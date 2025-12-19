19-21.12: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę w Gliwicach koszykarze Legii zagrają ligowe spotkanie z GTK i postarają się przerwać serię sześciu kolejnych porażek. Spotkanie będzie transmitowane na Youtube. W niedzielę w Wałbrzychu odbędzie się ostatni mecz reaktywowanej Polskiej Ligi Boksu, w której od 18:30 pięściarze Legii walczyć będą z miejscowym klubem. Legionistom do zapewnienia sobie tytułu mistrza Polski wystarczy jedna wygrana walka. Transmisja meczu w TVP Sport oraz na Youtube.

Rozkład jazdy:

19.12 g. 20:00 FC Den Haag - Jong PSV

20.12 g. 18:00 GTK Gliwice - Legia Warszawa [kosz]

20.12 g. 20:00 Trójka Żyrardów - Legia II Warszawa [kosz]

21.12 g. 18:30 Imperium Boxing Wałbrzych - KB Legia Warszawa [boks]



