Oceny legionistów za mecz z Lincolnem

Najwyższą notę za mecz z Lincolnem przyznaliście Jakubowi Żewłakowowi. Występ młodego zawodnika oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Wahan Biczachczjan i Bartosz Kapustka. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Ruben Vinagre - 2,3. W sumie oceniało 505 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,9.
Żewłakow - 3,7
Biczachczjan - 3,5
Kapustka - 3,5
Urbański - 3,1
Čolak - 3,0
Rajović - 3,0
Piątkowski - 2,9
Kobylak - 2,9
Burch - 2,9
Szymański - 2,9
Krasniqi - 2,7
Stojanović - 2,5
Reca - 2,5
Claude Goncalves - 2,4
Weisshaupt - 2,4
Ruben Vinagre - 2,3