Las Palmas wykupi Barcię

Sergio Barcia, wypożyczony z Legii Warszawa do UD Las Palmas, zostanie wykupiony przez hiszpański klub. Na Wyspach Kanaryjskich uznano stopera za jeden z filarów zespołu.

Legia ma zarobić na transferze 1,5 mln euro, a transakcja ma zostać domknięta w środę, 17 grudnia.









Dla władz UD Las Palmas decyzja miała charakter strategiczny. Dyrektor sportowy klubu Luis Helguera uznał, że Barcia jest zawodnikiem kluczowym i nie chciał ryzykować jego utraty podczas zimowego okna transferowego lub przed kolejnym sezonem. Wykup ma również zabezpieczyć piłkarza przed potencjalnymi ofertami z innych klubów.



Barcia w obecnym sezonie jest jedynym zawodnikiem UD Las Palmas, który rozegrał wszystkie możliwe minuty w lidze.



