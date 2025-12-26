Statystyki

Ile minut jesienią rozegrali piłkarze Legii?

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com
W bieżącym sezonie legioniści rozegrali 34 spotkania. Sprawdziliśmy kto najczęściej był w kadrze meczowej, kto najczęściej wybiegał na boisko w pierwszej jedenastce oraz przygotowaliśmy pełne zestawienie minut, które zawodnicy Legii spędzili na boisku.
 Żaden zawodnik nie zagrał w każdym meczu, Najwięcej występów i minut zgromadził na swoim koncie Kacper Tobiasz


 Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.


 Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.


 Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia. Na liście są też gracze, którzy odeszli z Legii w letnim okienku transferowym.


 


Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)


PiłkarzKadra meczowaMeczeWyjściowa "11"Minuty% rozegranych
Kacper Tobiasz 34 32 32 2910 93.3%
Paweł Wszołek 33 31 29 2617 83.9%
Steve Kapuadi 31 28 28 2580 82.7%
Bartosz Kapustka 32 30 22 2020 64.7%
Mileta Rajović 28 28 18 1741 55.8%
Ruben Vinagre 30 24 18 1720 55.1%
Rafał Augustyniak 33 23 18 1621 52%
Juergen Elitim 23 22 16 1504 48.2%
Kamil Piątkowski 17 15 15 1294 41.5%
Wahan Biczachczjan 30 26 14 1233 39.5%
Ermal Krasniqi 21 19 15 1176 37.7%
Petar Stojanović 31 25 13 1171 37.5%
Damian Szymański 22 17 12 1146 36.7%
Arkadiusz Reca 24 16 11 994 31.9%
Radovan Pankov 21 12 10 985 31.6%
Kacper Urbański 19 18 10 984 31.5%
Kacper Chodyna 25 17 8 870 27.9%
Jan Ziółkowski 13 9 8 789 25.3%
Wojciech Urbański 34 20 8 745 23.9%
Ryōya Morishita 12 12 9 677 21.7%
Jean-Pierre Nsame 13 12 7 667 21.4%
Claude Goncalves 18 13 8 654 21%
Artur Jędrzejczyk 26 10 8 653 20.9%
Marco Burch 29 7 7 630 20.2%
Migouel Alfarela 14 11 5 526 16.9%
Patryk Kun 15 6 6 501 16.1%
Antonio Čolak 18 14 5 474 15.2%
Noah Weisshaupt 14 10 3 322 10.3%
Ilja Szkurin 11 9 3 298 9.6%
Henrique Arreiol 5 3 3 238 7.6%
Gabriel Kobylak 32 2 2 210 6.7%
Jakub Żewłakow 28 9 1 184 5.9%
Marc Gual 6 2 2 133 4.3%
Wojciech Banasik 7 0 0 0 0%
Marcel Mendes-Dudziński 2 0 0 0 0%
Pascal Mozie 2 0 0 0 0%

Stan na 20.12.2025.

Odpowiedzialność zbiorowa

W trwających rozgrywkach zaledwie zawodników z pola ma rozegranych minimum 60% możliwych minut - Kapuadi, Wszołek, Kapustka. To zdecydowanie mniejsza liczba w porównaniu z tym samym momentem w poprzednim sezonie - wówczas było to 9 graczy. Co oznacza, że mamy więcej rotacji i nie ma wykrystalizowanej pierwszej żelaznej jedenastki.





Komentarze (1)

Rumcajs - 26 minut temu, *.246.40

I dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Podstawowa jedenastka i ich postawa jesienią:

Kacper Tobiasz - bardzo słabo
Paweł Wszołek - przeciętnie
Steve Kapuadi - słabo
Bartosz Kapustka i przeciętnie
Mileta Rajović - bardzo słabo
Ruben Vinagre - tragicznie
Rafał Augustyniak - ok
Juergen Elitim - ok
Kamil Piątkowski - ok
Wahan Biczachczjan - słabo
Ermal Krasniqi - słabo
Petar Stojanović - bardzo słabo

Ani jeden nie grał dobrze.

