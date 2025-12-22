Zapowiedź meczu z Miastem Szkła Krosno

Przed nami ostatnie domowe spotkanie koszykarskiej Legii w roku 2025. Mecz pierwszej kolejki, przeniesiony na 23 grudnia, ze względu na zmienioną datę turnieju o Superpuchar Polski. Legioniści podejmować będą w hali na Bemowie beniaminka Orlen Basket Ligi - Miasto Szkła Krosno.

REKLAMA

Ekipa z Podkarpacia zajmuje obecnie ostatnie miejsce w ligowej tabeli, a w tym sezonie nie wygrała jeszcze na wyjeździe. Krośnianie mierzyli się z Legią na samym początku okresu przygotowawczego, a mecz zakończył się minimalną wygraną Legii. W Krośnie już kilka tygodni temu zaczęto wprowadzać zmiany, które mają pomóc w utrzymaniu w ekstraklasie. W drugiej połowie listopada, łotewskiego szkoleniowca Edmundsa Valejkę (pod wodzą którego krośnianie zanotowali bilans 1-7) zastąpił Słowak - Maroš Kováčik. Valejko w Krośnie nie tylko wywalczył awans do ekstraklasy, ale pracował od grudnia 2022 roku. Dyrektor sportowy klubu, Michał Baran (był pierwszym trenerem krośnieńskiego zespołu, kiedy ten rywalizował z Legią w finałach play-off I ligi) uznał, że zmiana jest konieczna, jeśli zespół ma wyjść z kryzysu. Kováčik w przeszłości pracował już w Polsce - w latach 2022-23 był szkoleniowcem GTK Gliwice.



Jeszcze przed zatrudnieniem słowackiego szkoleniowca, w Krośnie doszło do pierwszej roszady w kadrze zespołu. Javontae Hopkins, 24-letni rozgrywający po sześciu spotkaniach, w których zdobywał śr. 10.5 pkt. został zwolniony. Zakontraktowano z kolei doświadczonego, 35-letniego środkowego, Ivicę Radicia. Chorwat w przeszłości grał w Anwilu, Treflu i Zastalu. W minionym sezonie w barwach Benfiki Lizbona został mistrzem Portugalii. W klubie postawiono m.in. na znanego z występów przed paru laty (w sezonie 2021/22) w Toruniu - Maurice'a Watsona. Rozgrywający notuje średnio 13.4 pkt. i 7.7 as. w 27,5 min. i jest zdecydowanie jedną z najjaśniejszych postaci w drużynie. Ostatnie dwa sezony spędził w drugiej lidze tureckiej. Najlepszym strzelcem ekipy z Podkarpacia jest doskonale znany trenerowi Rannuli - estoński skrzydłowy, Leemet Bockler. Dwa ostatnie sezony spędził w Kalevie/Cramo, a obecnie notuje śr. 17.3 pkt. oraz 4.6 zb. na mecz i bardzo dobrze rzuca z dystansu (41%).



Drugi sezon w Krośnie rozgrywa obwodowy Charles Jackson III, który w dużym stopniu przyczynił się do wywalczenia awansu do najwyższej klasy rogrywkowej. W pierwszej lidze zdobywał 19.3 pkt., obecnie 12.3 pkt. oraz 3.5 as. i nieźle trafia z dystansu (36,7% za 3). Pod koszem zmiennikiem dla Radicia jest Terrell Brown-Soares (śr. 10.2 pkt. i 7.6 zb.). Zawodnik w poprzednich latach grał w Brnie oraz Steaule Bukareszt. Całkiem nieźle, szczególnie jak na środkowego, radzi sobie z rzutami z dystansu (43,2% za 3). Zdecydowanie mniejsze role w zespole odgrywają Polacy. Jan Wójcik spędza na parkiecie śr. 14 min. i notuje 5.2 pkt. Pierwszopiątkowy Michał Jankowski, grający na "dwójce" grywa 13,5 min., zaś Hubert Łałak, który swego czasu swoje premierowe punkty zdobył przeciwko Legii w barwach Trefla - 10 min. Ponadto po 5-6 minut na parkiecie pojawiają się Przemysław Wrona (grywał przeciwko Legii jeszcze na zapleczu ekstraklasy w barwach Sokoła Łańcut), Jan Góreńczyk oraz Michał Chrabota.



