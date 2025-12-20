Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Lincolnem

Jakub Żewłakow - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Lincolnem przyznaliście Jakubowi Żewłakowowi. Występ młodego zawodnika oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Wahan Biczachczjan i Bartosz Kapustka. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Ruben Vinagre - 2,3. W sumie oceniało 505 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,9.

REKLAMA

Żewłakow - 3,7
Biczachczjan - 3,5
Kapustka - 3,5
Urbański - 3,1
Čolak - 3,0
Rajović - 3,0
Piątkowski - 2,9
Kobylak - 2,9
Burch - 2,9
Szymański - 2,9
Krasniqi - 2,7
Stojanović - 2,5
Reca - 2,5
Claude Goncalves - 2,4
Weisshaupt - 2,4
Ruben Vinagre - 2,3


 


oceny Lincoln Red Imps FC




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Rumcajs - 59 minut temu, *.246.32

Tobiasz potrzebowałby dwóch meczów, żeby łącznie zebrać 2,9, które otrzymał Kobylejak w meczu, w którym i tak nie popisał się przy bramce.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.