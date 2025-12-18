Augustyniak trafi do Katowic? Niepewna przyszłość 6 piłkarzy

Rafał Augustyniak - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Polsat Futbol Cast

W programie Polsat Futbol Cast Przemysław Iwańczyk poinformował, że sześciu zawodników Legii może wkrótce zmienić pracodawcę. Wśród niepewnych wymienił Kapustkę, Jędrzejczyka, Kapuadiego  i Augustyniaka.

Od 1 stycznia aż 9 piłkarzy będzie mogło rozmawiać z innymi klubami, bowiem po sezonie kończą się im kontrakty. – Podobno 6 piłkarzy - i to nie wiem czy nie po konsultacji  z nowym trenerem - raczej odejdzie niż zostanie. Nie wiem co z Kapustką, Jędrzejczykiem i Kapuadim. Usłyszałem też takie połączenie: Rafał Augustyniak i GKS Katowice – powiedział Iwańczyk. Paweł Gołaszewski dodał, że Kapuadim zainteresowane jest włoskie Torino.


Wiadomo, że barwy klubowe chce zmienić Radovan Pankov. Natomiast wciąż niejasna jest przyszłość Jean-Pierre'a Nsame i Kacpra Tobiasza i Juergena Elitima.


 


Bliski przedłużenia umowy z Legią jest Jan Leszczyński. Młody obrońca od razu trafi na wypożyczenie do pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Z kolei 17-letni Pascal Mozie jest bliski odejścia do Fiorentiny.


Kontrakty wygasające latem:

Rafał Augustyniak (32 l.)

Marco Burch (25 l.)

Juergen Elitim (26 l.)

Artur Jędrzejczyk (38 l.)

Bartosz Kapustka (28 l.)

Patryk Kun (30 l.)

Jean-Pierre Nsame (32 l.)

Radovan Pankov (30 l.)

Kacper Tobiasz (23 l.)

Ponadto po sezonie kończą się wypożyczenia Ermala Krasniqiego i Noaha Weisshaupta.




Komentarze (5)

Dr Bomba - 10 minut temu, *.orange.pl

Idealnie, niech ci wymienieni kopacze odejdą. A najlepiej jak następny sezon w lidze niżej dla oczyszczenia składu.

odpowiedz
Czwarty Pasek Na Dresie - 11 minut temu, *.play.pl

Wyprzedaż garażowa znowu na dużą skalę. Ach to budowanie drużyny 'na lata'....

odpowiedz
ANTY CMG - 14 minut temu, *.com.pl

MIODUSKI KONFABULANT, ZŁODZIEJ, LICHWIARZ

odpowiedz
Rumcajs - 25 minut temu, *.246.10

Elitim i Nsame chcą zostać, a Legia też ich chce, więc pewnie będzie porozumienie.

odpowiedz
Lao - 8 minut temu, *.netfala.pl

@Rumcajs:
I w zasadzie tylko oni są do czegoś przydatni. Reszta z Kapustką na czele do odstrzału, najlepiej czym prędzej.

odpowiedz
