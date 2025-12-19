Bramki i skrót meczu z Lincolnem

Legia Warszawa zwycięstwem zakończyła udział w Lidze Konferencji i rok 2025. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania z Lincoln Red Imps FC.
ŚWIETNE DOGRANIE ŻEWŁAKOWA I GOL RAJOVICIA— Polsat Sport (@polsatsport) December 18, 2025
Polsat Sport Extra 3, transmisja łączona na Polsat Sport 1#UECL pic.twitter.com/gU4ReGmjgz
Zmiana wyniku przy Łazienkowskiej— Polsat Sport (@polsatsport) December 18, 2025
Legia 3️ Lincoln 0️#UECL pic.twitter.com/5NZqrJmK0D
BARTOSZ KAPUSTKA Z GOLEM PRZECIWKO LINCOLN #UECL pic.twitter.com/1Y0myXrBGU— Polsat Sport (@polsatsport) December 18, 2025
ANTONIO COLAK OTWORZYŁ WYNIK MECZU PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ— Polsat Sport (@polsatsport) December 18, 2025
Polsat Sport Extra 3, transmisja łączona na Polsat Sport 1#UECL pic.twitter.com/ZtHLflwx9j