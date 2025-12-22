Klasyfikacja kanadyjska: Kapustka liderem. Rajović drugi

Po rundzie jesiennej liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 10 punktów, na które składają się 3 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem jest Mileta Rajović (7 goli, 1 asysta). Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Wszołkowi.

‌‌ AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26

‌‌ 34 mecze: 12 zwycięstw - 9 remisy - 13 porażki, bramki: 44-44

‌‌ średnia punktów: 1,32

‌‌ gole na mecz: 1,29

‌‌ gole stracone na mecz: 1,29





Ciekawostki:





‌‌ BRAMKI ZDOBYTE:

‌‌ 80% z obrębu pola karnego

‌‌ 23% po strzałach z główki





‌‌ 77% to gole z akcji

‌‌ 14% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌‌ 9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (3 karne, 1 rzut wolny)











‌‌ BRAMKI STRACONE:

‌‌ 89% z obrębu pola karnego

‌‌ 20% padło po strzałach z główki





‌‌ 68% to gole z akcji

‌‌ 18% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌‌ 14% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry





‌‌ Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 12 trafień.





‌‌ Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 16 trafień rywali.





‌‌ Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.





‌‌ Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,28 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.





‌‌ Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 34 meczach. Kacper Tobiasz wychodził w podstawowym składzie 32 razy i zgromadził najwięcej minut na boisku - 2910 (93,3%).





‌‌ W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 10 piłkarzy.





Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)







Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Bartosz Kapustka 3 7 10 30 2020 202 Mileta Rajović 7 1 8 28 1741 218 Paweł Wszołek 4 4 8 31 2617 327 Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95 Juergen Elitim 3 4 7 22 1504 215 Wahan Biczachczjan 4 2 6 26 1233 206 Kacper Urbański 1 3 4 18 984 246 Rafał Augustyniak 3 0 3 23 1621 540 Ermal Krasniqi 2 0 2 19 1176 588 Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263 Artur Jędrzejczyk 1 1 2 10 653 327 Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339 Petar Stojanović 1 1 2 25 1171 586 Ruben Vinagre 0 2 2 24 1720 860 Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298 Antonio Čolak 1 0 1 14 474 474 Wojciech Urbański 1 0 1 20 745 745 Damian Szymański 1 0 1 17 1146 1146 Kamil Piątkowski 1 0 1 15 1294 1294 Jakub Żewłakow 0 1 1 9 184 184 Patryk Kun 0 1 1 6 501 501 Claude Goncalves 0 1 1 13 654 654 Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789 Kacper Chodyna 0 1 1 17 870 870

Stan na 20.12.2025.



* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.



