Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Przed koszykarzami Legii wyjazdowe spotkanie z GTK Gliwice, do którego legioniści przystąpią raptem 72 godziny po spotkaniu Ligi Mistrzów z Heidelbergiem. Nasz zespół, pomimo ponad 20-punktowej przewagi, nie zdołał pokonać Niemców i awansować do kolejnego etapu rozgrywek BCL. Teraz podopieczni Heiko Rannuli muszą skupić się na lidze, by przerwać serię porażek i zacząć piąć się w ligowej tabeli. Tym bardziej, że walka o awans do turnieju finałowego Pucharu Polski wchodzi w decydującą fazę.

Obecnie Legia z bilansem 6-4 zajmuje szóste miejsce w ligowej tabeli. GTK plasuje się na przedostatniej lokacie z dwiema wygranymi w dziesięciu spotkaniach. Klub w obecnym sezonie prowadzi hiszpański szkoleniowiec Boris Balibrea. W klubie z Górnego Śląska dokonano kilku zmian w składzie już w trakcie rozgrywek. Najpierw w połowie października zakontraktowano Michaela Oguine'a, który grał już wcześniej (6 meczów w minionym sezonie) przed gliwicką publicznością. Obecnie jest najlepszym strzelcem drużyny - zdobywa średnio 14.3 pkt., ma 3.1 zb. i 2.9 as., ale jego skuteczność z dystansu pozostawia wiele do życzenia (11.8% za 3). Jak na pozycję, na której występuje to wynik bardzo słaby, tym bardziej, że w ostatnich latach w drugiej lidze francuskiej trafiał ok. 30 procent "trójek". Na początku listopada zakontraktowano Wesleya Gordona, który wcześniej rozegrał trzy sezony na polskich parkietach (w Treflu i Spójni). Ten zastąpił Kongijczyka, Florenta Thambę, który zupełnie nie sprawdził się z roli podkoszowego.



GTK podpisało także umowę z Dominikiem Grudzińskim, który na początku rozgrywek, za porozumieniem stron, rozwiązał kontrakt z Legią. Obecnie podkoszowy zdobywa średnio 7.7 pkt. i 5.4 zb. w ciągu 26 min. na parkiecie. Możemy być pewni, że Dominik będzie chciał w rywalizacji z Legią pokazać się z jak najlepszej strony, szczególnie przed trenerem Heiko Rannulą, który nie widział go w składzie na obecny sezon. W tym tygodniu GTK rozwiązało umowę z Andym Cleavesem II, który rozegrał 10 meczów w barwach gliwickiego klubu, notując średnio 10.7 pkt.







Po zaledwie trzech meczach rozegranych w barwach GTK, poważnej kontuzji - naderwania więzadła pobocznego strzałkowego, doznał Jaiden Delaire - drugi strzelec zespołu. W związku z urazem, na pewno nie zobaczymy go na parkiecie w sobotnim spotkaniu. Zawodnikiem, który zdobywa średnio ponad 10 pkt. na mecz jest występujący na pozycjach 2-3 Jarred Godfrey. W poprzednim sezonie grał w Steaule Bukareszt oraz niemieckim GB Gottingen. Rozgrywającym GTK jest Rashun Davis (śr. 11 pkt., 2.0 as.), który ostatni sezon spędził w rumuńskiej Valcei. Jako rozgrywający, w podobnym wymiarze czasowym, grywa Kacper Gordon (śr. 7.7 pkt., 2.9 as.), który miał krótki epizod w Legii półtora roku temu. W większości meczów to Davis wychodził w pierwszej piątce, tyle, że w ostatnim spotkaniu z Kingiem go zabrakło. Trener Balibrea ma także do dyspozycji podkoszowego Macieja Bendera (śr. 4.9 pkt., 6.1 zb.), Kubę Piślę (śr. 4.0 pkt.), Marcina Jodłowskiego (śr. 3.0 pkt., 16,5 min.), czy Aleksandra Busza.



