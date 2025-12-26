Ile minut jesienią rozegrali piłkarze Legii?

Żaden zawodnik nie zagrał w każdym meczu, Najwięcej występów i minut zgromadził na swoim koncie Kacper Tobiasz.
Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.
Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.
Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia. Na liście są też gracze, którzy odeszli z Legii w letnim okienku transferowym.
Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|Kadra meczowa
|Mecze
|Wyjściowa "11"
|Minuty
|% rozegranych
|Kacper Tobiasz
|34
|32
|32
|2910
|93.3%
|Paweł Wszołek
|33
|31
|29
|2617
|83.9%
|Steve Kapuadi
|31
|28
|28
|2580
|82.7%
|Bartosz Kapustka
|32
|30
|22
|2020
|64.7%
|Mileta Rajović
|28
|28
|18
|1741
|55.8%
|Ruben Vinagre
|30
|24
|18
|1720
|55.1%
|Rafał Augustyniak
|33
|23
|18
|1621
|52%
|Juergen Elitim
|23
|22
|16
|1504
|48.2%
|Kamil Piątkowski
|17
|15
|15
|1294
|41.5%
|Wahan Biczachczjan
|30
|26
|14
|1233
|39.5%
|Ermal Krasniqi
|21
|19
|15
|1176
|37.7%
|Petar Stojanović
|31
|25
|13
|1171
|37.5%
|Damian Szymański
|22
|17
|12
|1146
|36.7%
|Arkadiusz Reca
|24
|16
|11
|994
|31.9%
|Radovan Pankov
|21
|12
|10
|985
|31.6%
|Kacper Urbański
|19
|18
|10
|984
|31.5%
|Kacper Chodyna
|25
|17
|8
|870
|27.9%
|Jan Ziółkowski
|13
|9
|8
|789
|25.3%
|Wojciech Urbański
|34
|20
|8
|745
|23.9%
|Ryōya Morishita
|12
|12
|9
|677
|21.7%
|Jean-Pierre Nsame
|13
|12
|7
|667
|21.4%
|Claude Goncalves
|18
|13
|8
|654
|21%
|Artur Jędrzejczyk
|26
|10
|8
|653
|20.9%
|Marco Burch
|29
|7
|7
|630
|20.2%
|Migouel Alfarela
|14
|11
|5
|526
|16.9%
|Patryk Kun
|15
|6
|6
|501
|16.1%
|Antonio Čolak
|18
|14
|5
|474
|15.2%
|Noah Weisshaupt
|14
|10
|3
|322
|10.3%
|Ilja Szkurin
|11
|9
|3
|298
|9.6%
|Henrique Arreiol
|5
|3
|3
|238
|7.6%
|Gabriel Kobylak
|32
|2
|2
|210
|6.7%
|Jakub Żewłakow
|28
|9
|1
|184
|5.9%
|Marc Gual
|6
|2
|2
|133
|4.3%
|Wojciech Banasik
|7
|0
|0
|0
|0%
|Marcel Mendes-Dudziński
|2
|0
|0
|0
|0%
|Pascal Mozie
|2
|0
|0
|0
|0%
Odpowiedzialność zbiorowa
W trwających rozgrywkach zaledwie 3 zawodników z pola ma rozegranych minimum 60% możliwych minut - Kapuadi, Wszołek, Kapustka. To zdecydowanie mniejsza liczba w porównaniu z tym samym momentem w poprzednim sezonie - wówczas było to 9 graczy. Co oznacza, że mamy więcej rotacji i nie ma wykrystalizowanej pierwszej żelaznej jedenastki.