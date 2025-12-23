Jaki wynik końcowy w Ekstraklasie osiągnie Legia Warszawa w sezonie 2025/26? Po rundzie jesiennej sytuacja jest fatalna, bo zajmujemy przedostatnie miejsce w tabeli. Jednocześnie tracimy tylko 11 punktów do lidera, 10 do miejsc gwarantujących europejskie puchary. Tylko, ponieważ po równie kiepskiej jesieni w 2021 roku strata do pierwszej drużyny wynosiła aż 26 punktów, a do pucharów 20.

Zapraszamy do udziału w sondzie, którą uruchomiliśmy w dniu zatrudnienia Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera Legii Warszawa.





SONDA Pod wodzą Marka Papszuna Legia w tym sezonie: zdobędzie mistrzostwo Polski wywalczy grę w europejskich pucharach zajmie bezpieczne miejsce w środku tabeli do końca będzie broniła się przed spadkiem spadnie z ligi











