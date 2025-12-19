Biczachczjan: Ostatni okres był nieakceptowalny

Wahan Biczachczjan - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Polsat Sport

- Nadal dominują w nas złe humory i ten wynik tego nie poprawi. Moim zdaniem, w Legii Warszawa nie może się tak dziać. Jest to dla mnie wielki klub, mam do niego ogromny szacunek i zawsze chce, by wygrywał i był jak najwyżej - powiedział po zwycięstwie z Lincoln Red Imps skrzydłowy Legii Warszawa, Wahan Biczachczjan.

REKLAMA

- Ostatni okres był nieakceptowalny, ale mam nadzieję, że od nowego roku będzie wszystko tak, jak powinno być


 


- Szkoda, że nie udało nam się do końca zachować czystego konta. Najważniejsze jest jednak zwycięstwo, bo bardzo go potrzebowaliśmy. To 4-1 było potrzebne dla naszych głów. Przyniesie nam to na nowy rok doświadczenie,  energię i zaangażowanie do jeszcze cięższej pracy, a jest jej przed nami bardzo wiele. Nie możemy się poddawać, a musimy pracować i być gotowi na nowy rok. Musimy to pokazać. 


- W nowy rok wejdziemy już z nowym trenerem i bardzo się z tego cieszymy. Wierzę, że da nam to, co jest potrzebne i wszyscy razem będziemy walczyć o swoje cele. Na pewno nie poddamy się. Będziemy pracować z nowym trenerem i mocno wierzę, że jeszcze wszystko będzie super.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.