W piątek prezentacja nowego trenera!

Legia Warszawa poinformowała, że w piątek o godz. 14 dbędzie na briefing prasowy przedstawicieli klubu. W komunikacie klub nie sprecyzował tematu spotkania, ale jak łatwo się domyślić - zaprezentowany zostanie nowy szkoleniowiec pierwszej drużyny, którym zostanie Marek Papszun.

REKLAMA

Spotkanie z mediami odbędzie się w strefie ustawienia stadionu Legii.





W czwartek na Cyprze Marek Papszn poprowadzi jeszcze Raków w ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji. Częstochowianie wczesnym rankiem przylecą do Katowic.









{legiometr:535]



