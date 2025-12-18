Jakub Żewłakow: Zrealizowałem swój cel

Jakub Żewłakow - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
- Jak podsumuje swój debiut w pierwszej "jedenastce"? Początkowo musiałem wprowadzić się w mecz. Mam nadzieję, że szybko mi się udało to zrobić i pokazałem, że coś potrafię. Z czasem było coraz lepiej  - powiedział po zwycięstwie z Lincoln Red Imps skrzydłowy Legii Warszawa, Jakub Żewłakow.

- Fajnie było zadebiutować w wyjściowym składzie. Jestem w klubie już dłuższy czas i było to moim celem pierwszorzędnym. Dziś udało się go zrealizować.


 


- Takie jest moje DNA - zawsze próbuję grać do przodu, odważnie. Nie ważne, czy była strata, zawsze starałem się brać piłkę na siebie, nie bać się i mam nadzieję,  że to było widać.


- Lepiej zakończyć rok takim wynikiem, niż jakby miało być w drugą stronę. Jest jednak jeszcze wiele pracy przed nami i mam nadzieję, że przyszłe półrocze będzie dużo lepsze niż obecne. 


- Czujemy duży niedosyt odpadnięciem z europejskich pucharów. Już w Armenii wiedzieliśmy jednak, że tak to się potoczy. Całe półrocze w naszym wykonaniu było takie, że brakowało nam małego włoska. Nic jednak nie zrobimy. Czasami życie pisze takie scenariusze i musimy się z tym pogodzić. 


- Jak skomentuje atmosferę panującą podczas tego meczu? Była ciekawa. Co zrobić, takie czasy. 


- Nie mam żadnych planów na przerwę między rozgrywkami. Zostaję w Warszawie, z rodziną.



Mateusz - 1 godzinę temu, *.play.pl

Głowa do góry będą z ciebie ludzie

