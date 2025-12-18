Ce(L)ownik: 2-0 dla Lincolna

Wasza wiara w drużynę Legii od kilku tygodni jest minimalna. Przed meczem Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC, który odbędzie się w czwartek, 18 grudnia o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 614 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 56% osób uważa, że wygra Lincoln Red Imps FC. 10% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 34% typuje zwycięstwo "Wojskowych".

Najczęściej typowanym wynikiem jest(18,4% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 16,9%- 10,3%- 7,3%- 6,8%Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa toa Lincoln Red Imps FCDziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!











