Ce(L)ownik: 2-0 dla Lincolna

Wasza wiara w drużynę Legii od kilku tygodni jest minimalna. Przed meczem Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC, który odbędzie się w czwartek, 18 grudnia o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 614 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 56% osób uważa, że wygra Lincoln Red Imps FC. 10% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 34% typuje zwycięstwo "Wojskowych".
Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-2 (18,4% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-1 - 16,9%
1-0 - 10,3%
0-3 - 7,3%
2-0 - 6,8%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 0,88 a Lincoln Red Imps FC 1,23.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
