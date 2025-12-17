Kapustka: Przerwać tę niechlubną serię

Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com

- Jest w nas ogromna złość – nie ma co tego ukrywać. Każdy z nas chciał, żeby to wszystko wyglądało inaczej. Nie ma jednak sensu wracać do przeszłości i rozmawiać o tym, co było, bo tego już nie zmienimy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co działo się w ostatnim czasie - mówi Bartosz Kapustka przed meczem z Lincolnem Red Imps FC.

- Przed nami ostatnie spotkanie i szansa, by przerwać tę niechlubną serię. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w ostatnim meczu w roku dać choć trochę optymizmu w tej trudnej sytuacji.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś wychodzi na boisko i nie chce wygrać meczu albo nie daje z siebie wszystkiego. Dla mnie będzie to taki sam mecz jak poprzednie – zawsze chcę wygrywać i grać jak najlepiej. Oczywiście boli nas to, że w tym spotkaniu nie możemy już osiągnąć rezultatu, który premiowałby nas awansem, ale zrobimy wszystko, by ten mecz wygrać.


 

- Wszyscy chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by dać radość naszym bliskim oraz Inakiemu Astizowi. Zdajemy sobie sprawę, że to ostatnia szansa w tym roku, by zachować twarz – i tylko od nas, od tego, co pokażemy na boisku, będzie to zależeć. Mogę dać słowo, że z mojej strony zrobię wszystko, aby tak się stało.




lucho_83 - 22 minuty temu, *.70.100

Z Termalicą, Lechią i innymi też nie wyobrażaliście Sobie, że nie będziecie w stanie wygrać....Kompletnie nie wierzę w te puste słowa. Nie chce mi się na Was patrzeć!!!!!

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
