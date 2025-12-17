CLJ: Wyniki legionistów we Wrocławiu i Poznaniu

Juniorzy Legii mają za sobą dwa pierwsze turnieje Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2025/26. Podopieczni Kamila Czosnowskiego we Wrocławiu przegrali trzy spotkania - z Zastalem, WKK Wrocław oraz Śląskiem. W ostatni weekend w Poznaniu zanotowali bilans 1-2, pokonując Spójnię. Wyraźnie lepszy był Basket Poznań, a w ostatnim meczu nieznacznie ulegli (-8) Pyrze AZS-owi Poznań.

24.10.2025, Wrocław: SKM Zastal Zielona Góra 85:69 (23:15, 15:20, 26:16, 21:18) Profbud Legia Warszawa

Zastal: Aleksander Konieczny 18, Sebastian Marciniak 18 (1), Szymon Klinkosz 17 (3), Wojciech Wasiak 10, Olivier Pacholczyk 9, Wojciech Muniak 7 (1), Dawid Krasiński 4, Jakub Świdwa 2, Mateusz Trawiński, Michał Gąsiorek 0, Jan Rajewski 0, Adam Matkowski 0.

trener: Mateusz Kruczyński, as. Bogusław Onufrowicz, Bartosz Przybyła



Legia: Maksymilian Adamczyk 13, Jakub Gołas 12 (2), Maciej Bołtuć 10, Maksymilian O. Emmanuel 8, Adam Cegiełka 5 (1), Piotr Sawicki 5 (1), Michał Paciorek 4, Michał Todorski 4, Paweł Kasjanowicz 4, Wiktor Frużyński 2, Bartosz Ostas 1, Tobiasz Fedor 1.

trener: Kamil Czosnowski



Sędziowie: Georges Baaklini, Jakub Kuczyc ; Komisarz: Marek Bąba



25.10.2025, Wrocław: Profbud Legia Warszawa 75:87 (17:21, 23:18, 17:23, 18:25) WKK Wrocław

Legia: Maksymilian Adamczyk 19, Maksymilian O. Emmanuel 15, Michał Todorski 10, Bartosz Ostas 8, Piotr Sawicki 7 (1), Maciej Bołtuć 6, Adam Cegiełka 4, Michał Paciorek 2, Jakub Gołas 2, Wiktor Frużyński 2, Paweł Kasjanowicz 0, Tobiasz Fedor 0.

trener: Kamil Czosnowski



WKK: Szymon Łata 28 (6), Jędrzej Antczak 18 (2), Franciszek Szczepański 10 (1), Sebastian Rychlik 9 (1), Michał Hladik 8, Rafał Rychlik 7, Jan Grabowski 3 (1), Jakub Jurek 2, Ksawery Kurowski 2, Szymon Dylewicz 0, Mateusz Karwik 0, Mikołaj Surowiec 0.

trener: Daniel Cejba



Sędziowie: Dawid Perłak, Jakub Kuczyc ; Komisarz: Marek Bąba

Widzów: 67



26.10.2025, Wrocław: Śląsk Wrocław 85:60 (18:23, 29:16, 23:14, 15:7) Profbud Legia Warszawa

Śląsk: Tymon Stelmaszczyk 25 (6), Bartosz Ambroziak 12 (3), Igor Ginalski 10, Karol Mazur 8, Aleksander Kaczmarek 7, Mikołaj Symonowicz 7 (1), Hubert Świrydowicz 6, Adam Wilczek 5 (1), Filip Laskowski, Ali Zaitouni 2, Jakub Urbaniak 1, Miłosz Adamski 0.

trener: Maciej Muskała, as. Tomasz Jankowski, Jacek Krzykała



Legia: Maksymilian Adamczyk 10 (1), Michał Todorski 9, Bartosz Ostas 7 (1), Piotr Sawicki 6, Jakub Gołas 6 (1), Maciej Bołtuć 5, Adam Cegiełka 5 (1), Michał Paciorek 2, Wiktor Frużyski 1, Paweł Kasjanowicz 0, Tobiasz Fedor 0.

trener: Kamil Czosnowski



Sędziowie: Mirosław Wysocki, Jakub Kuczyc ; Komisarz: Marek Bąba

Widzów: 65



12.12.2025, Poznań: Basket Poznań 107:81 (29:17, 26:18, 24:23, 28:23) Profbud Legia Warszawa

