Legia chce bramkarza Fenerbahce

Jak informują tureckie media, Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem bramkarza Fenerbahce. Jest nim Irfan Can Egribayat. Ma on wzmocnić rywalizację na tej pozycji.

REKLAMA

Jednocześnie może być to zabezpieczenie bramki na wypadek odejścia z klubu Kacpra Tobiasza, którego kontrakt z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.





Dziennikarz George Tsarouchas poinformował, że Legia chciałaby wypożyczyć zawodnika z nieobowiązkową opcją wykupu - Turcy są otwarci na dalsze negocjacje.









Irfan Can Egribayat trafił do Fenerbahce w lipcu 2023 roku. W obecnym sezonie wystąpił w 6 spotkaniach, przy czym po raz ostatni 17 września, a po zmianie trenera stracił miejsce w składzie. Łącznie w barwach Fenerbahce zagrał 53 razy. Jego kontrakt z obecnym klubem obowiązuje do końca sezonu 2026/27.





Turek ma 27 lat. Wcześniej występował w innych zespołach ze swojego kraju - Göztepe i Adanasporze.



