Klasyfikacja kanadyjska: Kapustka liderem. Rajović drugi

Po rundzie jesiennej liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 10 punktów, na które składają się 3 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem jest Mileta Rajović (7 goli, 1 asysta). Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Wszołkowi.
AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
34 mecze: 12 zwycięstw - 9 remisy - 13 porażki, bramki: 44-44
średnia punktów: 1,32
gole na mecz: 1,29
gole stracone na mecz: 1,29
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
80% z obrębu pola karnego
23% po strzałach z główki
77% to gole z akcji
14% po rozegraniu stałego fragmentu gry
9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (3 karne, 1 rzut wolny)
BRAMKI STRACONE:
89% z obrębu pola karnego
20% padło po strzałach z główki
68% to gole z akcji
18% po rozegraniu stałego fragmentu gry
14% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 12 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 16 trafień rywali.
Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,28 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 34 meczach. Kacper Tobiasz wychodził w podstawowym składzie 32 razy i zgromadził najwięcej minut na boisku - 2910 (93,3%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 10 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|gole
|asysty
|suma
|mecze
|minuty
|gol/asysta na min.
|Bartosz Kapustka
|3
|7
|10
|30
|2020
|202
|Mileta Rajović
|7
|1
|8
|28
|1741
|218
|Paweł Wszołek
|4
|4
|8
|31
|2617
|327
|Jean-Pierre Nsame
|6
|1
|7
|12
|667
|95
|Juergen Elitim
|3
|4
|7
|22
|1504
|215
|Wahan Biczachczjan
|4
|2
|6
|26
|1233
|206
|Kacper Urbański
|1
|3
|4
|18
|984
|246
|Rafał Augustyniak
|3
|0
|3
|23
|1621
|540
|Ermal Krasniqi
|2
|0
|2
|19
|1176
|588
|Migouel Alfarela
|1
|1
|2
|11
|526
|263
|Artur Jędrzejczyk
|1
|1
|2
|10
|653
|327
|Ryōya Morishita
|1
|1
|2
|12
|677
|339
|Petar Stojanović
|1
|1
|2
|25
|1171
|586
|Ruben Vinagre
|0
|2
|2
|24
|1720
|860
|Ilja Szkurin
|1
|0
|1
|9
|298
|298
|Antonio Čolak
|1
|0
|1
|14
|474
|474
|Wojciech Urbański
|1
|0
|1
|20
|745
|745
|Damian Szymański
|1
|0
|1
|17
|1146
|1146
|Kamil Piątkowski
|1
|0
|1
|15
|1294
|1294
|Jakub Żewłakow
|0
|1
|1
|9
|184
|184
|Patryk Kun
|0
|1
|1
|6
|501
|501
|Claude Goncalves
|0
|1
|1
|13
|654
|654
|Jan Ziółkowski
|0
|1
|1
|9
|789
|789
|Kacper Chodyna
|0
|1
|1
|17
|870
|870
Stan na 20.12.2025.