Pierwsza bramka Čolaka w Legii

W 21. minucie ostatniego meczu fazy ligowej Ligi Konferencji z Lincoln Red Imps do siatki gibraltarskiego zespołu trafił Antonio Čolak. Chorwat ładnym uderzeniem z woleja sprzed pola karnego umieścił piłkę tuż przy dalszym słupku. Dla Chorwata była to pierwsza bramka w barwach stołecznego zespołu.





Letni nabytek Legii dotychczas rozegrał w jej barwach 13 meczów. Dla napastnika był to pierwszy zdobyty gol od ponad roku, a dokładnie 403 dni - ostatni raz do siatki rywali trafił 10 listopada 2024 roku w barwach Spezii.











