Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Hokejowe drużyny Legii miały intensywny weekend. Po dwa spotkania rozegrali nasi juniorzy oraz młodzicy. Z kolei najmłodsi hokeiści Legii pojechali na turniej do Zgierza, gdzie zajęli szóste miejsce.

REKLAMA

JUNIOR:



MMKS Podhale Nowy Targ 16-3 AH Legia

Bramki: O.Kućmierz, S.Chmielewski, I.Malchyk

Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, S.Chmielewski, P.Podrażka, I.Malchyk, D.Sydorov, A.Jurek, Y.Seredovych, S.Laskus, M.Birulin, Y.Syshliuk.



MMKS Podhale Nowy Targ 14-1 AH Legia

Bramka: O.Kućmierz



MŁODZIK



AH Legia 3-5 Stoczniowiec Gdańsk

Bramki: Sukhopara, Bialou (as.Sukhopara), Sukhopara, (as.Fedotov)



Pierwsza tercja zdominowana przez przyjezdnych, przewyższających naszych zawodników, nie pozwalających nawet na oddanie strzału z linii niebieskiej. Jedynie dobrej postawie bramkarza Yuriego Mikchnievitcha zawdzięczamy doprowadzenie do remisu w drugiej tercji i nawiązanie wyrównanej walki w dalszej części meczu. Ostatecznie to gdańszczanie zamienili liczne okazje na kolejne bramki, przesądzając o losach meczu. Warto zaznaczyć brak kilku kluczowych zawodników w naszych składzie przez zawieszenia i kontuzje.



AH Legia 1-4 Stoczniowiec Gdańsk

Bramka: Sukhopara (as.Mączka)



Drugi mecz przyniósł nasze dużo lepsze otwarcie. Początkowa faza spotkania była bardziej wyrównana, objęliśmy nawet prowadzenie. Legioniści mając w nogach trudy piątkowego starcia, dają się zdominować w drugiej i trzeciej tercji gościom. Drużyna z Gdańska ponownie przejmuje inicjatywę i okazuje się lepsza.



MINI HOKEJ

Turniej Mikołajkowy zorganizowany przez Festiwal Hokeja odbył się w Zgierzu. Wzięło w nim udział 18 drużyn, podzielonych na dwie grupy, mocniejszą i słabszą. Zagraliśmy w mocniejszej z odwiecznymi rywalami, choćby Toruniem, czy Krakowem. Zagrali nieco mniej doświadczeni zawodnicy, co w efekcie okazało się strzałem w "10". Pierwsza trójka standardowo mocna, jednak robotę robili zawodnicy młodsi, mniej doświadczeni turniejowo. Bez obawy i lęku przed przeciwnikiem mocno walczyli o każdy krążek. Graliśmy na trzy tafle, było dość ciasno. Bardzo dużo gry ciałem, bark w bark, dynamiczna gra, zażarta walka o każdy krążek, szybkie strzały. Wymagający turniej, trwający blisko 10 godzin. Zagraliśmy w tym czasie osiem meczów. Bardzo cieszy ciągły progres zawodników, co jest widoczne po osiągniętych wynikach. Zaczynamy grać mocny hokej, nadrabiając niedostatki charakterem i walecznością.



Wyniki:

AH Legia 7-0 Naprzód Janów

AH Legia 1-5 GKS Katowice

AH Legia 1-3 Sokoły Toruń

AH Legia 7-4 ŁKH Łódź

AH Legia 3-6 Zagłębie Sosnowiec

AH Legia 2-9 Polonia Bytom

AH Legia 1-5 Spartak Nove Mesto

AH Legia 4-3 AH Akademia Cracovia Can Pack Kraków



Zajmujemy 6. miejsce.



























