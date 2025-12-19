Zmiany w zarządzie Legii Warszawa

Od 1 stycznia nastąpią zmiany w strukturze zarządczej Legii Warszawa. Z końcem roku z zarządu odejdzie Jarosław Jurczak, dotychczasowy wiceprezes nadzorujący dział finansów, prawny i administracyjny, który po dwunastu latach pracy w klubie będzie kontynuował działalność obejmując funkcję w strukturach właścicielskich. Tym samym od 1 stycznia 2026 roku zarząd będzie dwuosobowy, a pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmie Marcin Herra.





REKLAMA

- Od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herrze i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe - powiedział Dariusz Mioduski.





Jarosław Jurczak między październikiem 2014 r. a marcem 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej Legia Warszawa, a od marca 2017 r. do czerwca 2019 r. jej przewodniczącym. W zarządzie Legii pracował od października 2019 r.













- Legia Warszawa jest dużą i złożoną organizacją, której sercem jest piłka nożna. Przejęcie pełnego zarządzania klubem to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Obecnie najważniejsze jest przygotowanie zespołu do rundy wiosennej, a następnie odwrócenie sytuacji sportowej i osiąganie wymaganych wyników - powiedział Marcin Herra.



