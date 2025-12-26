Biblioteka legionisty: Szalone lata 90. Cz.6. Od Śląska do Zawiszy (331)

Długo trzeba było czekać, ale w końcu - na początku listopada ukazała się - szósta część serii "Szalone lata 90-te". Materiał zebrany przez kibica ŁKS-u, który dokumentuje liczby wyjazdowe, awantury i wszystko co działo się na trybunach we wspomnianych w tytule latach 90. Miała to być część ostatnia, ale ostatecznie autor postanowił dodać jeszcze część siódmą, na której zebrane zostaną kibolskie akcje na meczach reprezentacji.

Co znajdziemy w najnowszej książce? Opisy trzynastu ekip kibicowskich: Śląska Wrocław, Tarnovii Tarnów, Unii Leszno, Unii Nowa Sarzyna, Unii Tarnów, Widzewa Łódź, Wisły Kraków, Wisłoki Dębica, Włókniarza Częstochowa, Włókniarza Pabianice, Zagłębia Lubin, Zagłębia Sosnowiec i Zawiszy Bydgoszcz. Każdy rozdział opatrzony jest wstępem, z krótkim rysem historycznym, zgodami i układami a także wspomnieniami autora związanymi z daną ekipą. Przy każdej z ekip nie zabrakło również wkładek z czarno-białymi zdjęciami. Cała publikacja liczy 460 stron. Kupić ją można m.in. w sklepie TMK, a także bezpośrednio u autora książki na FB.













Dotychczasowi czytelnicy z pewnością wiedzą, czego można spodziewać się po kolejnej części tej serii. A mianowicie samych smakowitych relacji, zebranych z różnych kibicowskich wydawnictw tamtych lat. Poniżej mała "próbka" wybrana z co najmniej kilkuset zaprezentowanych na łamach tejże książki:



25.09.93: Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz. Kibiców z Bydgoszczy 56. Zawiszacy nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych jadąc do Warszawy kombinują by nie naciąć się na Centralnym na fanów Legii. W tym roku się im udało. Żyleta wypełniona po brzegi, wspaniała atmosfera na stadionie przy Łazienkowskiej. Po czterech latach przerwy pierwszy występ w barwach CWKS-u Dariusza Dziekanowskiego.



17.05.97: Wisła Kraków - Legia Warszawa. Na meczu pojawiła się około 100-osobowa grupa Legionistów. Cały mecz idzie pod dyktando piosenki 'Legia to...'. W 50 minucie odpalamy race, dało to niezły efekt. POnadto na meczu tym było w ch... policji, latał helikopter. Więc warunki do dymów były trudne.



14.03.98. Legia Warszawa - Wisła Kraków. Na ten mecz z Krakowa wybrała się doborowa ekipa. Zbiórka na głównym o 13:00, a o godzinie 14:00 pociąg specjalny do Warszawy. Dwie godziny przed zbiórką około 40-osobowa grupa spragnionych krwi Wiślaków wybiera się, aby poszukać pasoludków, ale niestety nie pojawili się. Na dworcu kroimy dwa szale Cracovii, a kilku zabłąkanych obserwatorów dostaje smary. Dojazd do Warszawy spokojny, tylko na stacji Warszawa Zachodnia i Milanówek kilku krawaciarzy rzuca kamieniami, które nie docierają do celu. Na miejscu jesteśmy dwie godziny przez meczem w czasie drogi na stadion zero zaczepek ze strony Legii, a my za dobrze jesteśmy pilnowani. Na stadionie jest nas 370, w tym kilku ze Śląska i 21 osób z Jagi. W czasie pierwszej połowy Legia podpala 18 rac i demonstruje swoją nową, wielką flagę. My natomiast palimy 15 szalików Legii i drzemy ryje przez cały mecz. Pod koniec meczu z krytej leci kilka kamieni w naszą stronę i nic więcej. Powrót tak samo mija spokojnie. Na dworcu znowu zawód, niema deseru w postaci pasiaków. To tyle. Wyjazd można zaliczyć do udanych.



11.06.00: Zagłębie Sosnowiec - Włókniarz Konstantynów Łódzki. Na meczu około 7000 widzów! Wspaniała atmosfera, z nami około 100 Legionistów, którzy wywieszają 9 swoich flag oraz kilkunastu kibiców z Bielska. My wywiesiliśmy swoje największe flagi w tym nową wersję 'Barra Bravas'. Nasz sektor wypełniony był po brzegi. Przed meczem rzucamy około 400 serpentyn w które zaopatrzyła nas grupa kibiców Legii. Pod koniec drugiej połowy odpalamy kilkadziesiąt rac we wszystkich częściach stadionu (dlatego były kłopoty z ich policzeniem). Po meczu wielka feta na płycie boiska. Następnie duża grupa sosnowieckich fanów udała się główną drogą do Parku Sieleckiego, gdzie odbywały się Dni Sosnowca, by dalej świętować awans.





Tytuł: Szalone lata 90-te: Część 6. Od Śląska do Zawiszy

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 460

Cena okładkowa: 60,00 zł



