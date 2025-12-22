Kibice Legii już po raz 16. zawieźli paczki świąteczne dla naszych rodaków na Kresach. Akcję koordynowała grupa Legia PamiętaMY we współpracy z SFLW. Poniżej prezentujemy relację z tegorocznej wyprawy, a także sporo zdjęć.

Legijna Świąteczna Paczka po raz 16. dotarła na Kresy - Legia PamiętaMY / 30 zdjęć





Z lekkim niepokojem rozpoczynaliśmy tegoroczną akcję, bo akcji przedświątecznych jest wiele ( również na samej Legii), wyniki na boisku nie napawają optymizmem, a i drożyzna w sklepach pustoszy kieszenie i portfele legijnych rodzin. Tradycyjnie jednak zostaliśmy zaskoczeni Waszą hojnością, dzięki której mogliśmy przygotować 120 wspaniałych delikatesowych paczek, w których skład wchodziło po kilka sztuk: kawy, herbaty, czekolad, ptasiego mleczka, ciastek: Delicji, Oreo i różnorodnych pierniczków, Torcika Wedlowskiego, cukierków: Śliwki Nałęczowskiej, Michałków, Mieszanki Krakowskiej i innych słodkości. W naszych paczkach nie mogło zabraknąć oczywiście świątecznej legijnej kartki z życzeniami od nas oraz opłatka. Oprócz paczek zawieźliśmy również dodatkowe kartony herbaty, aby dzieciaki w szkołach mogły na przerwach pić coś ciepłego w zimowe dni.











W tym roku, dzięki Klubowi Legia Warszawa, mogliśmy nie tylko magazynować Wasze dary na Ł3 ale również powrócić do tradycji wspólnego pakowania paczek w namiocie przy trybunie wschodniej. Przy tej okazji dziękujemy naszemu SLO Tomkowi za pomoc logistyczną oraz tym wszystkim Legionistom, którzy pomagali w segregowaniu i liczeniu towaru a potem w konfekcjonowaniu paczek i pakowaniu ich do busa i aut.





Tydzień temu, wyładowani do granic ładowności, pojechaliśmy skromną kilkuosobową delegacją do naszych dwóch zaprzyjaźnionych szkół podstawowych w Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla. i w Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla, gdzie zostaliśmy ciepło przyjęci i ugoszczeni. Był czas na spotkanie z dziećmi, ich rodzicami a także na wizyty w domach niektórych rodzin. Przekazaliśmy paczki oraz życzenia świąteczne i ukłony od naszej legijnej społeczności za trud wychowania kolejnego pokolenia w duchu polskich wartości i tradycji. Dodatkowo, dzięki dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, mogliśmy w charakterze pomocników Św. Mikołaja przekazać wszystkim uczniom obu szkół słodkie upominki.







Odwiedziliśmy także przedszkole w Nowej Wilejce prowadzone przez polskie siostry zakonne. Tam również zostawiliśmy paczki świąteczne dla polskich rodzin. Jak zwykle podczas naszej eskapady było wiele wzruszających chwil, rozmów i zapadających w serce szczerych słów wypowiadanych z tym cudownym wschodnim „zaśpiewem”. W tak zwanym czasie wolnym odwiedziliśmy cmentarz na Rossie oraz w Kolonii Wileńskiej, gdzie spoczywają polscy bohaterowie, pokłoniliśmy się Tej co w Ostrej świeci Bramie oraz po prostu spacerowaliśmy po Wilnie, które w okresie przedświątecznym wygląda bajkowo!





A teraz podziękowania, gdyż tej akcji nie byłoby gdyby nie Wasze wsparcie i ofiarność. Lista darczyńców jest długa (jeśli brakuje kogoś, to przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość oraz oczywiście o wiadomość prywatną, wówczas uzupełnimy)



Tegoroczną akcję paczek na Kresy wsparły legijne grupy, dzielnice i fan kluby: Dobrzy Ludzie, Deynowcy, Fanaticoss.03, Fanatico 5(L)1, Krewcy Legioniści, OFB, Old Fashion Man Club, Tradycja Pokoleń, Legijny Gocław, Ochota 100% Legia, Narodowy Ursynów, Żoliborska Legia, Grupa Ożarowsko – Bielańska, Legijny Nadarzyn, Raszyn 100% Legia, Tarchomin, Legijna Wesoła, Legijne Piaseczno, Okuniew, Kibice z Otwocka, Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin, Zielonkowscy Legioniści (przy wsparciu pracowników Santander Polska oraz UKS Orły Zielonka), Augustów, FC Andrychów, FC Garwolin, FC Sokołów Podlaski, FC Squadron, FC Rzeszów, FC Wyszków, Wielkopolscy Legioniści, FC Lublin, FC Lubuskie, FC Brzeszcze, Grodzisk Mazowiecki, FC Żyrardów, Legion Benelux, Węgrowscy Legioniści oraz Paka z Grodu Kraka - DziękujeMY!







Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie szkolnych społeczności, a do tegorocznej akcji włączyły się: Szkoła Podstawowa nr 307 na Stegnach, Szkoła Podstawowa nr 400 na Wilanowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, SP2 Karczew oraz Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie – serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy promują dobre patriotyczne postawy.





Nasze podziękowania mkną również do osób, które wsparły nas indywidualnie, a są to: Marcin Bodziachowski, Gabrysia Stefaniak, Bartol, Skrzeszew, Maciej Mądry, Mateusz Pilch, Dawid Mróz, Łukasz Baka, Renata Pytelewska, Amadeusz, Marcin Duś, Wojciech Szumski, Karol Oktaba, Magdalena Kieliszek oraz Państwo Bożena i Waldemar Kowalczykowie, a także Wy wszyscy, którzy na pytanie: od kogo dary, odpowiadacie: LEGIA WARSZAWA!





Wam wszystkim pragniemy z całego serca podziękować i nisko się pokłonić, bo wyszło zacnie, godnie i z fasonem!







Na Wileńszczyznę pojechaliśmy busem, który został nam użyczony (nie pierwszy raz) przez Toyota W&J Wiśniewski. Ściskamy mocno dłoń Pana Prezesa Waldemara Wiśniewskiego oraz Pana Dyrektora Pawła Kruzy dziękując za to solidne wsparcie! Busik jak marzenie.



Osobne podziękowania należą się neopak.pl za kartony, wlepki.com z Sosnowca za kartki i wlepki, Furiatowi za projekt plakatu oraz Marcie Smolańskiej za projekt kartki świątecznej.







Dziękujemy ekipom z Żyleta i Baru Kawowego Źródełko za życzliwość i pośredniczenie w przekazywaniu darów oraz Legionisci.com za patronat medialny!





Nie zwalniamy tempa, przed nami do rozwiezienia ostatnie paczki dla Powstańców Warszawskich ale o tym napiszemy następnym razem Trzymajcie się i pamiętajcie: Legia to MY!







