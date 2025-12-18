Augustyniak trafi do Katowic? Niepewna przyszłość 6 piłkarzy

W programie Polsat Futbol Cast Przemysław Iwańczyk poinformował, że sześciu zawodników Legii może wkrótce zmienić pracodawcę. Wśród niepewnych wymienił Kapustkę, Jędrzejczyka, Kapuadiego i Augustyniaka.

Od 1 stycznia aż 9 piłkarzy będzie mogło rozmawiać z innymi klubami, bowiem po sezonie kończą się im kontrakty. – Podobno 6 piłkarzy - i to nie wiem czy nie po konsultacji z nowym trenerem - raczej odejdzie niż zostanie. Nie wiem co z Kapustką, Jędrzejczykiem i Kapuadim. Usłyszałem też takie połączenie: Rafał Augustyniak i GKS Katowice – powiedział Iwańczyk. Paweł Gołaszewski dodał, że Kapuadim zainteresowane jest włoskie Torino.





Wiadomo, że barwy klubowe chce zmienić Radovan Pankov. Natomiast wciąż niejasna jest przyszłość Jean-Pierre'a Nsame i Kacpra Tobiasza i Juergena Elitima.













Bliski przedłużenia umowy z Legią jest Jan Leszczyński. Młody obrońca od razu trafi na wypożyczenie do pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Z kolei 17-letni Pascal Mozie jest bliski odejścia do Fiorentiny.







Kontrakty wygasające latem:

Rafał Augustyniak (32 l.)

Marco Burch (25 l.)

Juergen Elitim (26 l.)

Artur Jędrzejczyk (38 l.)

Bartosz Kapustka (28 l.)

Patryk Kun (30 l.)

Jean-Pierre Nsame (32 l.)

Radovan Pankov (30 l.)

Kacper Tobiasz (23 l.)



Ponadto po sezonie kończą się wypożyczenia Ermala Krasniqiego i Noaha Weisshaupta.



