LK: Miliony dla Legii za udział w rozgrywkach

Legia Warszawa zakończyła udział w tegorocznej edycji Ligi Konferencji. Stołeczny zdobył zaledwie 6 punktów w fazie ligowej, co pozwoliło na zajęcie 28. miejsca w tabeli. Kiepski wynik sportowy włodarze klubu mogą powetować przyzwoitym bilansem finansowym.

Do klubowej kasy wpłynie 4,67 mln euro z UEFA.









Na kwotę złożyło się 700 tys. za część eliminacyjną i 3,17 mln euro za zakwalifikowanie się do fazy ligowej. Dodatkowo UEFA płaciła po 400 tys. za każde zwycięstwo, co w przypadku wygranych z Szachtarem Donieck oraz Lincoln Red Imps FC dało łącznie 800 tys. Do kwoty należy dopisać 252 tys. bonusu za ligowy ranking.