Miasto Szkła sezon rozpoczęło od pięciu kolejnych meczów domowych. Wygrali tylko ostatni z nich - z Górnikiem Wałbrzych, za to bardzo przekonująco (+16). Później jednak przegrali kolejnych pięć spotkań, w tym wszystkie cztery wyjazdowe. Aż w ostatniej kolejce przełamali się i pokonali (po dogrywce) na własnym parkiecie MKS Dąbrowa Górnicza. Co doprowadziło do zmiany trenera w Dąbrowie Górniczej. Kapitalne spotkanie rozegrał Watson, który do 16 punktów dołożył 10 asyst, a z nim na parkiecie zespół z Krosna miał najlepszy bilans (+10).



Legia w ostatnią sobotę wygrała w Gliwicach, przerywając serię sześciu porażek (w tym czterech ligowych). Wygrana nie przyszła łatwo, ale legioniści na pewno na nią zasłużyli. O kryzysie nie byłoby pewnie w ogóle mowy, gdyby nie pechowo przegrywane końcówki z Rytasem, Górnikiem Wałbrzych i Heidelbergiem. W Gliwicach Legia wytrzymała ciśnienie w końcówce i nie pozwoliła gliwiczanom uwierzyć w przełamanie. Nasz zespół radzić sobie musiał bez trzech podstawowych graczy - Michała Kolendy, Ojarsa Silinsa i Matthiasa Tassa. Wszystkich trzech zabraknie również we wtorek, ale nawet wobec tych braków, podopieczni Heiko Rannuli będą zdecydowanym faworytem przedświątecznego spotkania.



Obie drużyny po raz ostatni mierzyły się przed sześciu laty. Tyle bowiem przyszło czekać zawodnikom z Krosna na powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatnie trzy (z czterech) mecze kończyły się zwycięstwami Legii. Wcześniej oba zespoły mierzyły się na zapleczu ekstraklasy, w tym w pamiętnych - niezwykle zaciętych finałach w sezonie 2015/16, które zakończyły się triumfem krośnian (3:2).



Bilety na mecz kupować można TUTAJ. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00, a bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na Youtube. W trakcie spotkania nie zabraknie atrakcji zarówno dla najmłodszych, dla których przygotujemy kącik dziecięcy (pod główną tablicą wyników), z kolei Cheer Angels szykują świąteczny repertuar. W naszym sklepie pojawią się nowości - bluzy i koszulki "Mistrz Polski", do których zakupu serdecznie zachęcamy. W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 7000 złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,9 / 79,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,8%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 16.6, Jayvon Graves 12.8, Benjamin Shungu 11.9, Andrzej Pluta 11.7.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Race Thompson, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89).



Ostatnie mecze obu drużyn:

07.04.2019 Miasto Szkła Krosno 85:88 Legia Warszawa

22.12.2018 Legia Warszawa 86:78 Miasto Szkła Krosno

14.04.2018 Legia Warszawa 101:84 Miasto Szkła Krosno

30.12.2017 Miasto Szkła Krosno 91:78 Legia Warszawa

18.05.2016 Miasto Szkła Krosno 88:78 Legia Warszawa (I liga, finał play-off)

15.05.2016 Legia Warszawa 54:86 Miasto Szkła Krosno (I liga, finał play-off)

14.05.2016 Legia Warszawa 85:57 Miasto Szkła Krosno (I liga, finał play-off)

08.05.2015 Miasto Szkła Krosno 85:62 Legia Warszawa (I liga, finał play-off)

07.07.2015 Miasto Szkła Krosno 70:84 Legia Warszawa (I liga, finał play-off)



MIASTO SZKŁA KROSNO

Liczba wygranych/porażek: 2-9

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,1 / 89,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,3%



Skład: Maurice Watson, Cezary Chruściel, Hubert Łałak (rozgrywający), Michał Jankowski, Charles Jackson III (rzucający), Leemet Bockler, Jarrett Hensley, Jan Góreńczyk, Michał Chrabota (skrzydłowi), Terell Brown-Soares, Ivica Radić, Przemysław Wrona, Jan Wójcik (środkowi)

trener: Maroš Kovačik, as. Tobiasz Łukaszyk



Najwięcej punktów: Leemet Bockler śr. 17.3, Maurice Watson 13.4, Charles Jackson III 12.3.



Przewidywana wyjściowa piątka: Maurice Watson, Michał Jankowski, Leemet Bockler, Jarrett Hensley, Ivica Radić.



Wyniki: Dziki (d, 80:95), Start (d, 81:82), Trefl (d, 85:105), Twarde Pierniki (d, 81:88), Górnik (d, 86:70), Czarni (w, 85:81), GTK (w, 98:75), Stal (w, 92:89), Arka (d, 60:78), Anwil (w, 99:93), MKS (d, 92:87).



Termin meczu: wtorek, 23 grudnia 2025 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube



Autor: Marcin Bodziachowski



