19-21.12: Weekendowy rozkład jazdy

fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach i Raffi
Legionisci.com Legionisci.com

W sobotę w Gliwicach koszykarze Legii zagrają ligowe spotkanie z GTK i postarają się przerwać serię sześciu kolejnych porażek. Spotkanie będzie transmitowane na Youtube. W niedzielę w Wałbrzychu odbędzie się ostatni mecz reaktywowanej Polskiej Ligi Boksu, w której od 18:30 pięściarze Legii walczyć będą z miejscowym klubem. Legionistom do zapewnienia sobie tytułu mistrza Polski wystarczy jedna wygrana walka. Transmisja meczu w TVP Sport oraz na Youtube.

REKLAMA

Rozkład jazdy:
19.12 g. 20:00 FC Den Haag - Jong PSV
20.12 g. 18:00 GTK Gliwice - Legia Warszawa [kosz]
20.12 g. 20:00 Trójka Żyrardów - Legia II Warszawa [kosz]
21.12 g. 18:30 Imperium Boxing Wałbrzych - KB Legia Warszawa [boks]




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.