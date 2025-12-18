Pierwsza bramka Čolaka w Legii

fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

W 21. minucie ostatniego meczu fazy ligowej Ligi Konferencji z Lincoln Red Imps do siatki gibraltarskiego zespołu trafił Antonio Čolak. Chorwat ładnym uderzeniem z woleja sprzed pola karnego umieścił piłkę tuż przy dalszym słupku. Dla Chorwata była to pierwsza bramka w barwach stołecznego zespołu.


Letni nabytek Legii dotychczas rozegrał w jej barwach 13 meczów. Dla napastnika był to pierwszy zdobyty gol od ponad roku, a dokładnie 403 dni - ostatni raz do siatki rywali trafił 10 listopada 2024 roku w barwach Spezii.


 




Komentarze (2)

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.28

Kryzys zażegnany. Można wracać na trybuny i z optymizmem patrzeć na rundę wiosenną.

Dtr - 51 minut temu, *.play.pl

@Rumcajs: wykup jednak tą receptę;)

