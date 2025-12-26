Ile minut jesienią rozegrali piłkarze Legii?

REKLAMA

‌‌ Żaden zawodnik nie zagrał w każdym meczu, Najwięcej występów i minut zgromadził na swoim koncie Kacper Tobiasz.



‌‌ Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.





‌‌ Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.





‌‌ Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia. Na liście są też gracze, którzy odeszli z Legii w letnim okienku transferowym.





Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)





Piłkarz Kadra meczowa Mecze Wyjściowa "11" Minuty % rozegranych Kacper Tobiasz 34 32 32 2910 93.3% Paweł Wszołek 33 31 29 2617 83.9% Steve Kapuadi 31 28 28 2580 82.7% Bartosz Kapustka 32 30 22 2020 64.7% Mileta Rajović 28 28 18 1741 55.8% Ruben Vinagre 30 24 18 1720 55.1% Rafał Augustyniak 33 23 18 1621 52% Juergen Elitim 23 22 16 1504 48.2% Kamil Piątkowski 17 15 15 1294 41.5% Wahan Biczachczjan 30 26 14 1233 39.5% Ermal Krasniqi 21 19 15 1176 37.7% Petar Stojanović 31 25 13 1171 37.5% Damian Szymański 22 17 12 1146 36.7% Arkadiusz Reca 24 16 11 994 31.9% Radovan Pankov 21 12 10 985 31.6% Kacper Urbański 19 18 10 984 31.5% Kacper Chodyna 25 17 8 870 27.9% Jan Ziółkowski 13 9 8 789 25.3% Wojciech Urbański 34 20 8 745 23.9% Ryōya Morishita 12 12 9 677 21.7% Jean-Pierre Nsame 13 12 7 667 21.4% Claude Goncalves 18 13 8 654 21% Artur Jędrzejczyk 26 10 8 653 20.9% Marco Burch 29 7 7 630 20.2% Migouel Alfarela 14 11 5 526 16.9% Patryk Kun 15 6 6 501 16.1% Antonio Čolak 18 14 5 474 15.2% Noah Weisshaupt 14 10 3 322 10.3% Ilja Szkurin 11 9 3 298 9.6% Henrique Arreiol 5 3 3 238 7.6% Gabriel Kobylak 32 2 2 210 6.7% Jakub Żewłakow 28 9 1 184 5.9% Marc Gual 6 2 2 133 4.3% Wojciech Banasik 7 0 0 0 0% Marcel Mendes-Dudziński 2 0 0 0 0% Pascal Mozie 2 0 0 0 0%

Stan na 20.12.2025.





Odpowiedzialność zbiorowa

W trwających rozgrywkach zaledwie 3 zawodników z pola ma rozegranych minimum 60% możliwych minut - Kapuadi, Wszołek, Kapustka. To zdecydowanie mniejsza liczba w porównaniu z tym samym momentem w poprzednim sezonie - wówczas było to 9 graczy. Co oznacza, że mamy więcej rotacji i nie ma wykrystalizowanej pierwszej żelaznej jedenastki.







