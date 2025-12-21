Legia drużynowym mistrzem Polski!

REKLAMA

Pięściarze Legii od samego początku rozgrywek PLB byli dominatorami. Legioniści wygrali dziesięć pierwszych meczów ligowych. Pierwszej minimalnej porażki (decydowała jedna walka) doznali dopiero w 11. kolejce, w wyjazdowym meczu z CKB Potężnie Ciechocinek (8:10). Później Legia mogła przyklepać mistrzostwo podczas domowego meczu z Concordią Knurów, ale niespodziewanie przegrała 8:10, choć wyniki kilku walk były mocno kontrowersyjne. W rywalizacji z Concordią, jak i późniejszą z Rushh Kielce (porażka 6:12) legioniści występowali w osłabionym składzie, w związku z kontuzjami (Rośkowicz, Straszewski), a także startami naszych pięściarzy na Mistrzostwach Europy.













Świetny sezon w naszych barwach zaliczył Nikolas Pawlik, który w kat. -55kg wystąpił w 12. meczach (zabrakło go tylko w przedostatniej kolejce w Kielcach oraz teraz w Wałbrzychu). Legioniści sezon zakończyli porażką 6-12 w Wałbrzychu przeciwko Imperium Boxing, w ponownie wystąpili w mocno rezerwowym składzie w większości kategorii wagowych. Mogli sobie na to pozwolić, bowiem już przed rozpoczęciem spotkania, wobec sobotniego wyniku kielczan w Nowym Sączu (wygrana 16:2), mieli zapewniony tytuł mistrzowski, bez względu na wynik swojego ostatniego meczu - dzięki przewadze małych punktów wynoszącej ponad 18 "oczek".





21.12.2025, hala Mistrzów w Wałbrzychu: Imperium Boxing Wałbrzych 12-6 KB Legia Warszawa

kat.-55kg: Danylo Yefremov 0-2 Istvan Szaka

kat.-60kg: Jakub Krzpiet 2-0 Mateusz Pawlak

kat.-65kg: Bartłomiej Przybyła 2-0 Filip Matyka

kat.-70kg: Mike Drużga 2-0 Aleksander Kiliński

kat.-75kg: Bartosz Gołębiewski 0-2 Bohdan Gorgol

kat.-80kg: Petro Lakotskyi 2-0 Piotr Dziewulski



kat.-85kg: Dawid Tkacz 2-0 Piotr Stańczyk

kat.-90kg: Mikołaj Brzeziński 0-2 Alexey Sevostyanov

kat.+90kg: Paweł Sajda 2-0 Mateusz Sikora



Wyniki Legii w sezonie 2025:

Legia Warszawa 14-4 Imperium Boxing Wałbrzych (OSiR Bemowo)

Legia Warszawa 14-4 WKB Rushh Kielce (OSiR Bemowo)

Concordia Knurów 4-14 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 CKB Potężnie Ciechocinek (OSiR Bemowo)

RKB Wisłok 1995 Rzeszów 8-10 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 Pomorzanin Boxing Toruń (hala CRS Bielany)

Golden Team Nowy Sącz 0-18 Legia Warszawa

Pomorzanin Boxing Team Toruń 8-10 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 Golden Team Nowy Sącz (w Kielcach)

Legia Warszawa 14-4 RKB Wisłok 1995 Rzeszów (OSiR Bemowo)

CKB Potężnie Ciechocinek 10-8 Legia Warszawa

Legia Warszawa 8-10 Concordia Knurów (OSiR Bemowo)

WKB Rushh Kielce 12-6 Legia Warszawa

Imperium Boxing Wałbrzych 12-6 Legia Warszawa









Końcowa tabela mistrzostw Polski:

Miejsce Drużyna Punkty Wygrane Przegrane Małe punkty 1. Legia Warszawa 20 10 4 164 2. WKB Rushh Kielce 20 10 4 158 3. Imperium Boxing Wałbrzych 20 10 4 136 4. Pomorzanin Boksing Team Toruń 16 8 6 132 5. Concordia Knurów 16 8 6 130 6. CKB Potężnie Ciechocinek 10 5 9 124 7. RKB Wisłok 1995 Rzeszów 8 4 10 104 8. Golden Team Nowy Sącz 2 1 13 60







