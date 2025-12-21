Młodzież

Dąbkowski, Pyłypczuk i Kwiecień podpisali umowy z Legią

fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

Trzech młodych zawodników podpisało swoje pierwsze zawodowe kontrakty z Legią Warszawa. Umowami ze stołecznym klubem związali się Xavier Dąbkowski, Filip Kwiecień i Daniił Pyłypczuk. 

Xavier Dąbkowski urodził się w 2010 roku. W Legii szkoli się od 2023 roku. Występuje w drużynach U-16 i U-17. Jego nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.


 


Filip Kwiecień urodził się w 2010 roku. Do Legii trafił zimą 2024. Gra na pozycji ofensywnego pomocnika w drużynie U-17. Jego nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.


Daniił Pyłypczuk urodził się w 2009 roku. W Legii szkoli się od lata 2025 roku. Występuje w zespołach U-17 i U-19. Jego nowa umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku.




Komentarze

Trampek - 39 minut temu, *.orange.pl

Ktoś wreszcie zaczął myśleć !

