Papszun: Praca w Legii to dla mnie nowe wyzwanie

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Polsat Sport

- Gdybym się obawiał tego, co zastanę w Legii, to bym nie chciał do niej odejść. Nie obawiam się, to dla mnie nowe wyzwanie i cieszę się, że będę tego wyzwania mógł się podjąć - powiedział Marek Papszun po ostatnim meczu w roli trenera Rakowa Częstochowa. 

REKLAMA

W piątek Papszun zostanie oficjalnie ogłoszony trenerem Legii Warszawa. 


 


- Wchodzę do nowego środowiska, nowej szatni, zawodnicy muszą mnie poznać, a ja ich. Musimy wspólnie ustalić zasady współpracy i to będzie coś innego, bo tutaj w Rakowie już drużyna jest ułożona, zorganizowana, jest jednością i przede wszystkim osiąga dobre wyniki. Jutro czeka mnie konferencja, ogłoszenie przyjścia i ruszamy z pracą. Nie myślałem o tym, żeby wziąć jakiegoś zawodnika z Rakowa do Legii, bo Legia ma bardzo szeroki skład i jakościowych zawodników - dodał. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.