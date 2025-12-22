Klasyfikacja kanadyjska: Kapustka liderem. Rajović drugi

Po rundzie jesiennej liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 10 punktów, na które składają się 3 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem jest  Mileta Rajović (7 goli, 1 asysta). Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Wszołkowi.

AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
 34 mecze: 12 zwycięstw - 9 remisy - 13 porażki, bramki: 44-44
średnia punktów: 1,32 
gole na mecz: 1,29
gole stracone na mecz: 1,29


Ciekawostki:


BRAMKI ZDOBYTE:
80% z obrębu pola karnego
 23% po strzałach z główki


 77% to gole z akcji
14% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (3 karne, 1 rzut wolny)


 

BRAMKI STRACONE:
89% z obrębu pola karnego
 20% padło po strzałach z główki


68% to gole z akcji
 18% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 14% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry


Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 12 trafień. 


Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 16 trafień rywali.


Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.


Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,28 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.


  Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 34 meczach. Kacper Tobiasz wychodził w podstawowym składzie 32 razy i zgromadził najwięcej minut na boisku - 2910 (93,3%).


W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 10 piłkarzy.


Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)


Piłkarzgoleasystysumameczeminutygol/asysta na min.
Bartosz Kapustka 3 7 10 30 2020 202
Mileta Rajović 7 1 8 28 1741 218
Paweł Wszołek 4 4 8 31 2617 327
Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95
Juergen Elitim 3 4 7 22 1504 215
Wahan Biczachczjan 4 2 6 26 1233 206
Kacper Urbański 1 3 4 18 984 246
Rafał Augustyniak 3 0 3 23 1621 540
Ermal Krasniqi 2 0 2 19 1176 588
Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263
Artur Jędrzejczyk 1 1 2 10 653 327
Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339
Petar Stojanović 1 1 2 25 1171 586
Ruben Vinagre 0 2 2 24 1720 860
Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298
Antonio Čolak 1 0 1 14 474 474
Wojciech Urbański 1 0 1 20 745 745
Damian Szymański 1 0 1 17 1146 1146
Kamil Piątkowski 1 0 1 15 1294 1294
Jakub Żewłakow 0 1 1 9 184 184
Patryk Kun 0 1 1 6 501 501
Claude Goncalves 0 1 1 13 654 654
Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789
Kacper Chodyna 0 1 1 17 870 870


Stan na 20.12.2025.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.




tagi:
Legia - 34 minuty temu, *.31.17

Klasyfikacja kanadyjska jest kompletnie niezrozumiała na tym etepie na którym znajduje się Legia.

RICARDO WROC - 40 minut temu, *.play-internet.pl

🤣😜

ws - 44 minuty temu, *.play.pl

Najbardziej krytykowani zawodnicy najlepsi w klasyfikacji. Może jednak warto aby Kapustka został w Legii na następny sezon

