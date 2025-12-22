Wygrana Joachima Szamborskiego w Saint-Denis

Tenisiści Legii w ostatnim czasie brali udział nie tylko w turniejach krajowych, ale i międzynarodowych. 17-letni Joachim Szamborski zwyciężył w singlu w turnieju U-18 ITF J30 w Saint-Denis na wyspie Reunin (na kortach ziemnych). Legionista był rozstawiony z siódemką.

Wcześniej Szamborski w Saint-Paul J30 nie dokończył meczu z Francuzem Arthurem Poussinem 6-7(4), 6-4 i krecz. W deblu w parze z Niemcem, Florianem Van Burenem ulegli Francuzowi Władimirowi Guyotowi-Sionnestowi i Brytyjczykowi Murray'owi Wattersowi (nr2) 4-6, 1-6.



W ogólnopolskim turnieju do lat 16 w Szczawnie-Zdroju, Radosław Krzyczkowski zajęł 3. miejsce w singlu i deblu. Vera Zeliankevich wygraa turniej Tenispoing, a Mateusz Nowak w Halowym Pucharze Polski do lat 18 w Pszczynie zwyciężył w grze podwójnej i zajął drugie miejsce w singlu.



Wyniki Szamborskiego w J30 Saint-Denis:

I runda: Joachim Szamborski - Leo Chativat (Francja) 4-6, 6-0, 6-1

II runda: Joachim Szamborski - Raphael Braun (Francja) 6-0, 6-1

1/4 finału: Joachim Szamborski - Tyler Guinness (Szwajcaria) 6-4, 6-2

1/2 finału: Joachim Szamborski - Zhi-Yan Pontiac Kwan Tat (Francja) 7-6(1), 6-0

Finał: Joachim Szamborski - Tristan Rivet (Francja) 6-3, 4-6, 7-6(3)

