Zapowiedź meczu z Arką Gdynia

W niedzielę w Gdyni rozegrany zostanie ostatni mecz Legii w roku 2025. Aktualny mistrz Polski mierzyć się będzie z liderem obecnych rozgrywek Orlen Basket Ligi - AMW Arką Gdynia.

REKLAMA

Arkowcy do końca poprzedniego sezonu bronili się przed spadkiem do I ligi. Skutecznie. W obecnych rozgrywkach w klubie doszło do kilku zmian, które sprawiły, że klub z Trójmiasta będzie mógł walczyć o medale. Po pierwsze doszło do zmiany na stanowisku trenera. Tym został Mantas Cesnauskis, który po kilkuletniej pracy w Czarnych Słupsk, miał kilkumiesięczną przerwę. Arka zakontraktowała Kamila Łączyńskiego - warszawiaka i legendę Anwilu, który jak sam przyznawał, w podjęciu tej decyzji pomogły mu kwestie rodzinne. O walorach "Łączki" nie trzeba mówić wiele - pomimo wieku, Kamil jest na parkiecie generałem, który ustawia grę drużyny, zdobywa 7.3 pkt. i 6.7 as. na mecz, a także skutecznie trafia z dystansu (39.2% za 3). W Gdyni na pozycje 1-2 ściąnięto także Courtneya Rameya, który w minionych rozgrywkach był objawieniem w barwach Startu. Lublinianie chcieli zresztą zatrzymać swojego czołowego gracza, ale nie byli w stanie rywalizować ze świetną ofertą finansową ze strony Arki. Rameya nie skusiły nawet perspektywy walki o BCL w Lublinie. W Arce grywa śr. niespełna 26 minut, zdobywa 11.2 pkt. i 5.8 as. Ma najlepszy wskaźnik +/- w drużynie.









Po trzech latach gry w Treflu Sopot, do lokalnego rywala przeniósł się reprezentant Polski - Jarosław Zyskowski. Skrzydłowy, który przed paru laty, za czasów gry w Zastalu pod wodzą Oliviera Vidina, był bardzo bliski przenosin do Legii. Obecnie "Zyzio" jest najlepszym strzelcem drużyny, zdobywającym średnio 12.7 pkt. na mecz, który trafia 40% trójek. Siłą Arki jest fakt, że wielu graczy regularnie notuje dwucyfrowe zdobycze punktowe. Drugim z nich jest Jakub Garbacz (śr. 12.6 pkt., 44.4% za 3), grający na pozycjach 2-3, dla którego jest to drugi sezon w barwach tego klubu. Na tych samych pozycjach grywa Michael Okauru (śr. 11.2 pkt.), który w minionym sezonie występował w Newcastle Eagles na Wyspach. Arka sprowadziła chorwackiego środkowego, Kresimira Ljubicicia, który niemal całą dotychczasową karierę spędził w swoim rodzinnym kraju. Ostatnie dwa sezony występował w Splicie. Zdobywa 10.5 pkt. i 5.8 zb., nie rzucając z dystansu. Innym graczem, który podobnie jak Ljubicić z dystansu nie rzuca jest jeden z najbardziej doświadczonych graczy PLK - Adam Hrycaniuk (7:22 min., 2.2 pkt.).



Trener Cesnauskis ma także do dyspozycji litewskiego podkoszowego (gra zarówno na piątce, jak i "czwórce"), Einarasa Tubutisa (śr. 9.8 pkt., 7.9 zb., 39.3% za 3), który w ostatnich latach występował w niemieckiej Bundeslidze (Skyliners Frankfurt) oraz we francuskim Chalon. Zawodnik ten przed paru laty - na przełomie 2021 i 2022 roku wystąpił w dwóch meczach FIBA Europe Cup przeciwko Legii - kiedy reprezentował barwy holenderskiego ZZ Leiden. Niski skrzydłowy, Luke Barrett (śr. 6.6 pkt., 3.7 zb., 43.7% za 3) to zawodnik, który pierwszy sezon występuje w Europie - dołączył do Arki prosto po występach w NCAA.



