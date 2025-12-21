Boks

Legia drużynowym mistrzem Polski!

Legia po 39 latach znów jest Drużynowym mistrzem Polski w boksie - fot. Bodziach
Pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa wywalczyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski 2025! To 22. tytuł mistrzowski w historii Legii - pierwszy od 39 lat. Stołeczny klub ma na swoim koncie także 6 srebrnych i 1 brązowy medali DMP. W tym roku Polski Związek Boksu reaktywował Polską Ligę Boksu i po raz pierwszy od sześciu lat wyłoniony został drużynowy mistrz kraju.
Pięściarze Legii od samego początku rozgrywek PLB byli dominatorami. Legioniści wygrali dziesięć pierwszych meczów ligowych. Pierwszej minimalnej porażki (decydowała jedna walka) doznali dopiero w 11. kolejce, w wyjazdowym meczu z CKB Potężnie Ciechocinek (8:10). Później Legia mogła przyklepać mistrzostwo podczas domowego meczu z Concordią Knurów, ale niespodziewanie przegrała 8:10, choć wyniki kilku walk były mocno kontrowersyjne. W rywalizacji z Concordią, jak i późniejszą z Rushh Kielce (porażka 6:12) legioniści występowali w osłabionym składzie, w związku z kontuzjami (Rośkowicz, Straszewski), a także startami naszych pięściarzy na Mistrzostwach Europy.


 


Świetny sezon w naszych barwach zaliczył Nikolas Pawlik, który w kat. -55kg wystąpił w 12. meczach (zabrakło go tylko w przedostatniej kolejce w Kielcach oraz teraz w Wałbrzychu). Legioniści sezon zakończyli porażką 6-12 w Wałbrzychu przeciwko Imperium Boxing, w ponownie wystąpili w mocno rezerwowym składzie w większości kategorii wagowych. Mogli sobie na to pozwolić, bowiem już przed rozpoczęciem spotkania, wobec sobotniego wyniku kielczan w Nowym Sączu (wygrana 16:2), mieli zapewniony tytuł mistrzowski, bez względu na wynik swojego ostatniego meczu - dzięki przewadze małych punktów wynoszącej ponad 18 "oczek".


21.12.2025, hala Mistrzów w Wałbrzychu: Imperium Boxing Wałbrzych 12-6 KB Legia Warszawa

kat.-55kg: Danylo Yefremov 0-2 Istvan Szaka

kat.-60kg: Jakub Krzpiet 2-0 Mateusz Pawlak

kat.-65kg: Bartłomiej Przybyła 2-0 Filip Matyka

kat.-70kg: Mike Drużga 2-0 Aleksander Kiliński

kat.-75kg: Bartosz Gołębiewski 0-2 Bohdan Gorgol

kat.-80kg: Petro Lakotskyi 2-0 Piotr Dziewulski

kat.-85kg: Dawid Tkacz 2-0 Piotr Stańczyk

kat.-90kg: Mikołaj Brzeziński 0-2 Alexey Sevostyanov

kat.+90kg: Paweł Sajda 2-0 Mateusz Sikora 

Wyniki Legii w sezonie 2025:

Legia Warszawa 14-4 Imperium Boxing Wałbrzych (OSiR Bemowo)

Legia Warszawa 14-4 WKB Rushh Kielce (OSiR Bemowo)

Concordia Knurów 4-14 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 CKB Potężnie Ciechocinek (OSiR Bemowo)

RKB Wisłok 1995 Rzeszów 8-10 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 Pomorzanin Boxing Toruń (hala CRS Bielany)

Golden Team Nowy Sącz 0-18 Legia Warszawa

Pomorzanin Boxing Team Toruń 8-10 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 Golden Team Nowy Sącz (w Kielcach)

Legia Warszawa 14-4 RKB Wisłok 1995 Rzeszów (OSiR Bemowo)

CKB Potężnie Ciechocinek 10-8 Legia Warszawa

Legia Warszawa 8-10 Concordia Knurów (OSiR Bemowo)

WKB Rushh Kielce 12-6 Legia Warszawa

Imperium Boxing Wałbrzych 12-6 Legia Warszawa


 


Końcowa tabela mistrzostw Polski:


MiejsceDrużynaPunktyWygranePrzegraneMałe punkty
1.Legia Warszawa20104164
2. WKB Rushh Kielce20104158
3.Imperium Boxing Wałbrzych20104136
4.Pomorzanin Boksing Team Toruń1686132
5.Concordia Knurów1686130
6.CKB Potężnie Ciechocinek1059124
7.RKB Wisłok 1995 Rzeszów8410104
8.Golden Team Nowy Sącz211360





tagi:
FWWM - 17 minut temu, *.orange.pl

Mocno Legia! 💪💪💪