Klub z Gliwic przegrał trzy ostatnie spotkania - z Arką, MKS-em i Kingiem. Na własnym parkiecie wiedzie im się zdecydowanie lepiej, aniżeli na wyjazdach, notując bilans 2-3. Przed własną publicznością pokonali Dziki (+6) oraz Miasto Szkła Krosno (+23). Legia po serii porażek, musi się w końcu przełamać. Niewiele brakowało, a doszło by do tego już tydzień temu w Wałbrzychu, później wszystko wskazywało na to, że legioniści pokonają Heidelberg... Ale jak już się zacięło, to na dobre. Wierzymy, że zła passa w końcu zostanie przerwana. Tym bardziej, że trener ma już do dyspozycji Ojarsa Silinsa i prawdopodobnie mieć będzie także Andrzeja Plutę. Zabraknie więc jedynie dwóch graczy - Matthiasa Tassa oraz Michała Kolendy.



W ostatnim sezonie Legia przegrała nieznacznie oba mecze z gliwiczanami. Rok wcześniej z kolei dwukrotnie zwyciężyła. W ostatnich dziesięciu spotkaniach Legia wygrała sześciokrotnie. Mecze w Gliwicach właściwie nigdy nie należały do łatwych. W ostatnich latach legioniści wygrali trzy z pięciu spotkań. Najbardziej zacięte było to z kwietnia 2023 roku, zakończone wynikiem 136:135 na naszą korzyść po... czterech dogrywkach!



Sobotnie spotkanie GTK z Legią rozpocznie się o godzinie 18:00 w Małej Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej. Bilety na to wydarzenie kupować można TUTAJ w bardzo przystępnych cenach: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne). Transmisja spotkania na Youtube.



TAURON GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 2-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 75,0 / 87,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 38,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 27,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,2%



Skład: Rashun Davis, Kacper Gordon, Piotr Łosiak (rozgrywający), Michael Oguine, Andy Cleaves II, Jarred Godfrey, Dominik Kondratowicz, Kuba Piśla, Marcel Walczuk (rzucający), Jaiden Delaire, Dominik Grudziński, Aleksander Busz, Michał Jodłowski (skrzydłowi), Florent Thamba, Maciej Bender, Wesley Gordon, Kajetan Misztal (środkowi)

trener: Boris Balibrea, as. Wojciech Jagiełka, Radosław Ciosek



Najwięcej punktów: Michael Oguine śr. 14.3, Jarred Godfrey 12.8, Rashun Davis 11.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Rashun Davis/Kacper Gordon, Michael Oguine, Jarred Godfrey, Dominik Grudziński, Wesley Gordon.



Wyniki: Anwil (w, 93:58), Zastal (d, 62:86), Śląsk (d, 86:93), Dziki (d, 88:82), Trefl (w, 97:61), Górnik (w, 90:81), Miasto Szkła (d, 98:75), Arka (d, 66:89), MKS (w, 88:72), King (w, 85:78).



Ostatnie mecze obu drużyn:

26.04.2025 Legia Warszawa 84:87 GTK Gliwice

28.12.2024 GTK Gliwice 88:85 Legia Warszawa

29.03.2024 GTK Gliwice 100:105 Legia Warszawa

01.12.2023 Legia Warszawa 83:81 GTK Gliwice

08.04.2023 GTK Gliwice pd. 135:136 Legia Warszawa

11.12.2022 Legia Warszawa 61:84 GTK Gliwice

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-9

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,5 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,4%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 16.0, Jayvon Graves 13.1, Benjamin Shungu 11.9, Andrzej Pluta 11.8.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Ben Shungu, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Race Thompson, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88).



Termin meczu: sobota, 20 grudnia 2025 roku, g. 18:00

Adres hali: Gliwice, ul. Akademicka 50 (Prezero Arena Gliwice)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne)

Pojemność hali: 1250 miejsc

Transmisja: Youtube



Autor: Marcin Bodziachowski



