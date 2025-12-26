Media: Urbancić na liście życzeń Legii

Słoweński Sportklub poinformował, że na liście życzeń Legii Warszawa jest Jost Urbancić. To lewy obrońca, zawodnik NK Olimpija Lublana.

Zawodnik ma 24 lata.













"Działacze poinformowali Polaków, że piłkarz nie jest na sprzedaż. Dopóki oczywiście nie pojawi się 'niemoralna' oferta" - czytamy. To oznacza, że słoweński klub oczekuje za Urbancicia dużych pieniędzy. Olimpia Lublana latem tego roku wykupiła piłkarza z norweskiego Vikinga za 350 tysięcy euro. W rundzie jesiennej zagrał w 19 spotkaniach, w których zdobył 1 gola i miał 2 asysty.



