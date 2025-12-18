W piątek prezentacja nowego trenera!

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Legia Warszawa poinformowała, że w piątek o godz. 14 dbędzie na briefing prasowy przedstawicieli klubu. W komunikacie klub nie sprecyzował tematu spotkania, ale jak łatwo się domyślić - zaprezentowany zostanie nowy szkoleniowiec pierwszej drużyny, którym zostanie Marek Papszun.

REKLAMA

Spotkanie z mediami odbędzie się w strefie ustawienia stadionu Legii.


W czwartek na Cyprze Marek Papszn poprowadzi jeszcze Raków w ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji. Częstochowianie wczesnym rankiem przylecą do Katowic.


 


{legiometr:535]




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (9)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Dickson Chotowski - 5 minut temu, *.btcentralplus.com

Pep Guardiola czy Jurgen Klopp ?

odpowiedz
Kg 1916 - 17 minut temu, *.t-mobile.pl

Kolejna runda,kolejna przebudowa drużyny a wyniki coraz gorsze. Robią z LEGII coraz wieksze pośmiewisko. Ale to jest smutne...

odpowiedz
hahaha - 20 minut temu, *.net.pl

Mesjasz nadchodzi...Klękajcie narody🤣

odpowiedz
FI(L)IP - 22 minuty temu, *.150.28

Vuko wraca!

odpowiedz
Turbo - 53 minuty temu, *.play-internet.pl

No z
Miejsca musi wejść mocno w tą drużynę. Koniec z tymi leszczami.

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.28

Łatwo się domyślić? Z Legią nigdy nie wiadomo i może będzie niespodzianka, a nowym trenerem zostanie tymczasowy trener Inaki Astiz.

odpowiedz
ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

i cyk.....na białym koniu wjeżdza Probierz 🤯

odpowiedz
Chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Nowy trener nowe cele dla Legii. Utrzymać się na dwie kolejki przed końcem ligi.

odpowiedz
Kristof - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Na bank Paulo Sousa. Idealny kandydat pod Mioduskiego.👍

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.