Arka w tym sezonie przegrała tylko jedno domowe spotkanie - z Dzikami (-18). Wygrali m.in. na trudnym terenie we Włocławku, wyjazdowy, derbowy mecz z Treflem. Porażki doznali jeszcze tylko we Wrocławiu (-19) oraz przed 10 dni temu z Kingiem w Szczecinie (-9). W ostatniej, przedświątecznej serii, arkowcy pokonali na własnym parkiecie Czarnych (+12). W ostatnich pięciu meczach ligowych, Arka wygrała czterokrotnie.



Legia do meczu w Gdyni przystąpi pokrzepiona dwoma zwycięstwami - z GTK i Miastem Szkła. Po tym ostatnim, zawodnicy dostali dwa dni wolnego, by spędzić czas z najbliższymi, a następnie wrócili do ciężkich treningów. Sytuacja kadrowa przed niedzielnym spotkaniem zmienić się może tylko nieznacznie. Na pewno nadal niedostępni dla trenerów będą Michał Kolenda i Matthias Tass. Sztab szkoleniowy wierzy, że do ich dyspozycji będzie już Ojars Silins.



W minionym sezonie legioniści pokonali Arkę bardzo wysoko w Gdyni na koniec sezonu zasadniczego, wcześniej jednak doznali wyraźnej porażki na własnym parkiecie. W ostatnich dziesięciu meczach, Legia wygrała z Arką ośmiokrotnie. Spośród pięciu ostatnich spotkań w Gdyni, naszymi wygranymi kończyły się cztery z nich. Arka ostatnio wygrała na własnym parkiecie z Legią w lutym 2024 roku, w bardzo ofensywnym spotkaniu (104:102), w którym Marek Popiołek po raz pierwszy prowadził nasz zespół w rozgrywkach ligowych. Na rozgrzewce przed tamtym spotkaniem kontuzji doznał Marcel Ponitka.



Bilety na niedzielny mecz można kupować TUTAJ. Na trybunach spodziewanych jest ok. 2,5 tys. kibiców. Początek spotkania o godzinie 12:30 w gdyńskiej Polsat Plus Arenie. Bezpośrednia transmisja w Polsacie Sport 1.



AMW ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 9-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,8 / 79,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,0%



Skład: Kamil Łączyński, Courtney Ramey, Filip Kowalczyk (rozgrywający), Michael Okauru, Jakub Garbacz, Mateusz Orłowski (rzucający), Luke Barrett, Einaras Tubutis, Jarosław Zyskowski (skrzydłowi), Kresimir Ljubicić, Adam Hrycaniuk, Jakub Zabłocki (środkowi)

trener: Mantas Cesnauskis, as. Bartosz Sarzało, Roman Tymański



Najwięcej punktów: Jarosław Zyskowski śr. 12.7, Jakub Garbacz 12.6, Courtney Ramey 11.2.



Przewidywana wyjściowa piątka: Kamil Łączyński, Michael Okauru, Jakub Garbacz, Einaras Tubutis, Kresimir Ljubicić.



Wyniki: Stal (d, 90:83), Anwil (w, 98:108), Zastal (w, 75:77), Śląsk (w, 87:68), Dziki (d, 78:96), Trefl (w, 83:85), Górnik (d, 85:69), GTK (w, 66:89), Miasto Szkła (w, 60:78), MKS (d, 92:84), King (w, 90:81), Czarni (d, 74:66).



Ostatnie mecze obu drużyn:

29.04.2025 Arka Gdynia 56:97 Legia Warszawa

03.01.2025 Legia Warszawa 72:88 Arka Gdynia

11.02.2024 Arka Gdynia 104:102 Legia Warszawa

28.10.2023 Legia Warszawa 87:67 Arka Gdynia

20.04.2023 Legia Warszawa 90:61 Arka Gdynia

23.12.2022 Arka Gdynia 81:83 Legia Warszawa

27.12.2021 Arka Gdynia 70:88 Legia Warszawa

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa (play-off)

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia (play-off)

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia (play-off)

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa (play-off)

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 10-9

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,7 / 78,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,2%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 16.8, Jayvon Graves 12.8, Benjamin Shungu 11.6, Andrzej Pluta 10.7.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Race Thompson, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68).



Termin meczu: niedziela, 28 grudnia 2025 roku, g. 12:30

Adres hali: Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8 (Polsat Plus Arena Gdynia)

Ceny biletów: 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 30 i 45 zł (normalne)

Pojemność hali: 4010 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1



Autor: Marcin Bodziachowski



