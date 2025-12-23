Forma Legii Warszawa? Sinusoida nachylona w dół

Jedni powiedzą, że z roku na rok polska piłka jest coraz silniejsza, inni - że z roku na rok Legia jest coraz słabsza. A jak wygląda to od strony czysto statystycznej? Przygotowaliśmy wykres na którym zaznaczyliśmy wszystkie średnie punktów osiągane przez Legię w ostatnich 20 latach a dodatkowo wykorzystaliśmy średnie kroczące, by zaprezentować jak wygląda długoterminowy trend formy Legii Warszawa.

REKLAMA

‌‌ Każdy czerwony punkt na poniższym wykresie obejmuje wyniki z czterech poprzedzających rund, czyli np. dwa ostatnie sezony.

‌‌ Każdy zielony punkt oznacza dokładną średnią z konkretnej rundy.

‌‌ Po kliknięciu / najechaniu myszką na wybrany punkt otrzymacie szczegóły i zaznaczony zostanie okres, z którego wyliczona jest średnia w danym momencie.









Wyjaśnienie na przykładach:

- średnia punktowa dla jesień 2014/15 (2,11 pkt./mecz) - obejmuje ona wyniki z 4 rund: wiosna 2012/13 - jesień 2014/15.

- średnia punktowa dla jesieni 2025/26 (1,65 pkt./mecz) - wypadkowa wyników z 4 rund: wiosna 2023/24 - jesień 2025/26.



Trudno nie zauważyć, iż po szczytowym momencie z lat 2014-2015 od wielu lat Legia jest w powolnym trendzie spadkowym. Oczywiście pojawiają się okresy lepsze i gorsze, ale te gorsze zaczynają przeważać, co oznacza oglądamy coraz mniej zwycięstw. Wprost przekłada się to na brak sukcesów na krajowym podwórku. "Wojskowi" w 4 ostatnich sezonach nie zdobyli mistrzostwa Polski, a w tym momencie są dalecy od przełamania tej niemocy.





W rundzie jesiennej bieżącego sezonu średnia punktów zdobytych przez Legię wyniosła zaledwie 1,32 pkt./mecz i jest najgorsza od dwóch dekad (0,01 gorsza od tej z wiosny 2006 i jesieni 2021 roku).





Gdzie szukać nadziei na lepszą przyszłość? Skoro teraz przebiliśmy kolejne dno, to rośnie szansa na odbicie do góry. Niewiadomą pozostaje jak mocne i trwałe to odbicie będzie.

Trend formy Legii Warszawa od sezonu 2006/07 do jesieni 2025/26