji, aby chociaż oddać strzał w kierunku bramki przeciwników. Słoweniec mocno się pogubił i finalnie dał sobie odebrać futbolówkę. Wkrótce na murawie za strzelca pierwszego gola pojawił Mileta Rajović, który podobnie jak jego kolega liczył tego dnia na wpisanie się na listę strzelców.


Duńczyk nie musiał na to długo czekać. W swojej pierwszej ofensywnej akcji idealnie główkował po podaniu ze skrzydła i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi gości. Dla 26-latka to drugie trafienie w Lidze Konferencji z rzędu. W ostatniej kolejce pokonał golkipera FC Noah Erywań.


Kolejne minuty to spokojna kontrola meczu w wykonaniu Legii. Przeciwnicy nie mieli nic do powiedzenia i wydawało się, że byli już kompletnie zrezygnowani. W 83. minucie zobaczyliśmy czwartego gola dla gospodarzy. Wprowadzony na murawę Wahan Biczachczjan pokonał wślizgiem z ostrego kąta Hankinsa. Trzeba przyznać, że Ormianin wykazał się w tej sytuacji sporym sprytem i determinacją.


W 88. minucie Gabriel Kobylak z łatwością złapał strzał z daleka jednego z rywali. Za moment musiał jednak skapitulować po uderzeniu Tjaya De Barra. Pomocnik popisał się mierzonym strzałem z lewej strony.

Liga Konferencji 2025/2026
Faza ligowa - 6. kolejka
#LEGLRI
9429
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
18.12.2025
21:00
Legia Warszawa
Lincoln Red Imps FC
Legia Warszawa
4-1
Lincoln Red Imps FC
21' Čolak
62' Kapustka
70' Rajović
83' Biczachczjan
(1-0)
De Barr 89'
27 Gabriel Kobylak
30 Petar Stojanović
4 Marco Burch
91 Kamil Piątkowski
13 Arkadiusz Reca 68'
67 Bartosz Kapustka
44 Damian Szymański
82 K. Kacper Urbański 76'
77 Ermal Krasniqi 57'
14 Antonio Čolak 68'
20 Jakub Żewłakow 76'
1 Kacper Tobiasz
50 Wojciech Banasik
19 Ruben Vinagre 68'
8 Rafał Augustyniak
53 W. Wojciech Urbański
5 Claude Goncalves 76'
11 Kacper Chodyna
21 Wahan Biczachczjan 57'
99 Noah Weisshaupt 76'
29 Mileta Rajović 68'
Jaylan Hankins 13
63' Rafael Muñoz 15
Joe 23
Bernardo Lopes 6
Nano 21
Toni 18
71' Graeme Torrilla 22
80' Nicholas Pozo 4
81' Toni Kolega 24
63' Boubacar Dabo 80
Tjay De Barr 10
Nauzet Santana 1
80' Jesus Toscano 2
Christian Rutjens 3
Ibrahim Ayew 5
81' Lee Casciaro 7
63' Kike Gómez 9
63' Juan Arguez 11
Kyle Clinton 19
Lee Chipolina 29
Javan Peacock 71
71' Ayman Elghobashy 99
Trener: Inaki Astiz
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Juan Jose Bezares Alarcon
Asystent trenera: Daniel Segovia
Kierownik drużyny: Daniel Segovia
Fizjoterapeuta: Keith Ramirez
Sędziowie
Główny: Danilo Nikolić (Serbia)
Asystent: Miloš Simović (Serbia)
Asystent: Svetozar Živin (Serbia)
Techniczny: Nikola Radaković (Serbia)
VAR: Aleksandar Živković (Serbia)
AVAR: Pavle Tomić (Serbia)
Pogoda:
Temperatura: 2°C
Wilgotność: 100%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.36 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.44 lat
Cała kadra meczowa: 25.86 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.3 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.6 cm
Cała kadra meczowa: 183.3 cm

tagi:
Komentarze (17)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Kibic Legii - 18 minut temu, *.myvzw.com

Można pisać, że sparing.
Ale to bardzo ważna wygrana.
Dająca kasę, przełamanie i punkty do rankingu Legii.
Legia nie grała dobrze w tej edycji pucharów.
Ale gdyby nie błędy sędziów, to nadal na wiosnę by w tych pucharach grała!

odpowiedz
Jano - 35 minut temu, *.orange.pl

nie było tobiasza i od razu wygrana

odpowiedz
singspiel - 15 minut temu, *.4.198

@Jano: szkoda, że Kobylak zasnął przy strzale

odpowiedz
Arek - 45 minut temu, *.tpnet.pl

Zwycięstwo, po 11 meczach bez. No ja pie...le! Jak to brzmi w ogóle?

odpowiedz
Jesteśmy w doopie - 46 minut temu, *.78.153

Czyli co?
Jest super
Jutro od rana tłumnie ruszamy po karnety
Trzeba wspomóc naszego dobrodzieja ;)

odpowiedz
Okęciak - 49 minut temu, *.netfala.pl

Jak widać gdy nie ma presji wyniku, potrafią grać, nawet Colak i Rajovic wyglądają na rasowych snajperów. No ale to chyba mamy problem bo w Legii presja wyniku to norma...

odpowiedz
Gl - 54 minuty temu, *.89.93

Gówno ożyło

odpowiedz
Dario - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jak kopali się po czołach tak kopią się nadal .....z tą różnicą, że grali z drużyną B- klasy, która nie założyła ani jednego presingu

odpowiedz
Wola - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

🔴⚪️🟢⚫️ 🙂

odpowiedz
Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Łabędzi śpiew. Teraz miotła w ruch i czyścić tą stajnie.

odpowiedz
wqera - 1 godzinę temu, *.kabel-deutschland.de

jeden remis zamiast jednej przegranej w tych 4 meczach i bysmy grali na wiosne. k.....mac

odpowiedz
Tylko mistrzostwo - 31 minut temu, *.play.pl

@wqera: tylko po co?

odpowiedz
tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Szkoda że się rok kończy jak zapoczątkowaliśmy serię zwycięstw

odpowiedz
Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Nawet 10-0 nie poprawiłoby nastroju. Trzeba było w Armenii choć zremisować..

odpowiedz
PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Ten mecz niczego nie zmienia. Mioduski ty...

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.45

Na pocieszenie wyeliminowaliśmy Lincoln z pucharów. Nie sprzedaliśmy tanio skóry w tej edycji Ligi Konferencji.

odpowiedz
Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Do psychologa wszyscy jak nie potrafią grać pod presją 🤬Pan Kapustka pierwszy za obrażanie się że usłyszeli parę słów prawdy

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
