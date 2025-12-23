32 pięściarzy - oni zdobyli Drużynowe Mistrzostwo Polski dla Legii

Pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa wygrali Polską Ligę Boksu i zostali Drużynowym Mistrzem Polski w roku 2025. To 22. triumf legionistów, którzy po 39. latach wrócili na tron. Legia w zakończonym w niedzielę sezonie PLB była niepokonana w dziesięciu pierwszych kolejkach i ten wynik sprawił, że ostatecznie nikt nie zdołał wyprzedzić nas w końcowej klasyfikacji.

Nawet pomimo czterech porażek na koniec rozgrywek, na które miały wpływ kontuzje kilku podstawowych pięściarzy. W tym dwóch minimalnych - gdzie o losach meczu decydował wynik jednej walki. Legia wyprzedziła rywali w końcowej klasyfikacji dzięki wysokiej liczbie wygranych walk (82). Rushh Kielce (wicemistrz) wygrał 74 pojedynki, a Imperium Boxing Wałbrzych (brązowy medalista) - 68. Aż siedem meczów legioniści wygrywali 14-4, co oznacza, że wygrywali po 7 z 9 walk. Jedno spotkanie zakończyło się naszą wygraną (z ekipą z Nowego Sącza) 18-0.



W barwach Legii w zakończonym sezonie 2025 Polskiej Ligi Boksu wystąpiło łącznie 32 pięściarzy (w dziewięciu kategoriach wagowych): Nikolas Pawlik, Bartłomiej Fortuna, Istvan Szaka (Węgry), Elvir Karimov (Gruzja), Jakub Skuza, David Khachatryn (Niemcy), Radoslav Simeonov Rosenov (Bułgaria), Mateusz Pawlak, Bartłomiej Rośkowicz, Jakub Sulęcki, Maciej Marchel, Filip Matyka, Paweł Sulęcki, Mateusz Grejber, Aleksander Kiliński, Rami Kiwan (Bułgaria), Mateusz Pędrak, Bohdan Gorgol, Nikodem Kozak, Pylyp Akilov (Węgry), Kazimierz Kunicki, Yehor Velikovskyi (Ukraina), Mykyta Baranov (Ukraina), Piotr Dziewulski, Jakub Straszewski, Konrad Kaczmarkiewicz, Tomasz Rios Turek, Piotr Stańczyk, Alexey Sevostyanov, Adam Tutak, Oskar Kopera, Mateusz Sikora.



Trenerami Legii byli: Wojciech Pietrzak, Ivan Nesterenko oraz Gaspar Babakhanyan.



Trzech pięściarzy startowało w różnych kat. wagowych, musząc "łatać" dziury w składzie na poszczególne mecze. Tak było w przypadku Alexeya Sevostyanova, który regularnie walczył w kategorii do 90 kilogramów, w której wygrał 10 z 11 walk. Raz mierzył się w kat. +90kg i tę walkę przegrał. Adam Tutak z kolei ma na swoim koncie trzy walki w kat. -90kg oraz dwie w najcięższej kat. wagowej i wszystkie pięć walk wygrał. Z kolei Bohdan Gorgol, regularnie boksujący w kat. do 75 kilogramów (pięć wygranych), raz musiał wystąpić w kat. -80kg i także w tym pojedynku triumfował.



Najmniej pięściarzy reprezentowało nasze barwy w kategorii do 90kg - tylko dwóch. W kategoriach do 55kg, -70kg oraz -75kg - po trzech zawodników. Najwięcej, bo aż siedmiu pięściarzy wystąpiło w barwach Legii w kategorii do 80 kilogramów.



Najlepszym bilansem, 12-0, może pochwalić się Nikolas Pawlik - mistrz Polski w kat. -55kg. Indywidualnie i drużynowo. Bartłomiej Rośkowicz w kat. -65kg miał bilans 10-0, ale w końcówce sezonu zabrakło go, z powodu kontuzji. Alexey Sevostyanov może pochwalić się wynikiem 10-2. Legioniści najlepiej spisywali się w najniższej kategorii wagowej - w kat. -55kg wygrali 13 z czternastu walk. Bardzo dobrze prezentują się także nasze statystyki w kat. do 65 kg oraz -75kg, w których legioniści wygrywali 11 walk i doznali trzech porażek. Ujemny bilans nasi zawodnicy zanotowali w dwóch kategoriach do 60 kilogramów (6-8), -85kg (również 6-8).



Każdy z zawodników oraz trenerów Legii otrzymał złoty medal mistrzostwo. Legionistom wręczono także okazały puchar za wywalczenie mistrzowskiego tytułu.



Kolejny sezon Polskiej Ligi Boksu ma wystartować w marcu 2026 roku.



Bilanse legionistów w poszczególnych kategoriach wagowych:



-55kg: bilans 13-1

Nikolas Pawlik 12-0

Bartłomiej Fortuna 0-1

Istvan Szaka (Węgry) 1-0



-60 kg: bilans 6-8

Elvir Karimov 4-3

Jakub Skuza 0-3

David Khachatryn 1-0

Radoslav Simeonov Rosenov 1-0

Mateusz Pawlak 0-2



-65 kg: bilans 11-3

Bartłomiej Rośkowicz 10-0

Jakub Sulęcki 1-0

Maciej Marchel 0-2

Filip Matyka 0-1



-70 kg: bilans 8-6

Paweł Sulęcki 1-2

Mateusz Grejber 7-3

Aleksander Kiliński 0-1



-75 kg: bilans 11-3

Rami Kiwan 6-2

Mateusz Pędrak 0-1

Bohdan Gorgol 5-0



-80 kg: bilans 7-7

Nikodem Kozak 3-3

Pylyp Akilov 1-0

Kazimierz Kunicki 1-2

Bohdan Gorgol 1-0

Yehor Velikovskyi 0-1

Mykyta Baranov 1-0

Piotr Dziewulski 0-1



-85 kg: bilans 6-8

Jakub Straszewski 5-1

Konrad Kaczmarkiewicz 1-1

Tomasz Rios Turek 0-4

Piotr Stańczyk 0-2



-90 kg: bilans 13-1

Alexey Sevostyanov 10-1

Adam Tutak 3-0



+90 kg: bilans 8-6

Oskar Kopera 6-4

Alexey Sevostyanov 0-1

Adam Tutak 2-0

Mateusz Sikora 0-1



Wyniki Legii w sezonie 2025:

Legia Warszawa 14-4 Imperium Boxing Wałbrzych (OSiR Bemowo)

Legia Warszawa 14-4 WKB Rushh Kielce (OSiR Bemowo)

Concordia Knurów 4-14 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 CKB Potężnie Ciechocinek (OSiR Bemowo)

RKB Wisłok 1995 Rzeszów 8-10 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 Pomorzanin Boxing Toruń (hala CRS Bielany)

Golden Team Nowy Sącz 0-18 Legia Warszawa

Pomorzanin Boxing Team Toruń 8-10 Legia Warszawa

Legia Warszawa 14-4 Golden Team Nowy Sącz (w Kielcach)

Legia Warszawa 14-4 RKB Wisłok 1995 Rzeszów (OSiR Bemowo)

CKB Potężnie Ciechocinek 10-8 Legia Warszawa

Legia Warszawa 8-10 Concordia Knurów (OSiR Bemowo)

WKB Rushh Kielce 12-6 Legia Warszawa

Imperium Boxing Wałbrzych 12-6 Legia Warszawa