Poznań: Mateusz Flieger 21 (3), Bartosz Janowicz 21 (1), Paweł Raszke 15, Jakub Kukliński 10, Ignacy Przydróżny 9 (1), Józef Ławrynowicz 8, Leonard Baganc 7 (1), Jan Jasiński 6, Aleksander Miler 3 (1), Alan Najder 3 (1), Feliks Kurzawski 2, Łukasz Kaczmarek 2.

trener: Michał Batorski



Legia: Maksymilian Adamczyk 19 (1), Maciej Bołtuć 16, Jakub Gołas 13 (3), Michał Todorski 12, Maksymilian O. Emmanuel 6, Adam Cegiełka 5 (1), Wiktor Frużyński 4, Bartosz Ostas 3, Piotr Sawicki 2, Tobiasz Fedor 1, Michał Paciorek 0, Miłosz Tomaszewski 0.

trener: Kamil Czosnowski



Sędziowie: Tomasz Kuczyński, Piotr Lipski ; Komisarz: Jarosław Jopek

Widzów: 70



13.12.2025, Poznań: Spójnia ZS 2 Stargard 71:102 (24:21, 17:31, 10:25, 20:25) Profbud Legia Warszawa

Spójnia: Gracjan Marcinowicz 22 (1), Leszek Szagdaj 15 (1), Adam Kawczyński 12 (1), Hubert Kozubek 10 (2), Wiktor Janikowski 7 (1), Mikołaj Smoliński 3, Kamil Kłyszejko 2, Szymon Szymczak 0, Aleksander Długosz 0, Bartosz Strzyga 0, Rafał Biernacki 0, Kamil Wiszniewski 0.

trener: Tomasz Szymczak, as. Michał Trypuć



Legia: Jakub Gołas 18 (2), Maksymilian O. Emmanuel 16, Maciej Bołtuć 11, Michał Todorski 11, Maksymilian Adamczyk 10, Adam Cegiełka 6 (1), Michał Paciorek 6, Jakub Reczyński 5, Piotr Sawicki 4, Wiktor Frużyński 4, Tobiasz Fedor 0.

trener: Kamil Czosnowski



Sędziowie: Kamil Urban, Filip Lenartowski ; Komisarz: Jarosław Jopek

Widzów: 50



14.12.2025, Poznań: Profbud Legia Warszawa 83:91 (28:25, 24:23, 14:19, 17:24) Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań

Legia: Maksymilian Adamczyk 16 (1), Maciej Bołtuć 16, Jakub Gołas 15, Michał Todorski 11, Maksymilian O. Emmanuel 10, Michał Paciorek 6, Piotr Sawicki 5 (1), Adam Cegiełka 4 (1), Bartosz Ostas 0, Miłosz Tomaszewski 0, Jakub Reczyński 0, Wiktor Frużyński 0.

trener: Kamil Czosnowski



Pyra: Mateusz Frąszczak 21 (1), Jerzy Jaśkowiak 20 (1), Aleksander Sobczyński 14 (3), Wiktor Berczyński 12, Szymon Koch 6, Franciszek Wawrzyniak 6, Adam Prokopczuk 4, Maciej Muszyński 4 (1), Kacper Meller 3, Milan Stroiński 1, Ryszard Guzenda 0, Jacek Stache -.

trener: Roman Jańczyk, as. Przemysław Szymański



Sędziowie: Maciej Inerowicz, Tomasz Kuczyński ; Komisarz: Jarosław Jopek

Widzów: 80



Aktualna tabela CLJ:

1. WKK Wrocław 6-0

2. Basket Poznań 5-1

3. Śląsk Wrocław 5-1

4. Akademia Młodych Dzików Ochota 4-2

5. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4-2

6. Trefl 1LO Sopot 3-3

7. SKM Zastal Zielona Góra 3-3

8. Akademia Koszykówki Komorów 2-4

9. SMS PZKosz Władysławowo 2-4

10. Profbud Legia Warszawa 1-5

11. Spójnia ZS 2 Stargard 1-5

12. Astoria Bydgoszcz 0-6



