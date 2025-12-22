Wyniki 12. kolejki: Ciasno w czołówce

W 12. kolejce prowadzące w tabeli ekipy z Gdyni i Sopotu zgodnie przegrały swoje mecze. Wobec wygranej Kinga Szczecin z Arką, oznacza, że trzy ekipy mają identyczny bilans. Za czołówką aż 4 ekipy mogą pochwalić się stosunkiem 7-4. Jedną z drużyn jest warszawska Legia, która przełamała się w Gliwicach. Do niespodzianki doszło w Lublinie, gdzie Start pokonał wałbrzyszan. Natomiast Dziki nie zatrzymują się i tym razem pokonali Czarnych Słupsk.

Wyniki 12. kolejki PLK

Miasto Szkła Krosno 92-87 (14-17, 23-24, 24-17, 18- 21, d. 13-8) MKS Dąbrowa Górnicza

Czarni Słupsk 96-102 (25-22, 27-28, 19-28, 25-24) Dziki Warszawa

Start Lublin 85-79 (22-22, 18-18, 24-15, 21-24) Górnik Wałbrzych

King Szczecin 90-81 (33-27, 17-15, 20-19, 20-20) Arka Gdynia

GTK Gliwice 81-89 (19-20, 24-23, 16-23, 22-23) Legia Warszawa

Twarde Pierniki Toruń 95-86 (26-18, 25-24, 26-20, 18-24) Trefl Sopot

Stal Ostrów Wielkopolski 93-72 (24-17, 28-14, 24-17, 17-24) Śląsk Wrocław

Zastal Zielona Góra 91-82 (26-23, 27-16, 17-27, 21-16) Anwil Włocławek



