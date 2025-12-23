Forma Legii Warszawa? Sinusoida nachylona w dół

Warszawa zasługuje na więcej - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Jedni powiedzą, że z roku na rok polska piłka jest coraz silniejsza, inni - że z roku na rok Legia jest coraz słabsza. A jak wygląda to od strony czysto statystycznej? Przygotowaliśmy wykres na którym zaznaczyliśmy wszystkie średnie punktów osiągane przez Legię w ostatnich 20 latach a dodatkowo wykorzystaliśmy średnie kroczące, by zaprezentować jak wygląda długoterminowy trend formy Legii Warszawa.

REKLAMA

 Każdy czerwony punkt na poniższym wykresie obejmuje wyniki z czterech poprzedzających rund, czyli np. dwa ostatnie sezony. 

 Każdy zielony punkt oznacza dokładną średnią z konkretnej rundy.

 Po kliknięciu / najechaniu myszką na wybrany punkt otrzymacie szczegóły i zaznaczony zostanie okres, z którego wyliczona jest średnia w danym momencie.


 

Wyjaśnienie na przykładach:
- średnia punktowa dla jesień 2014/15 (2,11 pkt./mecz) - obejmuje ona wyniki z 4 rund: wiosna 2012/13 - jesień 2014/15.
- średnia punktowa dla jesieni 2025/26 (1,65 pkt./mecz)  - wypadkowa wyników z 4 rund: wiosna 2023/24 - jesień 2025/26.

Trudno nie zauważyć, iż po szczytowym momencie z lat 2014-2015 od wielu lat Legia jest w powolnym trendzie spadkowym. Oczywiście pojawiają się okresy lepsze i gorsze, ale te gorsze zaczynają przeważać, co oznacza oglądamy coraz mniej zwycięstw. Wprost przekłada się to na brak sukcesów na krajowym podwórku. "Wojskowi" w 4 ostatnich sezonach nie zdobyli mistrzostwa Polski, a w tym momencie są dalecy od przełamania tej niemocy. 


W rundzie jesiennej bieżącego sezonu średnia punktów zdobytych przez Legię wyniosła zaledwie 1,32 pkt./mecz i jest najgorsza od dwóch dekad (0,01 gorsza od tej z wiosny 2006 i jesieni 2021 roku).


Gdzie szukać nadziei na lepszą przyszłość? Skoro teraz przebiliśmy kolejne dno, to rośnie szansa na odbicie do góry. Niewiadomą pozostaje jak mocne i trwałe to odbicie będzie.



Trend formy Legii Warszawa od sezonu 2006/07 do jesieni 2025/26


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.