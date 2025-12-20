Jedna wygrana od tytułu drużynowego mistrza Polski

W sobotę i niedzielę odbędą się mecze ostatniej kolejki, reaktywowanej po latach Polskiej Ligi Boksu. Pięściarze Legii są o krok od przypieczętowania tytuły Drużynowego Mistrza Polski. Legionistów w ostatniej kolejce czeka wyjazdowy mecz z Imperium Boxing Wałbrzych. Legia mistrzostwo mogła zdobyć już w dwóch ostatnich kolejkach, ale przegrała najpierw na Bemowie z Concordią Knurów (8:10), a następnie na wyjeździe z Rushh Kielce (6:12). W obu tych meczach legioniści wystąpili w osłabionym składzie ze względu na kontuzje oraz starty naszych pięściarzy na międzynarodowej arenie.

W niedzielę Legia zdobędzie mistrzostwo, nawet w przypadku porażki z wałbrzyszanami. A wszystko za sprawą sporej przewagi w małych punktach po naszej stronie. Legia ma obecnie 20 punktów (bilans 10-3), Rushh Kielce i Boxing Wałbrzych po 18 pkt. (9-4). W przypadku równej liczby punktów decydować będą małe punkty, a legioniści mają ich w swoim dorobku 158 (co oznacza, że wygrali 79 dotychczasowych walk). Aż o 16 więcej niż kielczanie i 34 pkt. więcej niż wałbrzyszanie.



Co musiałoby się stać, aby Legia mistrzostwa nie zdobyła? Nasz zespół musiałby przegrać 0:18 w Wałbrzychu (czyli przegrać wszystkich 9 walk), zaś kielczanie musieliby wygrać sobotni mecz w Nowym Sączu (początek o godzinie 18:00) 18:0.



Legia ostatni raz zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski w boksie przed 39. laty, w roku 1986. Ostatni medal DMP legioniści zdobyli dwa lata później - w sezonie (trwającym wyjątkowo dwa lata) 1987/88, kiedy minimalnie wyprzedził ich Igloopol Dębica.



Najlepszy bilans w Legii (12-0), ale i w całej Polskiej Lidze Boksu ma Nikolas Pawlik - pięściarz Legii z kat. -55kg. Pawlik ma szansę na trzeci mistrzowski tytuł w tym roku - wcześniej wywalczył złoto na mistrzostwach Polski młodzieżowych i seniorów. Teraz może dołożyć złoty medal w drużynie. - W tym roku stoczyłem już 37 walk, z których wygrałem 32. To mój osobisty rekord – mówi Nikolas Pawlik.



Mecz Legii z Wałbrzycha będzie transmitowany w TVP Sport, a także na Youtube. Początek meczu w niedzielę o 18:30 w hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Piotra Wysockiego 11a.



Aktualna tabela PLB:

1. KB Legia Warszawa 20 pkt. 158 małe punkty

2. WKB Rushh Kielce 142 pkt., 142

3. Imperium Boxing Wałbrzych 18 pkt., 124

4. Pomorzain Boxing Team Toruń 16 pkt., 124

5. Concordia Knurów 14 pkt., 120

6. CKB Potężnie Ciechocinek 10 pkt., 116

7. RKB Wisłok 1995 Rzeszów 6 pkt., 94

8. Golden Team Nowy Sącz 2 pkt., 58



