Legia drużynowym mistrzem Polski!

Pięściarze Legii od samego początku rozgrywek PLB byli dominatorami. Legioniści wygrali dziesięć pierwszych meczów ligowych. Pierwszej minimalnej porażki (decydowała jedna walka) doznali dopiero w 11. kolejce, w wyjazdowym meczu z CKB Potężnie Ciechocinek (8:10). Później Legia mogła przyklepać mistrzostwo podczas domowego meczu z Concordią Knurów, ale niespodziewanie przegrała 8:10, choć wyniki kilku walk były mocno kontrowersyjne. W rywalizacji z Concordią, jak i późniejszą z Rushh Kielce (porażka 6:12) legioniści występowali w osłabionym składzie, w związku z kontuzjami (Rośkowicz, Straszewski), a także startami naszych pięściarzy na Mistrzostwach Europy.
Świetny sezon w naszych barwach zaliczył Nikolas Pawlik, który w kat. -55kg wystąpił w 12. meczach (zabrakło go tylko w przedostatniej kolejce w Kielcach oraz teraz w Wałbrzychu). Legioniści sezon zakończyli porażką 6-12 w Wałbrzychu przeciwko Imperium Boxing, w ponownie wystąpili w mocno rezerwowym składzie w większości kategorii wagowych. Mogli sobie na to pozwolić, bowiem już przed rozpoczęciem spotkania, wobec sobotniego wyniku kielczan w Nowym Sączu (wygrana 16:2), mieli zapewniony tytuł mistrzowski, bez względu na wynik swojego ostatniego meczu - dzięki przewadze małych punktów wynoszącej ponad 18 "oczek".
21.12.2025, hala Mistrzów w Wałbrzychu: Imperium Boxing Wałbrzych 12-6 KB Legia Warszawa
kat.-55kg: Danylo Yefremov 0-2 Istvan Szaka
kat.-60kg: Jakub Krzpiet 2-0 Mateusz Pawlak
kat.-65kg: Bartłomiej Przybyła 2-0 Filip Matyka
kat.-70kg: Mike Drużga 2-0 Aleksander Kiliński
kat.-75kg: Bartosz Gołębiewski 0-2 Bohdan Gorgol
kat.-80kg: Petro Lakotskyi 2-0 Piotr Dziewulski
kat.-85kg: Dawid Tkacz 2-0 Piotr Stańczyk
kat.-90kg: Mikołaj Brzeziński 0-2 Alexey Sevostyanov
kat.+90kg: Paweł Sajda 2-0 Mateusz Sikora
Wyniki Legii w sezonie 2025:
Legia Warszawa 14-4 Imperium Boxing Wałbrzych (OSiR Bemowo)
Legia Warszawa 14-4 WKB Rushh Kielce (OSiR Bemowo)
Concordia Knurów 4-14 Legia Warszawa
Legia Warszawa 14-4 CKB Potężnie Ciechocinek (OSiR Bemowo)
RKB Wisłok 1995 Rzeszów 8-10 Legia Warszawa
Legia Warszawa 14-4 Pomorzanin Boxing Toruń (hala CRS Bielany)
Golden Team Nowy Sącz 0-18 Legia Warszawa
Pomorzanin Boxing Team Toruń 8-10 Legia Warszawa
Legia Warszawa 14-4 Golden Team Nowy Sącz (w Kielcach)
Legia Warszawa 14-4 RKB Wisłok 1995 Rzeszów (OSiR Bemowo)
CKB Potężnie Ciechocinek 10-8 Legia Warszawa
Legia Warszawa 8-10 Concordia Knurów (OSiR Bemowo)
WKB Rushh Kielce 12-6 Legia Warszawa
Imperium Boxing Wałbrzych 12-6 Legia Warszawa
Końcowa tabela mistrzostw Polski:
|Miejsce
|Drużyna
|Punkty
|Wygrane
|Przegrane
|Małe punkty
|1.
|Legia Warszawa
|20
|10
|4
|164
|2.
|WKB Rushh Kielce
|20
|10
|4
|158
|3.
|Imperium Boxing Wałbrzych
|20
|10
|4
|136
|4.
|Pomorzanin Boksing Team Toruń
|16
|8
|6
|132
|5.
|Concordia Knurów
|16
|8
|6
|130
|6.
|CKB Potężnie Ciechocinek
|10
|5
|9
|124
|7.
|RKB Wisłok 1995 Rzeszów
|8
|4
|10
|104
|8.
|Golden Team Nowy Sącz
|2
|1
|13
|60