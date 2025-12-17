Hokej

Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Hokejowe drużyny Legii miały intensywny weekend. Po dwa spotkania rozegrali nasi juniorzy oraz młodzicy. Z kolei najmłodsi hokeiści Legii pojechali na turniej do Zgierza, gdzie zajęli szóste miejsce.

REKLAMA

JUNIOR:

MMKS Podhale Nowy Targ 16-3 AH Legia
Bramki: O.Kućmierz, S.Chmielewski, I.Malchyk 
Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, S.Chmielewski, P.Podrażka, I.Malchyk, D.Sydorov, A.Jurek, Y.Seredovych, S.Laskus, M.Birulin,  Y.Syshliuk.

MMKS Podhale Nowy Targ 14-1 AH Legia
Bramka: O.Kućmierz

MŁODZIK

AH Legia 3-5 Stoczniowiec Gdańsk
Bramki: Sukhopara, Bialou (as.Sukhopara), Sukhopara, (as.Fedotov)

Pierwsza tercja zdominowana przez przyjezdnych, przewyższających naszych zawodników, nie pozwalających nawet na oddanie strzału z linii niebieskiej. Jedynie dobrej postawie bramkarza Yuriego Mikchnievitcha zawdzięczamy doprowadzenie do remisu w drugiej tercji i nawiązanie wyrównanej walki w dalszej części meczu. Ostatecznie to gdańszczanie zamienili liczne okazje na kolejne bramki, przesądzając o losach meczu. Warto zaznaczyć brak kilku kluczowych zawodników w naszych składzie przez zawieszenia i kontuzje.

AH Legia 1-4 Stoczniowiec Gdańsk
Bramka: Sukhopara (as.Mączka)

Drugi mecz przyniósł nasze dużo lepsze otwarcie. Początkowa faza spotkania była bardziej wyrównana, objęliśmy nawet prowadzenie. Legioniści mając w nogach trudy piątkowego starcia, dają się zdominować w drugiej i trzeciej tercji gościom. Drużyna z Gdańska ponownie przejmuje inicjatywę i okazuje się lepsza.

MINI HOKEJ
Turniej Mikołajkowy zorganizowany przez Festiwal Hokeja odbył się w Zgierzu. Wzięło w nim udział 18 drużyn, podzielonych na dwie grupy, mocniejszą i słabszą. Zagraliśmy w mocniejszej z odwiecznymi rywalami, choćby Toruniem, czy Krakowem. Zagrali nieco mniej doświadczeni zawodnicy, co w efekcie okazało się strzałem w "10". Pierwsza trójka standardowo mocna, jednak robotę robili zawodnicy młodsi, mniej doświadczeni turniejowo. Bez obawy i lęku przed przeciwnikiem mocno walczyli o każdy krążek. Graliśmy na trzy tafle, było dość ciasno. Bardzo dużo gry ciałem, bark w bark, dynamiczna gra, zażarta walka o każdy krążek, szybkie strzały. Wymagający turniej, trwający blisko 10 godzin. Zagraliśmy w tym czasie osiem meczów. Bardzo cieszy ciągły progres zawodników, co jest widoczne po osiągniętych wynikach. Zaczynamy grać mocny hokej, nadrabiając niedostatki charakterem i walecznością.

Wyniki:
AH Legia 7-0 Naprzód Janów 
AH Legia 1-5 GKS Katowice 
AH Legia 1-3 Sokoły Toruń 
AH Legia 7-4 ŁKH Łódź 
AH Legia 3-6 Zagłębie Sosnowiec 
AH Legia 2-9 Polonia Bytom 
AH Legia 1-5 Spartak Nove Mesto 
AH Legia 4-3 AH Akademia Cracovia Can Pack Kraków 

Zajmujemy 6. miejsce.


hokej

hokej

hokej

hokej

hokej

hokej

hokej

hokej

hokej


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.