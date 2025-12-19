Zmiany w zarządzie Legii Warszawa

Marcin Herra i Dariusz Mioduski - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legia Warszawa

Od 1 stycznia nastąpią zmiany w strukturze zarządczej Legii Warszawa. Z końcem roku z zarządu odejdzie Jarosław Jurczak, dotychczasowy wiceprezes nadzorujący dział finansów, prawny i administracyjny, który po dwunastu latach pracy w klubie będzie kontynuował działalność obejmując funkcję w strukturach właścicielskich. Tym samym od 1 stycznia 2026 roku zarząd będzie dwuosobowy, a pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmie Marcin Herra.

- Od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herrze i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe - powiedział Dariusz Mioduski.


Jarosław Jurczak między październikiem 2014 r.  a marcem 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej Legia Warszawa, a od marca 2017 r. do czerwca 2019 r. jej przewodniczącym. W zarządzie Legii pracował od października 2019 r.


 


- Legia Warszawa jest dużą i złożoną organizacją, której sercem jest piłka nożna. Przejęcie pełnego zarządzania klubem to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Obecnie najważniejsze jest przygotowanie zespołu do rundy wiosennej, a następnie odwrócenie sytuacji sportowej i osiąganie wymaganych wyników - powiedział Marcin Herra.




Komentarze (12)

legia to my mioduski out - 17 minut temu, *.95.100

Oczekujemy dymisji Zarządu, a nie przesunięć jednego łepka.

Mioduski rak Legii - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Pozostawienie Herry to znak ze nic sie nie zmieni dalej bedzie syf i zwalanie winy na Papszuna. Korpo Dareczka to niezły gnój

O_o - 22 minuty temu, *.246.54

Narzekacie tak ciągle na tego Miodka - macie racje, ale największy kamyczek do stanu, który jest teraz Na Ł3 przykłada Herra. Ten typ jest odpowiedzialny za to, ze to już nie jest Klub Sportowy tylko Klub eventowy. To co robi wewnętrznie ten "narząd płciowy męski" przechodzi ludzkie pojęcie. Niestety jest alkoholikiem/ćpunem, nawalony przychodzi na odprawy/spotkania/eventy, przez niego ludzie, którzy byli oddani Legii odchodzą bądź sam ich usuwa... Nawet jego klika sprowadzona z Gliwic/narodowego już zaczyna się od niego odwracać. Nawija straszny makaron na uszy miodkowi a ten go słucha. Zapamiętajcie moje słowa, puki ten "narząd płciowy męski" będzie na L - nic się nie zmieni.

Avatar - 26 minut temu, *.centertel.pl

Hera koka hasz LSD......

pnk - 29 minut temu, *.pzu.pl

Z deszczu pod rynnę...

Ikis - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl

Mioduch wylazł z dziury, bo zatrudnił Papszuna, są sukcesy- można się polansować. I przy okazji mydlić oczy, że od teraz nie będzie się wtrącać... byle tylko pozostać przy korycie. Może znowu ogłupi Żyletę dokładnie jak to robi od 7 lat (płacąc cierpliwie kary od UEFA choć wczesnej twierdził, że tak nie może być).
A Herra? Poważnie wszystkim ma zarządzać facet odpowiedzialny za zimowe okienko transferowe, gdy wspólnie z Feio przez 6 tygodni szukał napastnika, by zatrudnić Szkurina po terminie zgłoszeń do rozgrywek UEFA? I to w panice, gdy mu kibice wyszli z trybun. Powodzenia!

Darek - 54 minuty temu, *.play.pl

Puste gadanie od którego nic się nie zmieni. Pozorowane ruchy pod publiczkę.
Wszyscy woooon!!!

Malarz spadaj do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl

Takie zmiany, że jednego krawaciarza przesuwają z gabinetu A do gabinetu B.

Fundusz Luxemburski - 34 minuty temu, *.orange.pl

@Malarz spadaj do Bełchatowa: Przecież Mioduski zrobił z klub piłkarskiego typowe korpo. Jeszcze brakuje (a może już jest?) dział HR, żeby piłkarze mogli pójść i się wypłakać, że im nie idzie.

Rambo - 1 godzinę temu, *.play.pl

A ok czyli Dario będzie nadal zarządzał, ale niby z tylnego siedzenia. Sprytnie...

Lukasz - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Zmiana bez zmiany…wspaniale…nie takiego komunikatu oczekiwałem…

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

Pudel odejdź albo chociaż chowaj się i nie wychodź.

