Sonda: Pod wodzą Marka Papszuna Legia w tym sezonie...

Jaki wynik końcowy w Ekstraklasie osiągnie Legia Warszawa w sezonie 2025/26? Po rundzie jesiennej sytuacja jest fatalna, bo zajmujemy przedostatnie miejsce w tabeli. Jednocześnie tracimy tylko 11 punktów do lidera, 10 do miejsc gwarantujących europejskie puchary. Tylko, ponieważ po równie kiepskiej jesieni w 2021 roku strata do pierwszej drużyny wynosiła aż 26 punktów, a do pucharów 20. 

Zapraszamy do udziału w sondzie, którą uruchomiliśmy w dniu zatrudnienia Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera Legii Warszawa.


SONDAPod wodzą Marka Papszuna Legia w tym sezonie:


 




