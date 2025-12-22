Właściciel Rakowa: Ruch Legii nie był najmądrzejszy

Marek Papszun i Michał Świerczewski - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

- Z mojej perspektywy uważam, że ten ruch Legii nie był najmądrzejszy. Gdyby Legia zapłaciła te pieniądze, wydaje mi się, że miałaby dziś więcej punktów w lidze i być może dalej grałaby w Lidze Konferencji. Znam jednak motywacje Legii i nie chciałbym wnikać w szczegóły. To nie jest sytuacja zero-jedynkowa, w której można powiedzieć, że Legia zachowała się w sposób jednoznacznie nieodpowiedni - powiedział na konferencji prasowej właściciel Rakowa Częstochowa, Michał Świerczewski.

REKLAMA

W poniedziałek klub z Częstochowy przedstawił nowego szkoleniowca, wcześniej właściciel w ciepłych słowach podziękował Markowi Papszunowi za wspólnie napisaną historię tego klubu. Podczas spotkania z dziennikarzami nie zabrakło pytań o negocjacje z Legią Warszawa oraz o skomentowanie niedawnej wypowiedzi Frediego Bobicia, który mówił o wojowaniu z Rakowiem o trenera,


 


- Wszystko da się załatwić lepiej i sprawniej, a także poprowadzić w taki sposób, żeby na końcu zostało lepiej ocenione. Z perspektywy czasu łatwo oceniać pewne działania. Ja sam dopiero niedawno ułożyłem sobie całą układankę – jak to realnie wyglądało, ile było czynników, które wpływały na taki, a nie inny przebieg negocjacji. Nie chciałbym jednak tego w żaden sposób oceniać.

- Nie jestem osobą, która śmieje się z potknięć przeciwnika – chyba że są to potknięcia w meczach z nami. Jeśli uznamy, że to był swego rodzaju mecz, to można powiedzieć, że dało się go poprowadzić lepiej. Ale pewnie również z naszej strony pewne rzeczy można było zrobić inaczej.


SONDAPod wodzą Marka Papszuna Legia w tym sezonie:


- Jeśli chodzi o wypowiedź Frediego Bobicia – nie odebrałem jej w zły sposób. Dla mnie dziwne było raczej to, że Legia nie chciała zaoferować kwoty, której oczekiwaliśmy. Ten temat mógł zostać bardzo szybko spięty, gdybyśmy osiągnęli porozumienie finansowe.

- Z mojej perspektywy uważam, że ten ruch Legii nie był najmądrzejszy. Gdyby Legia zapłaciła te pieniądze, wydaje mi się, że miałaby dziś więcej punktów w lidze i być może dalej grałaby w Lidze Konferencji. Znam jednak motywacje Legii i nie chciałbym wnikać w szczegóły. To nie jest sytuacja zero-jedynkowa, w której można powiedzieć, że Legia zachowała się w sposób jednoznacznie nieodpowiedni. Jest wiele czynników, które wpłynęły na takie, a nie inne zachowanie tego klubu. Rozumiem pewne decyzje osób zarządzających Legią. Nie chcę tego tematu dalej roztrząsać, bo zapisaliśmy w umowach, że nie będziemy do niego wracać.


- Najważniejsze jest to, że ostatecznie udało się znaleźć porozumienie. Mam nadzieję, że trener Marek Papszun będzie osiągał wyniki, które odbudują ten największy i bezapelacyjnie najważniejszy klub w Polsce. Oczywiście mam nadzieję, że będzie to miejsce za Rakowem, ale na pewno Legii źle nie życzę. To jeden z klubów, z którym kibicuję – wychowałem się na sukcesach Legia Warszawa. Kupowałem nawet „Naszą Legię”, więc to jedna z drużyn, do których mam sentyment. Nie życzę źle ani Legii, ani trenerowi Papszunowi.

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (22.12.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Zarbon - 13 minut temu, *.34.236

Aha, ciekawe. Chcieli milion euro. To lepiej było poczekać i tyle. A Papszun potrzebuje i tak ze 3 miesiące by zrobić jakąś różnicę.

odpowiedz
1234 - 13 minut temu, *.play.pl

Kompleksy z niego wyszły... zobaczymy za rok gdzie będziemy my, a gdzie oni.

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 55 minut temu, *.t-mobile.pl

Ruchy Legii nie są najmądrzejsze od momentu, kiedy Mioduski przejął jej stery i nie ma nic wspólnego z Papszunem.
Natomiast Papszun całe życie marzył o pracy w Legii i zrobił wszystko, aby wykorzystać nadarzajaca się sytuacji. O jego klasie świadczy fakt, że nawet kiedy już wiedział, że odejdzie to cały czas pracował nad tym, aby osiągać z Rakowem jak najlepsze wyniki.

odpowiedz
Inpost - 58 minut temu, *.play.pl

Świerczewski się, jesteś fraj..em co nie dotrzymuje umów, twoje wywody nikogo tu nie obchodzą.

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.play.pl

"To jeden z klubów, z którym kibicuję – wychowałem się na sukcesach Legia Warszawa. Kupowałem nawet „Naszą Legię”, więc to jedna z drużyn, do których mam sentyment. Nie życzę źle ani Legii, ani trenerowi Papszunowi."

Chlop ma lepsze zdanie o nas niz Mioduski.

odpowiedz
Krzysiek_Legia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Nie chcę Pan odkupić Legii?

odpowiedz
Tombo - 20 minut temu, *.centertel.pl

@Krzysiek_Legia: To by dopiero było wydarzenie.

odpowiedz
Rumcajs - 13 minut temu, *.246.55

@Tombo: No właśnie. Legia podkupuje Papszuna, a Świerczewski wykupuję Legię to przyszłość na jaką zasługujemy.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.